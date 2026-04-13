Забытый козырь Москвы: стальная тень Севастополя выставила Британию на посмешище в Ла-Манше

Британии пора привыкать к новому морскому пейзажу. Когда Лондон решил вспомнить колониальные привычки и заговорил о захвате российских судов, Москва ответила не только нотами протеста, но и сталью. Фрегат Черноморского флота демонстративно провёл танкеры с нефтью через Ла-Манш, прямо под носом у Даунинг-стрит.

Фото: commons.wikimedia.org by Secretary of Defense, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Николай Патрушев

Морская дуэль: конвой против угроз

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, видимо, перепутал Ла-Манш со своим задним двором. Наделив флот правом на пиратство под видом "санкционного контроля", он столкнулся с жесткой реальностью. Россия не собирается наблюдать, как её торговые пути пытаются перерезать. Помощник президента РФ Николай Патрушев в беседе с "Российской газетой" подтвердил: на прошлой неделе танкеры шли под охраной боевого корабля.

"Это логичный ответ на авантюризм Запада. Если британцы решат силой остановить судно, они должны понимать: рядом стоит фрегат, готовый защищать государственный флаг. Риски для Лондона теперь кратно выше прибыли от их санкционных игр", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Лондон мастерски манипулирует законами, когда ему это выгодно. Но когда на горизонте появляется фрегат, трактовки международного права внезапно становятся более осторожными. Ситуация на рынке нефти остается напряженной, и любая попытка блокировки экспорта — это прямая атака на бюджет страны. Россия показала, что умеет применять не только дипломатические, но и "иные меры".

Право силы в международных водах

Морская коллегия России выработала алгоритм действий на случай эскалации. Это не разовая акция устрашения, а систематический подход. Запад привык давить на тех, кто слабее, как показывают давление США на Сирию или попытки диктовать условия союзникам России. Однако в случае с морским транзитом аргументы калибра 100-мм работают лучше любых меморандумов.

Британские угрозы выглядят жалко на фоне реальных дел. Пока Вашингтон пытается выстроить санкции против Ирана и перекрывать проливы в других частях света, Россия создает прецедент безопасного коридора в самом сердце Европы. Николай Патрушев ясно дал понять: если потребуется, мероприятия по защите национальных интересов будут расширены.

"Сопровождение торговых судов — это жесткая необходимость. Когда оппонент переходит к морскому разбою, нефтяной экспорт превращается в военно-политическую операцию. Мы видим, что механизмы ВМФ теперь интегрированы в торговую стратегию", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Экономика под защитой пушек

Внешнеторговые операции — это кровеносная система государства. Попытки Киева и его кураторов посеять хаос не увенчаются успехом. Пока Владимир Зеленский паникует в ожидании перемен, Москва методично выстраивает защиту своих ресурсов. Нефть должна течь, и она будет течь, даже если для этого придется прокладывать курс через Ла-Манш под прицелом орудий.

Интересно наблюдать за реакцией европейских "ястребов". Например, в Венгрии сейчас происходит смена политического курса, где новые лидеры вроде Петера Мадьяра вынуждены признавать: без диалога с Москвой и российских ресурсов стабильности не будет. Великобритания же выбирает путь эскалации, вынуждая Россию демонстрировать флаг там, где десятилетиями царил мирный торговый прагматизм.

"Налоговые поступления от экспорта нефти защищаются теперь не только юристами, но и флотом. Это создает новый уровень безопасности для наших контрагентов, которые видят: Россия гарантирует поставку физически", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Заявления Лондона о "незаконности" перевозки российской нефти разбиваются о борта наших фрегатов. Пока Брюссель обсуждает кризис в Евросоюзе и ищет способы надавить на несогласных, Москва просто делает свою работу. Если Запад хочет играть в пиратов, он должен быть готов встретить профессиональных военных моряков.

Ответы на популярные вопросы о сопровождении танкеров

Зачем фрегату сопровождать гражданские танкеры?

Это ответ на угрозы Великобритании захватывать российские суда. Военный корабль предотвращает любые попытки незаконного досмотра или ареста груза в международных водах.

Нарушает ли это международное морское право?

Нет. Свободное судоходство и право государства защищать свою собственность — базовые принципы. Присутствие военного корабля в нейтральных водах абсолютно законно.

Будет ли Россия использовать конвои постоянно?

Согласно заявлениям Николая Патрушева, такие меры будут применяться "в случае необходимости". Это сигнал Лондону: любая эскалация получит симметричный ответ.

Как это отразится на отношениях с Европой?

Те, кто заинтересован в ресурсах, продолжат торговлю. Например, отношения Венгрии и России показывают, что прагматизм побеждает идеологическую блокаду.

