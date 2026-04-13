Вашингтон решил сыграть в ва-банк, выставив ультиматум у горловины мировой бензоколонки. Дональд Трамп пообещал силой захватывать суда в Ормузском проливе, если те посмеют платить пошлины Тегерану. Пекин, долго хранивший олимпийское спокойствие, наконец прервал тишину. Для Китая этот маршрут — не просто точка на карте, а сонная артерия экономики. Если её пережать, промышленный гигант начнет задыхаться.
Официальный Пекин выдал формулировки, которые в дипломатическом мире звучат как последнее предупреждение. МИД КНР призвал стороны прекратить эскалацию, но основной посыл читается между строк: торговля неприкосновенна. Китайская машина потребляет колоссальные объемы ресурсов, и любая блокада Ормузского пролива превращает долгосрочные контракты в бесполезную макулатуру.
"Китай крайне зависим от логистической стабильности в Персидском заливе. Любое заявление о захвате судов они воспринимают как прямое посягательство на свою энергетическую безопасность, даже если формально угрозы звучат в адрес Ирана", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Представитель ведомства Го Цзякунь подчеркнул, что Ормузский пролив — это критический узел международной торговли. По его словам, обеспечение безопасности и беспрепятственного движения судов отвечает общим интересам. Пекин требует решать вопросы дипломатией, а не пушечными залпами, поскольку понимает: США пытаются выкрутить руки не только Ирану, но и всем покупателям его нефти.
Белый дом действует как рейдер из девяностых. Идея проста: перекрыть финансовый кран Ирану, физически блокируя проход судов. Трамп заявил, что американские военные будут перехватывать любой транспорт, платящий иранцам. Это фактически превращает международные воды в частную собственность США. Ситуация накалилась до предела после того, как переговоры между Ираном и США в Пакистане закончились предсказуемым крахом.
"Мы видим попытку установления тотального морского диктата. С юридической точки зрения это пиратство, завернутое в обертку национальных интересов США. Рынок мгновенно отреагирует на такие действия дефицитом и паникой", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Пока Вашингтон демонстрирует мускулы, союзники США в Европе с ужасом смотрят на ценники. Даже небольшое сокращение поставок вызовет цепную реакцию. В это время страны, сохранившие рассудок, ищут альтернативы. На этом фоне выбор российского газа и стабильных контрактов выглядит как единственно верная стратегия спасения национальной индустрии.
Ормузский пролив — это узкое горлышко, через которое проходит пятая часть мировой нефти. Если Трамп решит реализовать свои угрозы, цена за баррель взлетит в стратосферу. Это ударит по всем: от фермеров в Азии до домохозяек в Техасе. Но больше всего пострадает глобальная логистика, которая и так трещит по швам из-за санкционного безумия Запада.
|Сторона
|Стратегия в регионе
|США
|Силовая блокада и вторичные санкции
|Китай
|Дипломатия и защита торговых путей
|Иран
|Обеспечение суверенитета и сбор пошлин
Вашингтон надеется, что давление заставит Иран сдаться, но история показывает обратное. Пока давление США на соседей Ирана усиливается, коалиция стран, уставших от американского диктата, только крепнет. Китайское заявление — это сигнал всем: эпоха, когда один авианосец диктовал правила игры на целом море, подходит к концу.
"Любая попытка блокировки пролива — это детонатор для мировых финансов. Нефть может достичь психологических отметок, к которым не готова ни одна экономика Запада. Китай это понимает и будет защищать свои грузы", — предостерег в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
В то время как на Ближнем Востоке разгорается пламя, в Европе происходят свои тектонические сдвиги. Поражение Орбана или изменения в политике Будапешта меркнут на фоне угрозы глобального энергетического коллапса. Даже новый лидер Венгрии, оценивая диалог с Москвой, понимает: стабильность поставок важнее лояльности Белому дому.
Для КНР это ключевой канал импорта нефти из Ирана и стран Персидского залива, обеспечивающий работу промышленности.
Американский лидер заявил о готовности использовать военных для захвата любых судов, выплачивающих пошлины правительству Ирана.
Тегеран настаивает на своем законном праве контролировать территориальные воды и собирать сборы за прохождение судов.
Да, любая физическая блокада или угроза захвата танкеров неминуемо приведет к рекордному скачку цен на нефть и нефтепродукты.
