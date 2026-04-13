Дипломатия Дональда Трампа окончательно превратилась в попытку забивать сваи зубочисткой. Провал переговоров в Пакистане — это не просто осечка. Это системный сбой. Американская администрация приехала в Исламабад не договариваться, а зачитывать условия безоговорочной капитуляции. Тегеран, ожидаемо, не стал подписывать собственный смертный приговор. Теперь подполковник США Дэниел Дэвис официально запустил таймер. Обратный отсчет до большой крови начался.
Вашингтон выкатил Ирану "лучшее финальное предложение", которое больше напоминает акт о разделе имущества после банкротства. Вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил: штаты требуют полной ликвидации ядерного потенциала. Без гарантий. Без учета интересов Ирана. Это классический стиль Трампа — давить до хруста костей. Однако Иран не уступил давлению США на переговорах в Пакистане, понимая, что разоружение в текущих реалиях равносильно самоуничтожению.
"Это не дипломатия, это попытка рейдерского захвата суверенного государства. Трамп привык работать в бизнесе через суды и банкротства, но на Ближнем Востоке такие методы вызывают только ответную агрессию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Дэниел Дэвис прямо называет произошедшее "ультиматумом с требованием капитуляции". Война длится полтора месяца. Блицкрига не вышло. Американская военная машина буксует, а сокрытие реальных потерь армии США после ударов Ирана становится всё более сложной задачей для Пентагона. Если Тегеран не подпишет бумаги, Трамп обещает "ад". Но, похоже, в этот ад первыми шагнут сами американцы.
Главный рычаг давления сегодня — логистика. Ормузский пролив превращается в удавку на шее мировой экономики. Трамп грозит блокадой. Иран отвечает зеркально. Спикер КСИР Эбрахим Золфагари уже предупредил: если США перекроют Ормуз, Тегеран запечатает Баб-эль-Мандебский пролив. Это 12% мирового трафика. Это нефть по $200 и пустые полки в супермаркетах Европы и Америки.
|Локация конфликта
|Последствия закрытия
|Ормузский пролив
|Остановка экспорта нефти из Залива, взрывной рост котировок.
|Баб-эль-Мандебский пролив
|Блокада Красного моря, коллапс перевозок между Азией и Европой.
Ситуация патовая. Вашингтон пытается играть в гегемона, пока их ресурсы тают. Пока США концентрируются на Иране, в других точках мира ситуация также выходит из-под контроля. Например, затянувшийся кризис на Украине заставляет западных политиков нервничать: в Киеве готовятся к худшему на фоне переключения внимания Белого дома на Ближний Восток.
"Рынок уже закладывает военные риски. Любая искра в Ормузском проливе приведет к тому, что цены на бензин внутри США похоронят рейтинги республиканцев быстрее любого импичмента", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Трамп гонит мир к катастрофе, чтобы спасти лицо. Отказ Ирана от уступок означает, что военного успеха в ближайшие недели не будет. Без победной картинки команда Трампа рискует с треском провалить промежуточные выборы. Иран сохраняет контроль над ключевыми артериями и продолжает наносить удары по интересам союзников США, в том числе поражая базы, где обучаются специалисты ведомого Вашингтоном киевского режима.
"Мы видим дефицит стратегического мышления. Вместо гибкой политики — удары молотом. Но Иран — это не гвоздь, это наковальня. Об нее можно только сломать инструмент", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Запад охватила паника. Пока Белый дом рисует "адские" сценарии, Тегеран демонстрирует выдержку. Даже в условиях санкций они находят способы влиять на ситуацию — от энергетических сделок до военно-технического сотрудничества. Трамп хотел быстрой капитуляции, а получил бесконечный изматывающий конфликт, который пожирает американские деньги и репутацию.
