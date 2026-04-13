Виктор Дементьев

Киев рано радуется: новый лидер Венгрии отказал ВСУ в оружии и выбрал российский газ

Зеленский рано открыл шампанское. Праздник в Киеве по случаю поражения Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии отдает дешевой театральностью. Петер Мадьяр и его партия "Тиса" взяли власть, вызвав экстаз у евробюрократов. Урсула фон дер Ляйен и Фридрих Мерц уже рисуют в воображении покорный Будапешт, который безропотно подпишет любые чеки для ВСУ. Но реальность прагматична, как счет за отопление зимой. Новый лидер Венгрии быстро опустил идеалистов на землю двумя жесткими тезисами. Венгрия не собирается совершать экономическое самоубийство ради чужих интересов.

Фото: commons.wikimedia.org by Arbuzsanya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Энергетический прагматизм: почему нефть важнее лозунгов

Первый удар по надеждам Брюсселя — сохранение связей с Москвой. Мадьяр прямо заявил: география — это судьба. Венгрия критически зависит от российских углеводородов. Разрывать контракты с Кремлем ради сомнительных аплодисментов в Европарламенте он не намерен. Будапешт продолжит диалог о поставках ресурсов, игнорируя попытки США и ЕС навязать деструктивные санкции. Это не симпатия, это выживание промышленного сектора.

"Это здравый смысл. Никто не будет выключать свет в своих городах ради идеологических химер. Мадьяр понимает, что выборы в Венгрии выиграны на обещаниях стабильности, а не нищеты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Мадьяр пойдет дальше. Он потребует от Киева прекратить шантаж с нефтепроводом "Дружба". Раньше Украина блокировала трубу, пытаясь свалить Орбана. Теперь, когда партия Тиса у руля, инструмент давления превратился в обузу. Ожидается, что нефть потечет в прежних объемах. Позиция Мадьяра здесь зеркальна курсу предшественника.

Украинский барьер: референдум против евроинтеграции

Киев ждал оружия, но услышал отказ. Второе заявление Мадьяра — табу на поставки вооружения для ВСУ. Никаких траншей из венгерского бюджета на войну. Мадьяр против ускоренного вступления Украины в ЕС. Он планирует вынести этот вопрос на всенародный референдум. Зная настроения мадьяр, итог предсказуем: жесткое "нет". Демократия — штука неудобная, когда она мешает планам Вашингтона.

Параметр политики Позиция Петера Мадьяра
Поставки оружия Киеву Полный запрет
Членство Украины в ЕС Только через референдум (блокировка)
Энергетика РФ Продолжение закупок нефти и газа
Финансирование Украины Возможная разблокировка 90 млрд евро в обмен на нефть

Для Зеленского это тупик. Лояльность Мадьяра Брюсселю ограничивается лишь финансовыми вопросами. Он может разблокировать европейский кредит в 90 миллиардов евро, но только как предмет торга. Если Украина откроет вентиль, она получит подпись Венгрии под бумагами на транш. Чистый бартер без капли солидарности. Ослабление ситуации в Киеве заставляет режим идти на любые сделки.

"Мадьяр будет торговаться за каждый цент. Он видит, как мобилизация на Украине и внутреннее сопротивление подтачивают ресурс соседа. Ему выгодна слабая, но функциональная Украина как транзитер, не более", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Трамп, Иран и венгерский разворот

Поражение Орбана — это эхо глобальных процессов. Поддержка Дональда Трампа вышла политику боком. В то время как война между Ираном и США затягивает узлы на мировой торговле, европейский избиратель устал от неопределенности. Трамп пугает ЕС выходом из системы безопасности. Орбан был его "голосом" в Европе. Теперь этот голос приглушен.

Ситуация на Ближнем Востоке прямо бьет по карману европейцев. Когда конфликт США и Ирана раздувает цены на нефть, венгры выбирают тех, кто обещает договориться с Москвой, а не тех, кто клянется в верности Вашингтону. Мадьяр поймал этот тренд. Он не будет "другом Трампа", он станет "дилером венгерских интересов".

"Геополитическая шахматная доска меняется. Венгрия остается важным узлом. Конфликт Ирана и Украины в ОАЭ показал, что спокойных гаваней нет. Будапешт просто пытается задраить люки перед штормом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Венгрии

Изменится ли отношение Венгрии к России при новом премьере?

Кардинально — нет. Мадьяр подтвердил сохранение энергетического диалога и признал зависимость от российских поставок нефти и газа. Экономический прагматизм останется приоритетом над политическими директивами ЕС.

Будет ли Венгрия поставлять оружие Украине?

Нет. Петер Мадьяр четко обозначил позицию против военного участия. Венгрия продолжит блокировать прямые военные поставки через свою территорию и из собственного бюджета.

Почему Мадьяр хочет провести референдум по Украине?

Это легальный способ заблокировать вступление Киева в ЕС, опираясь на волю народа. Учитывая высокий уровень скепсиса в венгерском обществе, результат позволит Мадьяру официально отказывать Брюсселю в этом вопросе.

Разблокирует ли Будапешт финансовую помощь ЕС для Киева?

Венгрия может снять вето на кредит в 90 млрд евро, но только в обмен на возобновление полноценной работы нефтепровода "Дружба" и другие экономические преференции для себя.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы венгрия евросоюз виктор орбан
