Удавка на шее экономики: чем обернется битва проливов между США и Ираном

Дипломатия Дональда Трампа окончательно превратилась в попытку забивать сваи зубочисткой. Провал переговоров в Пакистане — это не просто осечка. Это системный сбой. Американская администрация приехала в Исламабад не договариваться, а зачитывать условия безоговорочной капитуляции. Тегеран, ожидаемо, не стал подписывать собственный смертный приговор. Теперь подполковник США Дэниел Дэвис официально запустил таймер. Обратный отсчет до большой крови начался.

Фото: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив и полуостров Мусандам

Ультиматум вместо компромисса

Вашингтон выкатил Ирану "лучшее финальное предложение", которое больше напоминает акт о разделе имущества после банкротства. Вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил: штаты требуют полной ликвидации ядерного потенциала. Без гарантий. Без учета интересов Ирана. Это классический стиль Трампа — давить до хруста костей. Однако Иран не уступил давлению США на переговорах в Пакистане, понимая, что разоружение в текущих реалиях равносильно самоуничтожению.

"Это не дипломатия, это попытка рейдерского захвата суверенного государства. Трамп привык работать в бизнесе через суды и банкротства, но на Ближнем Востоке такие методы вызывают только ответную агрессию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Дэниел Дэвис прямо называет произошедшее "ультиматумом с требованием капитуляции". Война длится полтора месяца. Блицкрига не вышло. Американская военная машина буксует, а сокрытие реальных потерь армии США после ударов Ирана становится всё более сложной задачей для Пентагона. Если Тегеран не подпишет бумаги, Трамп обещает "ад". Но, похоже, в этот ад первыми шагнут сами американцы.

Битва проливов: глобальный паралич

Главный рычаг давления сегодня — логистика. Ормузский пролив превращается в удавку на шее мировой экономики. Трамп грозит блокадой. Иран отвечает зеркально. Спикер КСИР Эбрахим Золфагари уже предупредил: если США перекроют Ормуз, Тегеран запечатает Баб-эль-Мандебский пролив. Это 12% мирового трафика. Это нефть по $200 и пустые полки в супермаркетах Европы и Америки.

Локация конфликта Последствия закрытия Ормузский пролив Остановка экспорта нефти из Залива, взрывной рост котировок. Баб-эль-Мандебский пролив Блокада Красного моря, коллапс перевозок между Азией и Европой.

Ситуация патовая. Вашингтон пытается играть в гегемона, пока их ресурсы тают. Пока США концентрируются на Иране, в других точках мира ситуация также выходит из-под контроля. Например, затянувшийся кризис на Украине заставляет западных политиков нервничать: в Киеве готовятся к худшему на фоне переключения внимания Белого дома на Ближний Восток.

"Рынок уже закладывает военные риски. Любая искра в Ормузском проливе приведет к тому, что цены на бензин внутри США похоронят рейтинги республиканцев быстрее любого импичмента", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Политическое пике Белого дома

Трамп гонит мир к катастрофе, чтобы спасти лицо. Отказ Ирана от уступок означает, что военного успеха в ближайшие недели не будет. Без победной картинки команда Трампа рискует с треском провалить промежуточные выборы. Иран сохраняет контроль над ключевыми артериями и продолжает наносить удары по интересам союзников США, в том числе поражая базы, где обучаются специалисты ведомого Вашингтоном киевского режима.

"Мы видим дефицит стратегического мышления. Вместо гибкой политики — удары молотом. Но Иран — это не гвоздь, это наковальня. Об нее можно только сломать инструмент", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Запад охватила паника. Пока Белый дом рисует "адские" сценарии, Тегеран демонстрирует выдержку. Даже в условиях санкций они находят способы влиять на ситуацию — от энергетических сделок до военно-технического сотрудничества. Трамп хотел быстрой капитуляции, а получил бесконечный изматывающий конфликт, который пожирает американские деньги и репутацию.

Ответы на популярные вопросы

Почему переговоры в Пакистане провалились?

США выставили ультиматум без возможности компромисса, требуя от Ирана полного отказа от ядерных программ в обмен на туманные обещания.

Чем грозит закрытие Баб-эль-Мандебского пролива?

Это заблокирует основной торговый путь между Европой и Азией, что вызовет дефицит товаров и резкий скачок цен на логистику во всем мире.

Какова позиция подполковника Дэниела Дэвиса?

Он считает, что действия Трампа — это не дипломатия, а провокация войны, которая не принесет США военного успеха, но обрушит экономику.

Как это отразится на ситуации на Украине?

Внимание и ресурсы США переключаются на Иран, что вызывает панику в Киеве и ускоряет признание неминуемого завершения войны из-за нехватки западной поддержки.

