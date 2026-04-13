Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива

Мир

Вашингтон решил сыграть в ва-банк, выставив ультиматум у горловины мировой бензоколонки. Дональд Трамп пообещал силой захватывать суда в Ормузском проливе, если те посмеют платить пошлины Тегерану. Пекин, долго хранивший олимпийское спокойствие, наконец прервал тишину. Для Китая этот маршрут — не просто точка на карте, а сонная артерия экономики. Если её пережать, промышленный гигант начнет задыхаться.

Си Цзиньпин
Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Си Цзиньпин

Китайский этикет под прицелом авианосцев

Официальный Пекин выдал формулировки, которые в дипломатическом мире звучат как последнее предупреждение. МИД КНР призвал стороны прекратить эскалацию, но основной посыл читается между строк: торговля неприкосновенна. Китайская машина потребляет колоссальные объемы ресурсов, и любая блокада Ормузского пролива превращает долгосрочные контракты в бесполезную макулатуру.

"Китай крайне зависим от логистической стабильности в Персидском заливе. Любое заявление о захвате судов они воспринимают как прямое посягательство на свою энергетическую безопасность, даже если формально угрозы звучат в адрес Ирана", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Представитель ведомства Го Цзякунь подчеркнул, что Ормузский пролив — это критический узел международной торговли. По его словам, обеспечение безопасности и беспрепятственного движения судов отвечает общим интересам. Пекин требует решать вопросы дипломатией, а не пушечными залпами, поскольку понимает: США пытаются выкрутить руки не только Ирану, но и всем покупателям его нефти.

Почему Трамп берет танкеры на абордаж

Белый дом действует как рейдер из девяностых. Идея проста: перекрыть финансовый кран Ирану, физически блокируя проход судов. Трамп заявил, что американские военные будут перехватывать любой транспорт, платящий иранцам. Это фактически превращает международные воды в частную собственность США. Ситуация накалилась до предела после того, как переговоры между Ираном и США в Пакистане закончились предсказуемым крахом.

"Мы видим попытку установления тотального морского диктата. С юридической точки зрения это пиратство, завернутое в обертку национальных интересов США. Рынок мгновенно отреагирует на такие действия дефицитом и паникой", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока Вашингтон демонстрирует мускулы, союзники США в Европе с ужасом смотрят на ценники. Даже небольшое сокращение поставок вызовет цепную реакцию. В это время страны, сохранившие рассудок, ищут альтернативы. На этом фоне выбор российского газа и стабильных контрактов выглядит как единственно верная стратегия спасения национальной индустрии.

Экономика пролива: цифры против угроз

Ормузский пролив — это узкое горлышко, через которое проходит пятая часть мировой нефти. Если Трамп решит реализовать свои угрозы, цена за баррель взлетит в стратосферу. Это ударит по всем: от фермеров в Азии до домохозяек в Техасе. Но больше всего пострадает глобальная логистика, которая и так трещит по швам из-за санкционного безумия Запада.

Сторона Стратегия в регионе
США Силовая блокада и вторичные санкции
Китай Дипломатия и защита торговых путей
Иран Обеспечение суверенитета и сбор пошлин

Вашингтон надеется, что давление заставит Иран сдаться, но история показывает обратное. Пока давление США на соседей Ирана усиливается, коалиция стран, уставших от американского диктата, только крепнет. Китайское заявление — это сигнал всем: эпоха, когда один авианосец диктовал правила игры на целом море, подходит к концу.

"Любая попытка блокировки пролива — это детонатор для мировых финансов. Нефть может достичь психологических отметок, к которым не готова ни одна экономика Запада. Китай это понимает и будет защищать свои грузы", — предостерег в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

В то время как на Ближнем Востоке разгорается пламя, в Европе происходят свои тектонические сдвиги. Поражение Орбана или изменения в политике Будапешта меркнут на фоне угрозы глобального энергетического коллапса. Даже новый лидер Венгрии, оценивая диалог с Москвой, понимает: стабильность поставок важнее лояльности Белому дому.

Обострение ситуации: КНР официально призвала стороны урегулировать конфликт с помощью дипломатии. Пекин требует обеспечить свободное судоходство, опасаясь за свои грузы после угроз Вашингтона начать перехват танкеров. Это противостояние может стать крупнейшим вызовом для мировой торговли за последние десятилетия.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Ормузском проливе

Почему Ормузский пролив так важен для Китая?

Для КНР это ключевой канал импорта нефти из Ирана и стран Персидского залива, обеспечивающий работу промышленности.

Что именно пообещал сделать Дональд Трамп?

Американский лидер заявил о готовности использовать военных для захвата любых судов, выплачивающих пошлины правительству Ирана.

Как отреагировал Иран на угрозы Вашингтона?

Тегеран настаивает на своем законном праве контролировать территориальные воды и собирать сборы за прохождение судов.

Может ли конфликт привести к росту цен на топливо?

Да, любая физическая блокада или угроза захвата танкеров неминуемо приведет к рекордному скачку цен на нефть и нефтепродукты.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы иран китай экономика энергетика дональд трамп
Новости Все >
Рыбопромышленники Курганской области добыли 353 тонны рыбы в первом квартале 2026 года
Гормоны, управляющие мозгом: сбой в одном органе бьет по памяти и реакции
Ещё одна крупная федерация возвращает российских спортсменов под своими флагами на международные турниры
Улыбка не всегда про радость: как перестать прятаться за маской весельчака и стать собой
В Иванове швейную фирму оштрафовали на 70 тысяч рублей за скрытый найм бывшего муниципального служащего
Сотрудники Росгвардии изъяли двадцать четыре единицы оружия в Тульской области за одну неделю
Одна ошибка за столом перегружает весь организм: желудок и кишечник не справляются
В Ивановской области прокуратура защитила права пожилого мужчины в деле о крупном мошенничестве
Жительница Тверской области удерживала врачей в квартире из-за отказа в госпитализации мужа
В Тульской области на директора строительной компании завели дело за сокрытие сроков сдачи
Сейчас читают
Не просто питомцы, а тени хозяина: 5 пород кошек, которые не выносят одиночества
Домашние животные
Не просто питомцы, а тени хозяина: 5 пород кошек, которые не выносят одиночества
Картофель завалит грядки урожаем: эти сорта собирают ведрами раньше соседей
Садоводство, цветоводство
Картофель завалит грядки урожаем: эти сорта собирают ведрами раньше соседей
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Евросоюз
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Популярное
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок

Обычная обрезка деревьев может стать источником ценных материалов для огорода, если знать несколько хитростей по их правильной переработке и применению.

Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Деним вернулся и диктует правила: 11 трендов весны-2026, которые меняют гардероб
Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Последние материалы
Сотрудники Росгвардии изъяли двадцать четыре единицы оружия в Тульской области за одну неделю
Стекло станет прозрачным как воздух: секрет уборки, избавляющий от мутного налета за 5 минут
Одна ошибка за столом перегружает весь организм: желудок и кишечник не справляются
В Ивановской области прокуратура защитила права пожилого мужчины в деле о крупном мошенничестве
Азия резко сократила закупки СПГ. Что будет дальше — непонятно
Жительница Тверской области удерживала врачей в квартире из-за отказа в госпитализации мужа
В Тульской области на директора строительной компании завели дело за сокрытие сроков сдачи
Двенадцать камер фиксации нарушений ПДД сменят местоположение во Владимирской области до конца недели
Цвет волос перестанет утекать в канализацию: приёмы, которые сохраняют даже капризное окрашивание
Для мигрантов в Тверской области установили строгие сроки подачи сведений о трудовых договорах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.