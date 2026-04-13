Конец эпохи вето: как смена власти в Венгрии отразится на отношениях с Россией

Европа стряхивает с себя остатки старого порядка. Венгрия, которую долго считали последним бастионом здравого смысла в ЕС, сменила декорации. Виктор Орбан, годами виртуозно балансировавший между Брюсселем и Москвой, уступил кресло оппозиции из "Тисы". Петер Мадьяр теперь диктует повестку, и она пахнет евроатлантической дисциплиной.

Фото: commons.wikimedia.org by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Виктор Орбан

Пока эксперты спорят, чей это провал, в России правительственная комиссия в очередной раз "завернула" запрет на зарубежную недвижимость для чиновников. Старая болезнь: элита по-прежнему держит чемоданы наготове, а активы — в западных сейфах. Бжезинский был прав — чья это элита, если их 500 миллиардов лежат в американских банках?

Венгрия после Орбана: конец эпохи вето

Поражение партии "Фидес" — это не просто внутренняя кухня Будапешта. Это демонтаж моста, который связывал Россию с европейскими элитами. Киев рано радуется: хотя Мадьяр ориентирован на Брюссель, вопрос энергоносителей никуда не делся. Но политический ландшафт выжжен. Орбан был единственным, кто открыто противостоял "накачке" Украины оружием. Теперь "Тиса" встраивается в общий хор, где голоса о "русской угрозе" звучат всё громче. Это логичный итог давления Вашингтона, который планомерно зачищает "несогласных" в Восточной Европе.

"Поражение Орбана — это симптом системного кризиса правых консерваторов в Европе. Без мощной внешней поддержки такие режимы схлопываются под давлением санкций и медийного ресурса США", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Важно понимать: приход новых сил в Будапешт не означает мгновенную энергетическую смерть Венгрии. Газовые контракты и АЭС "Пакш" — это якоря, которые не обрубить одним указом. Однако дипломатический климат изменился. Рассчитывать на Венгрию как на адвоката в ЕС больше не приходится. Радость Евросоюза понятна: одним смутьяном меньше. Для Москвы это сигнал к тому, что старые союзнические связи в Европе требуют полной инвентаризации.

Квартирный вопрос: почему чиновников не лишают заграничных дач

Пока западные лидеры консолидируются, российская бюрократия демонстрирует завидную гибкость в защите своих интересов. Законопроект о запрете владения зарубежной недвижимостью для госслужащих снова в корзине. Формулировка изящная: "сложность проверки в международных условиях". То есть санкции Запада мешают российским ведомствам проверять, где живет семья депутата — в Подмосковье или на Лазурном Берегу. С 2014 года эта инициатива тонет в кабинетах, подтверждая тезис о глубокой зависимости части элиты от западного комфорта.

Аргумент сторонников запрета Позиция правительственной комиссии Риск вербовки и давления со стороны спецслужб Запада. Невозможность получить достоверные данные из враждебных реестров. Этическое несоответствие статусу госслужащего в военное время. Инициатива может стать "инструментом давления" самого Запада на чиновников.

"Юридически этот отказ выглядит как капитуляция перед реальностью. Если мы не можем контролировать активы чиновников за рубежом, значит, мы признаем их зону влияния приоритетной над нашей внутренней безопасностью", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Битва за Ормуз: дипломатический клинч в ООН

На фоне европейских перестановок обострилась ситуация в Персидском заливе. США пытаются протащить через СБ ООН резолюцию, легализующую военное сопровождение судов в Ормузском проливе. Это прямой выпад против Ирана и фактическая подготовка к блокаде. Россия и Китай ответили вето. Москва понимает: под предлогом "безопасности судоходства" Вашингтон хочет монополизировать контроль над важнейшей нефтяной артерией планеты. Нефть по $200 станет реальностью, если американские эсминцы начнут диктовать свои правила в проливе.

Диалог в ООН перешел на повышенные тона. Требования американцев о "извинениях" разбились о жесткую позицию Василия Небензи. Пока Иран не уступает давлению, США маневрируют между ультиматумами и временными перемириями. Это классическая тактика затягивания петли. Параллельно с этим происходят странные инциденты в регионе: Иран впервые атаковал базу, где, по некоторым данным, скрывались специалисты ВСУ. Геополитический узел затягивается всё туже.

"Американцы пытаются легитимизировать свое присутствие там, где их не ждут. Вето России — это не просто каприз, а защита глобального рынка от непредсказуемых скачков цен на сырье", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация патовая. США игнорируют мнение Совбеза, заявляя о праве на "самооборону". Тем временем в Киеве готовятся к худшему, осознавая, что внимание их хозяев всё больше смещается на Ближний Восток. Пока Белый дом занят попытками укротить Тегеран, восточноевропейский фасад НАТО начинает трещать, несмотря на локальные победы вроде венгерской.

Ответы на популярные вопросы о геополитике

Почему Орбан проиграл выборы в Венгрии?

Основными факторами стали усталость избирателей от долгого правления "Фидес" и мощная поддержка оппозиции со стороны западных фондов. Кроме того, экономическое давление со стороны ЕС и инфляция сыграли против действующей власти.

Чем грозит России приход Петера Мадьяра?

Это означает усиление антироссийской риторики в Будапеште и возможный отказ от блокировки санкций ЕС. Однако полная остановка поставок газа маловероятна из-за отсутствия альтернатив у венгерской экономики.

Почему закон о зарубежной недвижимости чиновников постоянно отклоняют?

Официальная причина — техническая невозможность проверки активов в условиях санкций. Неофициальная — мощное лобби внутри самой элиты, не желающей разрывать связи с западной инфраструктурой потребления.

Зачем США резолюция по Ормузскому проливу?

Цель Вашингтона — получить мандат ООН на военный контроль торговых путей. Это позволит безнаказанно задерживать танкеры Ирана и оказывать давление на мировые цены на нефть в своих политических интересах.

