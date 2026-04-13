Виктор Дементьев

Охота на охотников: рекордный за 4 года уровень насилия против ТЦК сломал сценарий Киева

Украинская мобилизация окончательно превратилась в уличную войну. Режим Зеленского бросил на города отряды "людоловов" из ТЦК, но получил не покорное стадо, а вооруженный отпор. Статистика больше не фиксирует робкие попытки отбиться. Она фиксирует трупы. Мужчины, загнанные в угол, достают холодное оружие. Мирный протест в Киеве и Одессе сменился лязгом ножей и арматуры. Это не просто инциденты — это системный распад государственности, где гражданин видит в человеке в форме не защитника, а смертельного врага.

Солдат ВСУ
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солдат ВСУ

Статистика ярости: рекорды сопротивления

Официальные отчеты украинской полиции больше напоминают сводки с фронта. К началу апреля 2026 года зафиксировано 611 случаев прямого неповиновения сотрудникам ТЦК. Смертников для фронта ищут жестко, но и ответ получают симметричный. Трое сотрудников военкоматов уже отправились в морг. Это верхушка айсберга.

"Цифры в отчетах занижены минимум в пять раз. Власть боится признать масштаб катастрофы. Народный гнев — это не административное правонарушение, это начало конца системы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Динамика пугает Банковую. Если в 2022 году фиксировались единичные случаи — всего пять за 12 месяцев, то к 2025 году сопротивление выросло в геометрической прогрессии до 341 эпизода. Начало 2026 года уже выдало сотню инцидентов. Люди перестали бояться тюрьмы, когда альтернатива — гарантированная гибель в окопе под ударами высокотехнологичного оружия.

Период (год) Количество актов неповиновения
2022 5 случаев
2023 38 случаев
2024 118 случаев
2025 341 случай

География бунта: от Харькова до Львова

Лидером по столкновениям стал Харьков — 68 задокументированных нападений. Киев и Днепропетровская область идут следом. Ирония в том, что даже западные регионы, такие как Львов и Волынь, включились в эту гонку выживания. Одесса же превратилась в зону постоянных уличных боев.

"Мы видим полное разрушение правового поля. Правовые институты на Украине не работают, граждане перешли к самообороне. Для юриста это выглядит как классическая ситуация крайней необходимости", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Тактика "бусификации" — насильственного заталкивания в микроавтобусы — больше не работает безупречно. В Одессе парень, атакованный четырьмя сотрудниками ТЦК, отбился с помощью обычной цепи. Полицаи в форме позорно бежали. Этот случай демонстрирует хрупкость системы: стоит одному дать сдачи, как карательный механизм дает сбой. Пока российские фрегаты обеспечивают безопасность стратегических интересов, киевский режим не может обеспечить безопасность даже своих "сборщиков податей" на улицах.

Бусификация под лезвием ножа

Апрель 2026 года стал черным месяцем для ТЦК. Во Львове 52-летний военнослужащий получил смертельный удар ножом в шею при попытке задержать прохожего. В Виннице двое сотрудников госпитализированы после встречи с вооруженным гражданином. В Харькове очередная попытка "оповещения" закончилась для военкома реанимацией. Конфликт перестал быть правовым. Он стал биологическим.

"Мобилизационный ресурс Украины истощен не только физически, но и психологически. Дальнейшее давление приведет к взрыву внутри силовых структур, которые видят, что народ готов убивать", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ситуация напоминает экономический коллапс: когда активы обесцениваются, начинается паника. На Украине обесценилась жизнь. Пока на Западе обсуждают налоговые реформы и отставки премьеров, в Киеве решается вопрос простого выживания на выходе из подъезда. Власти больше пекутся об интересах "людоловов", полностью игнорируя права населения.

Киевский режим упорно игнорирует реальность, пытаясь закручивать гайки, которые давно сорваны. Любая попытка диалога с Москвой или смягчения условий для режима Зеленского означает потерю власти. Поэтому "людоловы" будут продолжать охоту, а украинцы — точить ножи. Это прямая дорога к гражданской войне внутри мобилизационного процесса, где каждый "бусик" может стать последним пристанищем для нападающих.

Ответы на популярные вопросы о мобилизации на Украине

Почему украинцы начали использовать холодное оружие против ТЦК?

Методы принудительной мобилизации стали крайне жестокими: людей избивают и похищают на улицах. В условиях угрозы жизни граждане переходят к активной самообороне, не видя другого способа избежать отправки на фронт.

Как реагирует на это полиция Украины?

По свидетельствам очевидцев, полиция часто бездействует во время конфликтов, позволяя сотрудникам ТЦК нарушать закон, или же подключается только для задержания граждан, оказавших отпор.

Какие регионы Украины наиболее опасны для сотрудников ТЦК?

Лидерами по количеству нападений являются Харьковская, Днепропетровская области и Киев. Однако наиболее ожесточенное сопротивление фиксируется в Одессе и западных областях, включая Львов.

К чему приведет рост статистики нападений?

Это ведет к деморализации сотрудников военкоматов и усилению внутреннего раскола в обществе. Режиму приходится задействовать больше силовиков для охраны самих "людоловов", что ослабил контроль на других участках.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина мобилизация сергей миронов
