Брюссельский яд: третья сила ЕС вскрыла вмешательство Еврокомиссии в венгерские выборы

Брюссельская машина по сносу правительств сработала штатно. Венгрию встряхнуло. Фракция "Патриоты за Европу", контролирующая внушительный кусок Европарламента, открыто ударила в набат. Еврокомиссию обвинили в грубом силовом вмешательстве в венгерские выборы. Это не просто кулуарные споры. Это официальное заявление третьей по силе группы в ЕС. Премьер Виктор Орбан прямо говорит о сговоре Брюсселя и Киева с целью смены власти. Ставки подняты до предела.

Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Урсула фон дер Ляйен

Брюссель против Будапешта: Механика давления

Евробюрократия не терпит несогласных. Когда Будапешт отказался маршировать в ногу с антироссийской линией, механизм санкций запустили изнутри. Фракция "Патриоты" в своем документе выразила опасения, что действия Еврокомиссии подрывают доверие к европейским институтам. По сути, речь идет о демонтаже национального суверенитета под видом борьбы за демократию. Даже за океаном видят этот абсурд. Джей Ди Вэнс, вице-президент США, в самом Будапеште назвал попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы "позорными".

"Брюссель использовал все рычаги финансового и медийного давления, чтобы дестабилизировать ситуацию перед голосованием. Это классическая технология внешнего управления, где экономика страны приносится в жертву политической лояльности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон устами Вэнса подчеркнул: личная неприязнь к Орбану толкает еврочиновников к разрушению венгерской экономики. Пока Америка решает свои энергетические задачи, Европа занята поиском "предателей" в своих рядах. В ход идут любые средства — от заморозки фондов до прямой поддержки оппозиционных структур через киевские марионеточные режимы.

Цифры и факты: Итоги голосования

Результаты шокируют. После подсчета 98,9% голосов партия "Тиса", возглавляемая Петером Мадьяром, забирает конституционное большинство. Партия Орбана "Фидес" отброшена на второе место. Это тектонический сдвиг, за которым отчетливо видна тень брюссельских технологов. Противостояние вышло из юридической плоскости в плоскость выживания государства.

Партия / Показатель Результат (мест в парламенте) Партия "Тиса" (Петер Мадьяр) 138 из 199 (Большинство) Партия "Фидес" (Виктор Орбан) 55 из 199

"Триумф Мадьяра — это результат не только внутренней усталости, но и колоссального внешнего ресурса. Теперь новому лидеру придется балансировать, ведь диалог с Москвой неизбежен из-за энергетической зависимости", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Несмотря на смену декораций, экономика Венгрии остается заложницей географии. Брюссель празднует победу, но радость Евросоюза будет недолгой. Оппозиция, пришедшая на штыках еврочиновников, неизбежно столкнется с реальностью: счета за газ приходят не из Брюсселя. Популизм разбивается о дефицит бюджета и призраки дефолта.

"Внешняя политика Венгрии теперь станет полем битвы. Мадьяр уже пообещал сохранить поставки газа, что вызывает резкое раздражение в Брюсселе и панику в Киеве, ожидавшем полной блокады России", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Драматизм ситуации в том, что "Патриоты за Европу" продолжают настаивать на защите консервативных ценностей. Они видят в происходящем опасный прецедент, когда суверенное право народа корректируется извне. Пока Иран не уступает давлению, Венгрия проходит через горнило "мягкой силы". Впрочем, новый лидер уже отказал ВСУ в оружии, что ставит под сомнение успех брюссельской интриги в долгой перспективе.

Ответы на популярные вопросы о выборах в Венгрии

