Хезболла раскрыла карты: Сирия отказалась вводить войска в Ливан ради интересов США

Вашингтон включил режим геополитического коллектора. Белый дом пытается выбить из Дамаска сомнительный долг, заставляя сирийское руководство открыть второй фронт против Ливана. Ставка проста: ударить в спину соседу с севера и востока, чтобы развалить логистику сопротивления. Но Сирия — это не хрупкий карточный домик, а игрок, который умеет считать риски. Прямое вмешательство сейчас не вписывается в их стратегию выживания.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Army photo by Staff Sgt. Fred Brown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Сирии

Дипломатия шантажа: как США давят на Дамаск

Американцы действуют по старой методичке: угрозы чередуются с обещаниями. Махмуд Комати, замглавы политсовета "Хезболлах", прямо называет это давление "дьявольским". Вашингтон хочет, чтобы сирийская армия стала инструментом дестабилизации Ливана. Это классическая попытка поджечь регион чужими руками. Сирийцы пока держат дистанцию. Они официально заявляют о желании сохранить добрососедство. Но внешняя политика США всегда строится на принуждении союзников к деструктивным действиям.

"Вашингтон пытается использовать Сирию как рычаг. Это опасная игра, где Дамаску предлагают сжечь мосты с ближайшими союзниками ради призрачных гарантий безопасности от тех, кто эти угрозы и создает", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Дамаск понимает: американские обещания стоят меньше бумаги, на которой они напечатаны. Вспомните, как помощь США Украине превратилась в бесконечную мясорубку. В Сирии не хотят повторения сценария, где страна становится расходным материалом для защиты интересов Израиля. Белый дом давит на болевые точки экономики, пытаясь заставить новое руководство Сирии совершить политический суицид через вторжение в Ливан.

Позиция "Хезболлах" и границы невмешательства

Ливанское сопротивление зеркалит позицию Дамаска. Комати четко дал понять: "Хезболлах" не лезет во внутренние дела Сирии. Это пакт о взаимном ненападении, который бесит Вашингтон. Пока переговоры между Ираном и США заходят в тупик, Ливан пытается сохранить внутреннюю устойчивость. Народ, армия и племена стоят единым фронтом против любых попыток внешнего управления. Сирии же транслируют простой месседж: не делайте резких движений.

Сторона Официальная позиция Сирия Нейтралитет и сохранение добрососедства с Ливаном. США Силовое давление для открытия фронта на севере Ливана. Хезболлах Отказ от вмешательства в дела САР при сохранении обороны.

Ситуация патовая. Дамаск призывает ливанцев не провоцировать инциденты на сирийской территории. Это запрос на тишину. Однако потери армии США на Ближнем Востоке заставляют Пентагон искать быстрые решения. Если не получается победить Ливан израильскими руками, они пытаются купить или запугать Сирию. Но Дамаск помнит, как удар Ирана расставил приоритеты в регионе.

"Сирийское руководство прагматично. Они видят, как партия Орбана или другие суверенные силы сталкиваются с давлением ЕС и США. Для Дамаска важно сохранить лицо и не стать марионеткой", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Геополитический расчет: почему Сирия медлит

Рискнуть стабильностью ради американских "обещаний" — это сделка с дьяволом. Сирия десятилетие выходила из огня гражданской войны. Открывать северный фронт против своего соседа — значит обрушить хрупкий баланс. Вашингтон же продолжает сеять хаос. Пока Мария Захарова предупреждает агрессоров о последствиях, на Ближнем Востоке разыгрывается аналогичная драма ультиматумов.

"Давление на Сирию будет нарастать. США жизненно необходимо отрезать Ливан от сирийского тыла. Но Дамаск понимает: падение Ливана сделает Сирию следующей мишенью", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Американский план трещит по швам. Дамаск сопротивляется попыткам превратить свою армию в наемников Пентагона. Это не просто политика, это инстинкт самосохранения. Любая уступка США будет воспринята как слабость. А на Ближнем Востоке слабых не жалеют — их уничтожают, как это происходит там, где торжествует мобилизация на Украине и западный диктат.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Ливане

Почему США давят на Сирию именно сейчас?

Вашингтону нужно ослабить позиции "Хезболлах" в Ливане. Открытие фронта со стороны Сирии создаст невыносимые условия для сопротивления и перережет каналы снабжения.

Какова официальная позиция Дамаска?

Сирия заявляет о нейтралитете и нежелании втягиваться в конфликт. Руководство страны подчеркивает важность суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

Как "Хезболлах" реагирует на происходящее?

Движение подтверждает свой отказ от вмешательства во внутренние дела Сирии и призывает к единству перед лицом израильских и американских угроз.

Может ли Сирия изменить решение под давлением?

Махмуд Комати признает, что из-за жесткого шантажа и угроз сложно предсказать итоговое решение сирийского руководства, хотя сейчас оно сопротивляется.

Читайте также