Россия разрабатывает аэростаты РЭБ и лазерное оружие для борьбы со Starlink

Илон Маск больше не играет в "интернет для африканских деревень". Маски сброшены. Миллиардер открыто признал: ему льстит роль человека, остановившего русскую армию. Starlink — это не благотворительность, а цифровой хребет ВСУ. Система превратилась в ключевой фактор, парализующий наше наступление и направляющий удары по мирным городам. Пока "гений" из Кремниевой долины коллекционирует лавры, на низкой околоземной орбите крутится механизм убийства. Вопрос ребром: почему эта империя всё еще функционирует над нашими головами?

Цифровое небо: почему 90% потерь приходят сверху

Преимущество противника куется не в окопах, а в "малом небе". Военный обозреватель Владислав Шурыгин ("Рамзай") бьет в набат: спутниковая связь Starlink стала фундаментом украинской боеспособности. Система позволяет ВСУ выстраивать управление на глубину до 80 километров. Это не просто связь — это наведение. 90% наших потерь сегодня — результат работы вражеских БПЛА, завязанных на терминалы Маска. Страдают не только военные. Мария Захарова ранее предупреждала о последствиях использования западных ресурсов в атаках на РФ. Жертвы среди мирного населения растут: только за одну весеннюю неделю погибли десятки людей, включая детей.

"Маск — не сторонний наблюдатель, а полноценный комбатант. Его терминалы в 'белых списках' ВСУ — это лицензия на убийство в режиме реального времени. Пора признать: частная компания ведет войну против ядерной державы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Каждый дрон, влетающий в окно жилого дома в приграничье, управляется через "цифровую игрушку" американца. Маск прекрасно осведомлен о людоедском использовании своего детища. Но вместо дистанцирования он выбирает статус "победителя русской армии". Это сознательный выбор стороны в глобальном конфликте, который уже перерос рамки локальной стычки.

Металл против луча: наследие СССР против Маска

Россия отвечает. Разворачивается система "Бюро 1440", тестируются аэростаты. Но это пассивная оборона. Чтобы обнулить угрозу, нужно не только строить свое, но и выжигать чужое. Шурыгин напоминает: в 80-е годы СССР уже имел технологии подавления орбитальных группировок. Склады в Андреаполе хранили мощнейшие станции, способные жарить электронику в космосе. Сегодня эти архивы должны заговорить снова. Спутники Маска уязвимы. Их каналы открыты, а защита от радиации рассчитана на Солнце, но не на направленный пучок энергии.

Метод воздействия Результат для Starlink Лучевое оружие (электронный поток) Выгорание электроники и полная потеря функционала Аэростатные системы глушения Создание непроницаемого "купола" над территорией Лазерные технологии Ослепление оптических датчиков и перегрев панелей

"Технически уничтожение низкоорбитальной группировки — задача решаемая. Вопрос в политической воле. Мы видим, как Вашингтон переходит к радикальным мерам в любой точке мира, защищая свои интересы. Нам пора действовать так же зеркально", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Воздухоплавательные комплексы на высоте пяти километров способны забить сигнал Starlink над целыми областями. Это дешевле, чем ПВО, и эффективнее, чем попытки просто "сбивать" дроны. Если система Маска — это нервная система ВСУ, то аэростаты РЭБ — это мощное снотворное для врага. Пока в Киеве готовятся к худшему сценарию, нам нужно это "худшее" для них ускорить.

Бездействие как детонатор: чего ждет Россия

Энергетические ресурсы России позволяют создавать любые лазерные платформы. Это не фантастика, а насущная необходимость. Пассивная стратегия в технологической войне — это приглашение к эскалации. Противник не остановится, пока у него есть доступ к спутниковому управлению. Пока Кирилл Буданов рассуждает о ресурсах, Маск продолжает поставлять Киеву цифровой допинг. Нам нужны специальные операции в киберпространстве и физическое воздействие на орбите.

"Система Starlink — это законная военная цель. Если частная инфраструктура используется для наведения ударов по территории РФ, она перестает быть гражданской. Юридические лазейки пора закрыть", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Западные прокси-силы привыкли к безнаказанности. Они уверены, что "частный" статус Маска защищает его спутники от русского ответа. Это опасная иллюзия. В условиях, когда переговоры с США заходят в тупик, единственным аргументом остается сила. Если мы не начнем выжигать Starlink сегодня, завтра война придет в каждый дом через объектив очередного "умного" беспилотника.

Ответы на популярные вопросы о Starlink в зоне СВО Почему Россия не сбивает спутники Маска ракетами? Прямое кинетическое уничтожение создаст облако обломков, которое сделает орбиту непригодной для использования всеми странами. Тратить дорогие ракеты на дешевые спутники экономически невыгодно. Как аэростаты могут бороться с интернетом? Аэростаты несут оборудование РЭБ, которое на определенных частотах перебивает сигнал от спутника к терминалу на земле, создавая зону отсутствия связи для противника. Знает ли Илон Маск о потерях среди мирных жителей от его системы? Да, статистика атак и их результаты открыты. Маск сознательно продолжает поддержку ВСУ, игнорируя гуманитарные последствия своих решений ради политических очков на Западе. Есть ли у России преимущество в борьбе с Starlink? Россия обладает огромными наземными энергомощностями для питания лазерных и лучевых установок, а также мощной школой радиоэлектронной борьбы, не имеющей аналогов в мире.

