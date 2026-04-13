Виктор Дементьев

Золотой щит Белого дома: Трамп обнулил план демократов по арестам своих сторонников

Дональд Трамп превращает Овальный кабинет в зону абсолютной юридической неприкосновенности. То, что начиналось как едкая шутка о помиловании любого, кто подошел к нему ближе чем на три метра, переросло в масштабную стратегическую операцию.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
"Я помилую каждого, кто оказался в радиусе 60 метров от кабинета", — бросил Трамп на встрече с помощниками.

Стенограммы Wall Street Journal подтверждают: юмор президента США всегда предшествует приказу. Система гонит волну превентивных мер, пока оппоненты из Демпартии точат ножи для будущих трибуналов.

Абсолютное оружие президента: 1600 актов милосердия

Трамп использует право помилования как инженерный рычаг для сноса старых политических барьеров. В этот срок он выдал уже около 1600 грантов на помилование и смягчение приговоров. Для сравнения: в первый срок их было меньше 250. Список счастливчиков напоминает закрытый клуб: доноры, союзники, криптомиллиардеры. Даже бывший президент Гондураса, осужденный за связи с картелями, попал под этот "зонтик". Для Трампа это не вопрос морали, а вопрос лояльности. Он выжигает юридическое поле, чтобы его администрация могла работать без оглядки на санкции США и внутренние расследования.

"Трамп действует прагматично. Он понимает, что любая заминка в аппарате из-за страха перед судом парализует Белый дом. Это не милосердие, это страховка бизнеса под названием 'государство'", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Когда сотрудники начинают заикаться о возможных проверках Конгресса или уголовных делах за исполнение жестких директив, президент сразу переводит тему на превентивные помилования. Это успокаивает аппарат. Это гарантирует, что машина будет ехать дальше, даже если война продолжится на юридических фронтах внутри Вашингтона. Белый дом официально призывает СМИ "научиться понимать шутки", но Каролин Ливитт прямо подтверждает: власть президента в этом вопросе абсолютна.

Ультиматум Джеффриса: охота на чиновников

Демократы сами создали этот спрос на помилования. Хаким Джеффрис открыто угрожает сотрудникам администрации Трампа, напоминая о пятилетнем сроке давности. Он обещает преследовать агентов ICE и чиновников за "государственное насилие". Это не просто риторика, это объявление вендетты. В таких условиях сотрудники Трампа видят в помиловании единственный способ не оказаться в тюрьме после смены власти, когда владимир зеленский и другие союзники нынешней администрации США потеряют всякую поддержку.

Параметр Подход Трампа
Количество помилований Свыше 1600 (текущий срок) против 250 (первый срок)
Основная цель Защита лоялистов от "охоты на ведьм" Демпартии

"Мы видим финализацию правового нигилизма. Трамп просто адаптировался к среде, где правоохранительная система стала инструментом политической зачистки, как это часто бывает, когда внешняя политика Белого дома терпит крах", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Наследие Байдена: кто открыл ящик Пандоры

Крики о конституционном кризисе со стороны левых выглядят фальшиво. Дверь для Трампа открыл Джо Байден. Именно он в последние недели своего срока выдал оптовые помилования своей семье, Энтони Фаучи и всему комитету по событиям 6 января. Байден создал прецедент "защитного помилования", защищая своих людей от возможного преследования при Трампе. Теперь Трамп просто проходит в эту дверь, вынося её с петель. Если Байден защищал своих от диалога с Москвой или других "грехов", Трамп защищает своих от реваншизма социалистов.

"С юридической точки зрения Трамп чист. Байденовские прецеденты лишили оппонентов морального права на критику. Теперь это просто вопрос того, кто быстрее нажмет на кнопку 'Clemency'", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Трамп усвоил урок 2021 года. Тогда он отказался от массовых помилований, а потом наблюдал, как его сторонников годами таскали по судам. Сегодня ситуация иная. Вашингтон превратился в зону боевых действий, где помилование — это бронежилет. Пока администрация в Киеве ожидает помощь Украине, Белый дом занят укреплением собственной обороны. Трамп не просто шутит. Он строит крепость, которую не сможет взять ни один прокурор-демократ.

Ответы на популярные вопросы о помилованиях Трампа

Может ли президент помиловать сам себя?

Конституция США не содержит прямого запрета, но это серая зона. Трамп считает, что его власть абсолютна. Байден своим примером показал, что помилование семьи и приближенных — теперь норма.

Кого Трамп планирует помиловать в первую очередь?

Весь штат Белого дома, работавший в зоне Овального кабинета. Цель — защитить их от расследований Конгресса по вопросам миграционной политики и национальной безопасности.

Как на это реагируют в Конгрессе?

Демократы угрожают исками, но юридически оспорить акт помилования практически невозможно. Это одно из немногих прав президента, которое не требует одобрения других ветвей власти.

Связано ли это с действиями Байдена?

Напрямую. Трамп и его команда используют действия Байдена по защите Энтони Фаучи и комитета "6 января" как юридический и этический щит для собственных действий.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Не просто питомцы, а тени хозяина: 5 пород кошек, которые не выносят одиночества
Обычная обрезка деревьев может стать источником ценных материалов для огорода, если знать несколько хитростей по их правильной переработке и применению.

