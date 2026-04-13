Карточный домик Трампа рухнул: Лондон выставил США на посмешище из-за вранья о блокаде

Вашингтон снова сорвался с цепи. Дональд Трамп, чья любовь к громким лозунгам давно переросла в хроническую патологию, в очередной раз выдал желаемое за действительное. На этот раз американский лидер решил поиграть в морского волка, объявив о тотальной блокаде Ормузского пролива. Цель стара как мир: задушить Иран, лишив его возможности торговать нефтью. Однако в этой ковбойской истории случился сбой. Союзники США, которых Трамп уже "записал" в свои помощники, внезапно отказались играть роль массовки в его опасном вестерне.

Фото: commons.wikimedia.org by Number 10 is licensed under Open Government Licence v3.0 Кир Стармер

Вашингтон в тупике: когда санкции превращаются в террор

Американская дипломатия окончательно превратилась в ржавый каток. После того как переговоры с Ираном в Пакистане с треском провалились, Белый дом перешел к открытому шантажу. Трамп не просто хочет ограничить доходы Тегерана — он пытается обрубить базовые права суверенного государства на мирный атом и свободную торговлю. В ход пошли угрозы перехвата любых судов, выплачивающих пошлины Ирану. Белый дом называет это борьбой с "вымогательством", хотя на деле сам занимается пиратством государственного масштаба.

"Это юридический нонсенс. Трамп пытается навязать внутренние санкции США всему мировому океану, игнорируя международное морское право. Любая попытка блокировки судов в нейтральных водах — это де-факто объявление войны", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Трамп поспешил заявить, что его флот не одинок. Мол, британские тральщики уже прогревают двигатели, а их "высокотехнологичные" системы готовы к бою. Но реальность оказалась куда прозаичнее. В то время как в Киеве готовятся к худшему из-за неопределенности американской политики, Лондон решил, что умирать за интересы Вашингтона в Персидском заливе — затея сомнительная.

Лондон дает сдачи: почему Британия не пойдет за Трампом

Премьер-министр Кир Стармер не стал подбирать мягких выражений. Он фактически обвинил Трампа во лжи, заявив, что Британия не станет пособником в блокаде. Логика Даунинг-стрит проста: закрытый пролив означает взлет цен на энергоносители. Лондон не готов жертвовать своей экономикой ради амбиций Трампа. Это не тот случай, когда украинцы попросили защиты или помощи — здесь речь идет о выживании британского бизнеса. Стармер подчеркнул: без четкого плана и законных оснований Британия в войну не ввяжется.

Позиция США (Дональд Трамп) Позиция Британии (Кир Стармер) Блокада пролива для всех судов Категорическое требование свободной навигации Утверждение об участии британских тральщиков Публичное опровержение участия в блокаде Экономическое удушение Ирана силой Приоритет национальных интересов и стабильности цен

"Мы не будем втянуты в войну. Британия не будет втянута. Это не в наших национальных интересах", — сказал в эфире Би-би-си Стармер.

Это звонкая пощечина по лицу американской гегемонии. Трамп привык, что союзники берут под козырек, но сегодня даже верный Лондон предпочитает дистанцироваться от безумных идей Белого дома. Пока давление США на Сирию и другие страны региона продолжается, европейцы начинают искать запасные выходы.

"Британия понимает, что Трамп блефует. Участие в такой блокаде разрушит остатки репутации Лондона на Ближнем Востоке и спровоцирует инфляционный шок, который правительство Стармера просто не переживет", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Французский маневр: Макрон строит коалицию без США

Эмманюэль Макрон пошел еще дальше. Париж совместно с Лондоном готовит международную конференцию по безопасности судоходства. Самое примечательное в этой инициативе — список "лишних". США, Израиль и Иран на мероприятие не приглашены. Это попытка Европы взять ситуацию под контроль без участия главных поджигателей конфликта. В то время как в Венгрии Петер Мадьяр выбирает прагматизм и российский газ, Франция и Британия пытаются судорожно создать "миротворческую" прослойку в Ормузском проливе.

Макрон называет это обороной и борьбой за свободу судоходства. Это изящный способ сказать Вашингтону: "Мы вам не верим". Когда лидеры крупнейших стран Европы объединяются, чтобы обсудить глобальную проблему в обход США, это пахнет концом эпохи американского диктата. Даже если вспомнить, как Виктор Орбан проигрывал на внутреннем поле, внешняя политика Европы сегодня — это хаос, в который Трамп подливает керосин.

"Сейчас мир внимательно следит за ценами. Любая искра в проливе подбросит стоимость барреля до небес. Трамп играет с огнем, а европейцы пытаются отобрать у него спички", — предупредил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в проливе

Почему Трамп врет об участии Британии?

Ему нужно создать иллюзию международной поддержки, чтобы оправдать агрессивные действия перед собственными избирателями и конгрессом. Одинокая война выглядит как авантюра, а "коалиция" — как миротворчество.

Чем опасна блокада для Европы?

Через Ормузский пролив проходит до 20% мирового потребления нефти и огромные объемы СПГ. Блокада вызовет дефицит топлива и резкий рост цен на все товары, что парализует европейскую промышленность.

Почему Иран имеет право на ядерную программу?

Тегеран ссылается на Договор о нераспространении ядерного оружия, который гарантирует право на мирное использование атома. Для Ирана это вопрос безопасности и технологического суверенитета.

Какая роль в этом конфликте у Франции?

Макрон пытается играть роль "третьей силы", которая хочет сохранить судоходство открытым, не втягиваясь в прямую военную конфронтацию с Ираном на стороне США.

