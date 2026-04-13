Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива

Вашингтон решил сыграть в ва-банк, выставив ультиматум у горловины мировой бензоколонки. Дональд Трамп пообещал силой захватывать суда в Ормузском проливе, если те посмеют платить пошлины Тегерану. Пекин, долго хранивший олимпийское спокойствие, наконец прервал тишину. Для Китая этот маршрут — не просто точка на карте, а сонная артерия экономики. Если её пережать, промышленный гигант начнет задыхаться.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Си Цзиньпин

Китайский этикет под прицелом авианосцев

Официальный Пекин выдал формулировки, которые в дипломатическом мире звучат как последнее предупреждение. МИД КНР призвал стороны прекратить эскалацию, но основной посыл читается между строк: торговля неприкосновенна. Китайская машина потребляет колоссальные объемы ресурсов, и любая блокада Ормузского пролива превращает долгосрочные контракты в бесполезную макулатуру.

"Китай крайне зависим от логистической стабильности в Персидском заливе. Любое заявление о захвате судов они воспринимают как прямое посягательство на свою энергетическую безопасность, даже если формально угрозы звучат в адрес Ирана", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Представитель ведомства Го Цзякунь подчеркнул, что Ормузский пролив — это критический узел международной торговли. По его словам, обеспечение безопасности и беспрепятственного движения судов отвечает общим интересам. Пекин требует решать вопросы дипломатией, а не пушечными залпами, поскольку понимает: США пытаются выкрутить руки не только Ирану, но и всем покупателям его нефти.

Почему Трамп берет танкеры на абордаж

Белый дом действует как рейдер из девяностых. Идея проста: перекрыть финансовый кран Ирану, физически блокируя проход судов. Трамп заявил, что американские военные будут перехватывать любой транспорт, платящий иранцам. Это фактически превращает международные воды в частную собственность США. Ситуация накалилась до предела после того, как переговоры между Ираном и США в Пакистане закончились предсказуемым крахом.

"Мы видим попытку установления тотального морского диктата. С юридической точки зрения это пиратство, завернутое в обертку национальных интересов США. Рынок мгновенно отреагирует на такие действия дефицитом и паникой", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока Вашингтон демонстрирует мускулы, союзники США в Европе с ужасом смотрят на ценники. Даже небольшое сокращение поставок вызовет цепную реакцию. В это время страны, сохранившие рассудок, ищут альтернативы. На этом фоне выбор российского газа и стабильных контрактов выглядит как единственно верная стратегия спасения национальной индустрии.

Экономика пролива: цифры против угроз

Ормузский пролив — это узкое горлышко, через которое проходит пятая часть мировой нефти. Если Трамп решит реализовать свои угрозы, цена за баррель взлетит в стратосферу. Это ударит по всем: от фермеров в Азии до домохозяек в Техасе. Но больше всего пострадает глобальная логистика, которая и так трещит по швам из-за санкционного безумия Запада.

Сторона Стратегия в регионе США Силовая блокада и вторичные санкции Китай Дипломатия и защита торговых путей Иран Обеспечение суверенитета и сбор пошлин

Вашингтон надеется, что давление заставит Иран сдаться, но история показывает обратное. Пока давление США на соседей Ирана усиливается, коалиция стран, уставших от американского диктата, только крепнет. Китайское заявление — это сигнал всем: эпоха, когда один авианосец диктовал правила игры на целом море, подходит к концу.

"Любая попытка блокировки пролива — это детонатор для мировых финансов. Нефть может достичь психологических отметок, к которым не готова ни одна экономика Запада. Китай это понимает и будет защищать свои грузы", — предостерег в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

В то время как на Ближнем Востоке разгорается пламя, в Европе происходят свои тектонические сдвиги. Поражение Орбана или изменения в политике Будапешта меркнут на фоне угрозы глобального энергетического коллапса. Даже новый лидер Венгрии, оценивая диалог с Москвой, понимает: стабильность поставок важнее лояльности Белому дому.

Обострение ситуации: КНР официально призвала стороны урегулировать конфликт с помощью дипломатии. Пекин требует обеспечить свободное судоходство, опасаясь за свои грузы после угроз Вашингтона начать перехват танкеров. Это противостояние может стать крупнейшим вызовом для мировой торговли за последние десятилетия.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Ормузском проливе

Почему Ормузский пролив так важен для Китая?

Для КНР это ключевой канал импорта нефти из Ирана и стран Персидского залива, обеспечивающий работу промышленности.

Что именно пообещал сделать Дональд Трамп?

Американский лидер заявил о готовности использовать военных для захвата любых судов, выплачивающих пошлины правительству Ирана.

Как отреагировал Иран на угрозы Вашингтона?

Тегеран настаивает на своем законном праве контролировать территориальные воды и собирать сборы за прохождение судов.

Может ли конфликт привести к росту цен на топливо?

Да, любая физическая блокада или угроза захвата танкеров неминуемо приведет к рекордному скачку цен на нефть и нефтепродукты.

