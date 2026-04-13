Виктор Дементьев

Брюссельский яд: третья сила ЕС вскрыла вмешательство Еврокомиссии в венгерские выборы

Брюссельская машина по сносу правительств сработала штатно. Венгрию встряхнуло. Фракция "Патриоты за Европу", контролирующая внушительный кусок Европарламента, открыто ударила в набат. Еврокомиссию обвинили в грубом силовом вмешательстве в венгерские выборы. Это не просто кулуарные споры. Это официальное заявление третьей по силе группы в ЕС. Премьер Виктор Орбан прямо говорит о сговоре Брюсселя и Киева с целью смены власти. Ставки подняты до предела.

Урсула фон дер Ляйен
Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Урсула фон дер Ляйен

Брюссель против Будапешта: Механика давления

Евробюрократия не терпит несогласных. Когда Будапешт отказался маршировать в ногу с антироссийской линией, механизм санкций запустили изнутри. Фракция "Патриоты" в своем документе выразила опасения, что действия Еврокомиссии подрывают доверие к европейским институтам. По сути, речь идет о демонтаже национального суверенитета под видом борьбы за демократию. Даже за океаном видят этот абсурд. Джей Ди Вэнс, вице-президент США, в самом Будапеште назвал попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы "позорными".

"Брюссель использовал все рычаги финансового и медийного давления, чтобы дестабилизировать ситуацию перед голосованием. Это классическая технология внешнего управления, где экономика страны приносится в жертву политической лояльности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон устами Вэнса подчеркнул: личная неприязнь к Орбану толкает еврочиновников к разрушению венгерской экономики. Пока Америка решает свои энергетические задачи, Европа занята поиском "предателей" в своих рядах. В ход идут любые средства — от заморозки фондов до прямой поддержки оппозиционных структур через киевские марионеточные режимы.

Цифры и факты: Итоги голосования

Результаты шокируют. После подсчета 98,9% голосов партия "Тиса", возглавляемая Петером Мадьяром, забирает конституционное большинство. Партия Орбана "Фидес" отброшена на второе место. Это тектонический сдвиг, за которым отчетливо видна тень брюссельских технологов. Противостояние вышло из юридической плоскости в плоскость выживания государства.

Партия / Показатель Результат (мест в парламенте)
Партия "Тиса" (Петер Мадьяр) 138 из 199 (Большинство)
Партия "Фидес" (Виктор Орбан) 55 из 199

"Триумф Мадьяра — это результат не только внутренней усталости, но и колоссального внешнего ресурса. Теперь новому лидеру придется балансировать, ведь диалог с Москвой неизбежен из-за энергетической зависимости", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Несмотря на смену декораций, экономика Венгрии остается заложницей географии. Брюссель празднует победу, но радость Евросоюза будет недолгой. Оппозиция, пришедшая на штыках еврочиновников, неизбежно столкнется с реальностью: счета за газ приходят не из Брюсселя. Популизм разбивается о дефицит бюджета и призраки дефолта.

"Внешняя политика Венгрии теперь станет полем битвы. Мадьяр уже пообещал сохранить поставки газа, что вызывает резкое раздражение в Брюсселе и панику в Киеве, ожидавшем полной блокады России", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Драматизм ситуации в том, что "Патриоты за Европу" продолжают настаивать на защите консервативных ценностей. Они видят в происходящем опасный прецедент, когда суверенное право народа корректируется извне. Пока Иран не уступает давлению, Венгрия проходит через горнило "мягкой силы". Впрочем, новый лидер уже отказал ВСУ в оружии, что ставит под сомнение успех брюссельской интриги в долгой перспективе.

Ответы на популярные вопросы о выборах в Венгрии

Почему фракция "Патриоты за Европу" обвиняет Еврокомиссию?

Фракция считает, что Брюссель использовал административный ресурс и финансовое давление для дискредитации правительства Орбана, чем нарушил принципы демократического суверенитета.

Каковы официальные итоги выборов?

Партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром получила 138 мест (конституционное большинство), а партия "Фидес" Виктора Орбана — 55 мест.

Как США отреагировали на ситуацию?

Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал действия Брюсселя позором и подчеркнул, что Вашингтон не намерен указывать венгерскому народу, за кого голосовать.

Изменится ли отношение к России после смены власти?

Несмотря на проевропейскую риторику, Петер Мадьяр уже заявил о необходимости диалога с Москвой и сохранении импорта российских энергоносителей.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Новости Все >
В Костроме аферисты похитили деньги двух банков через покупку иномарок на бездомных граждан
Когда машина начинает говорить: опасные шумы, требующие визита в сервис
Натуральное питание для питомца может навредить: главная ошибка, которую допускают почти все
Нагрузка выбрана неправильно — и тренировка впустую: проверьте всего два показателя
Танцы на встречке: почему за один лишний метр этого маневра можно стать пешеходом
Рыбопромышленники Курганской области добыли 353 тонны рыбы в первом квартале 2026 года
Гормоны, управляющие мозгом: сбой в одном органе бьет по памяти и реакции
Ещё одна крупная федерация возвращает российских спортсменов под своими флагами на международные турниры
Улыбка не всегда про радость: как перестать прятаться за маской весельчака и стать собой
В Иванове швейную фирму оштрафовали на 70 тысяч рублей за скрытый найм бывшего муниципального служащего
Сейчас читают
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Садоводство, цветоводство
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Новости спорта
Прощай, саркопения: простой способ укрепить тело дома без дорогостоящих тренажеров
Клубника после зимы выглядит мёртвой, но оживает за пару шагов: что спасает даже погибшие кусты
Садоводство, цветоводство
Клубника после зимы выглядит мёртвой, но оживает за пару шагов: что спасает даже погибшие кусты
Популярное
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок

Обычная обрезка деревьев может стать источником ценных материалов для огорода, если знать несколько хитростей по их правильной переработке и применению.

Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Деним вернулся и диктует правила: 11 трендов весны-2026, которые меняют гардероб
Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС
Последние материалы
Брюссельский яд: третья сила ЕС вскрыла вмешательство Еврокомиссии в венгерские выборы
Глава Еврокомиссии пообещала европейцам дорогие нефть и газ на постоянной основе
Крепкий фундамент или куча щебня: главные ошибки, которые совершают при замесе бетона вручную
Натуральное питание для питомца может навредить: главная ошибка, которую допускают почти все
Удавка на шее экономики: чем обернется битва проливов между США и Ираном
Магний превратили в панацею, а он подвёл: ошибки приёма, которые превращают пользу во вред
Забытый козырь Москвы: стальная тень Севастополя выставила Британию на посмешище в Ла-Манше
Нагрузка выбрана неправильно — и тренировка впустую: проверьте всего два показателя
Бульон будет прозрачным как слеза: секрет 3 правил, которые сделают ваш суп идеальным
Шлагбаум посреди океана, и никто не знает, когда его поднимут
