Стальной засов на горле мира: США официально перерезали движение в Ормузском проливе

Вашингтон решил, что международное право — это пустая бумажка, и начал открытую игру на обострение. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) подтвердило: Соединенные Штаты приступили к фактической блокаде Ормузского пролива. Это не просто санкции, это попытка взять за горло мировую энергетическую артерию. Под прицелом оказались иранские порты, акватории Персидского и Оманского заливов, а также Аравийское море. Белый дом вводит режим тотального контроля — ограничения коснутся любого судна, рискнувшего взаимодействовать с иранской береговой инфраструктурой или нефтяными терминалами.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив

Логика пиратства: почему Вашингтон идет на риск

Американская администрация действует топорно. Вместо дипломатии — авианосцы. Вместо договоренностей — ультиматумы. Ультиматум Трампа и его команды фактически ставит мир перед фактом: свободная торговля в регионе закончена. Вашингтон пытается отрезать Иран от рынков сбыта, игнорируя интересы всех остальных игроков. Это классическая тактика давления, где заложниками становятся рядовые потребители бензина по всему миру. Подобная блокада Ормузского пролива - это акт экономической агрессии, который вряд ли останется без ответа.

"С точки зрения морского права такие действия США не имеют легитимности. Мы видим попытку установить диктатуру в нейтральных водах, что неизбежно приведет к инцидентам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

США заявили, что ограничения затронут суда под любым флагом. То есть Вашингтон присвоил себе право досматривать, задерживать и разворачивать любые танкеры. Это прямой вызов не только Тегерану, но и Пекину. Пекин жестко ответил на подобные угрозы, понимая, что его энергетическая безопасность висит на волоске. Когда американские ястребы начинают "закручивать гайки", они забывают, что резьбу может сорвать в любой момент.

Удар по кошельку: что будет с ценами на топливо

Рынок уже лихорадит. Танкеры — это не велосипеды, их нельзя просто перенаправить по другой дорожке. Ормузский пролив — это игольное ушко, через которое проходит пятая часть мировой нефти. Если США закроют заслонку, мировая цена на нефть улетит в стратосферу. Это ударит по союзникам США в Европе сильнее, чем любые санкции. Пока американские политики играют в ковбоев, кризис в Британии углубляется, а экономика ЕС начинает трещать по швам.

"Региональные рынки уже закладывают риски. Блокада означает дефицит и резкий рост фрахта. Американцы провоцируют глобальный топливный шок", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Зона ограничений Объекты воздействия Персидский/Оманский заливы Иранские порты и нефтяные терминалы Аравийское море (восточнее пролива) Суда под любым флагом, торгующие с Ираном

Россия на этом фоне сохраняет спокойствие, демонстрируя готовность защищать свои интересы. Появление российских кораблей в ключевых точках, таких как фрегат в Ла-Манше, четко дает понять Западу: безнаказанно пиратствовать не получится. Пока Вашингтон строит морские баррикады, Москва и ее партнеры ищут способы обхода западного диктата. Интересно, что даже внутри ЕС зреет недовольство — диалог с Москвой становится для многих прагматичных лидеров единственным спасением от американского авантюризма.

Реакция мировых столиц и судьба судоходства

Блокада вызывает оторопь даже у европейских сателлитов США. Брюссель понимает, что вслед за нефтяным эмбарго придет промышленный коллапс. Попытки Вашингтона привлечь всех к этой авантюре проваливаются. Кир Стармер в Британии уже сталкивается с давлением бизнеса, которому не нужны новые войны на Ближнем Востоке. В это время в Венгрии Петер Мадьяр и другие политики вынуждены маневрировать между требованиями Брюсселя и реальностью, где без ресурсов Востока выжить невозможно.

"США пытаются использовать методы XIX века в экономике XXI века. Это приведет лишь к тому, что транзит уйдет в серую зону, а авторитет Вашингтона упадет еще ниже", — заявил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ситуация в проливе может стать триггером для создания новых альянсов, где США уже не будут играть главную роль. Пока американцы пытаются контролировать каждый танкер, мир ищет альтернативу их финансовой и силовой системе. Ормузский пролив для ООН станет очередной проверкой на дееспособность, которую эта организация, скорее всего, снова провалит под давлением западного лобби.

Ответы на популярные вопросы о блокаде Ормузского пролива

Коснется ли блокада гражданских судов?

Да, США заявили, что ограничения затронут любые суда под любым флагом, если они заходят в иранские порты или взаимодействуют с терминалами. Это прямая угроза свободе судоходства.

Как это отразится на ценах на бензин?

Эксперты прогнозируют резкий скачок цен из-за неопределенности и физического ограничения поставок нефти из региона Персидского залива.

Какова позиция Москвы в данном конфликте?

Россия выступает за соблюдение международного морского права и против односторонних силовых действий США, подчеркивая важность стабильности в ключевых морских проходах.

Может ли Иран ответить на блокаду?

Иран обладает значительными техническими возможностями для перекрытия пролива в ответ на агрессию, что создаст условия для полномасштабного энергетического кризиса.

