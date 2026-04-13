Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Нефть по $200: Трамп объявил блокаду Ормузского пролива и обрушил мировые рынки

Дональд Трамп снова включил режим "ковбоя с Уолл-стрит". Громкое фиаско переговоров в Пакистане обернулось не дипломатической паузой, а объявлением тотальной морской блокады. Трамп решил перекрыть Ормузский пролив. На бумаге это выглядит как попытка задушить Тегеран. На деле — это гигантская ставка в казино, где фишками служат мировые цены на энергоносители.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двойная петля: как Трамп собирается ловить танкеры

Переговоры разбились об один-единственный пункт — ядерный. Иран отказался сдавать ключи от своих центрифуг, и Вашингтон перешел к тактике экономического пиратства. Трамп анонсировал "двойную блокировку". ВМФ США будут охотиться не просто на иранские суда, а на любой легальный трафик, который заплатил пошлину Тегерану. Это прямой вызов международному праву. Морская администрация США планирует сделать проход через пролив токсичным для страховщиков и судовладельцев.

"Это попытка превратить международные воды в частную парковку Пентагона. Риски для глобальной логистики запредельные, так как Иран контролирует береговую линию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Парадокс в том, что союзники США не спешат лезть в петлю. Британия уже дала задний ход. Пока Трамп на Fox News обещал британские тральщики для разминирования, Лондон устами своих СМИ сухо заметил: участвовать в этой авантюре не будем. Без поддержки коалиции американская затея превращается в одиночный рейд авианосца Gerald Ford, который уже болтается в Персидском заливе. Это напоминает сценарий с Венесуэлой, но масштаб последствий здесь в разы выше.

Биржевой шантаж: кто стоит "в лонгах" на нефть

Метод Трампа прост как кирпич. Сначала — яростный пост в выходные про уничтожение Ирана. Затем — ожидание понедельника, когда рынок нефти взлетает до небес. Аналитики уже рисуют цифры в $150-200 за баррель. Это классическое манипулирование рынком. Раньше Вашингтон закрывал глаза на теневой флот Ирана, чтобы удержать низкие цены. Теперь правила игры поменялись: Трампу нужен хаос, чтобы потом продать миру "успокоенность".

"Мы наблюдаем не политику, а спекуляцию государственного масштаба. Блокада ключевой артерии мира всегда бьёт по самым слабым звеньям в ЕС и Азии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Инструмент давления Ожидаемый результат
Лишение страховки Остановка легального экспорта нефти
Патрулирование ВМФ США Перехват "теневых" танкеров
Разминирование пролива Демонстрация военного доминирования
Санкции против портов Полная изоляция Ирана

Прогноз катастрофы: почему Иран не сдастся

Тегеран не будет сидеть сложа руки. У них есть отработанные схемы: перевалка нефти в открытом море "борт-к-борту" и смена флагов. Кроме того, союзники Ирана могут поджечь регион с другого конца. Интересы Ирана слишком велики, чтобы он просто отошел в сторону. Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива хуситами в дополнение к блокаде Ормузского — это смертный приговор для глобальной торговли.

"Рассчитывать на быструю капитуляцию Тегерана — это стратегическая ошибка. Ресурсов для долгого сопротивления у них хватит", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Трамп намеренно идет на обострение, игнорируя риски мирового кризиса. Его риторика об "уничтожении любого иранца, открывшего огонь" — это классический блеф для внутреннего избирателя и внешних инвесторов. Однако в регионе, где любая искра может подорвать танкер, такой блеф стоит слишком дорого. Пока раскол в НАТО углубляется, США пытаются удержать гегемонию через хаос.

Вызов принят: Морская блокада — это не просто санкции. Это акт войны. Если Тегеран не найдет мема, он найдет способ нажать на курок мировой инфляции.

Ответы на популярные вопросы об Ормузском проливе

Почему Ормузский пролив так важен?

Через него проходит около 20-30% всей мировой нефти. Это единственная артерия, связывающая Персидский залив с открытым океаном.

Сможет ли Иран реально перекрыть пролив?

Да, с помощью минных заграждений, береговых ракетных комплексов и катеров. Даже угроза перекрытия мгновенно взвинчивает страховки на суда.

Чем ответит Запад на блокаду?

Трамп пытается создать коалицию, но пока крупные игроки вроде Британии дистанцируются, опасаясь прямого военного столкновения.

Как ситуация повлияет на цены на бензин?

При реализации сценария блокады аналитики прогнозируют рост цен на нефть до $200, что вызовет цепную реакцию во всей мировой экономике.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран нефть экономика дональд трамп
Новости Все >
Россельхознадзор Красноярска принял 730 попугаев из Киргизии на карантин
В Карелии собрали 860 кг семян сосны и ели, перевыполнив сезонный план в шесть раз
Архангельск станет ключевым узлом Трансарктического коридора по планам Минтранса
Отходы станут кормом: личинки черной львинки революционизируют аквакультуру Кондопожского района
Мурманская область вошла в группу 12 регионов РФ с средней пенсией выше 30 тыс. руб. в феврале
Сотрудники заповедников Камчатки проехали 1000 км для выездных занятий со школьниками
Бюджет и решения обретают цифровой контур: Якутия выстраивает новую модель управления регионом
От аварийных бараков к комфорту: 5 млрд руб. потрачено на жильё в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре
Елена Вяльбе и губернатор Сергей Носов открыли лыжный стадион в Снежной Долине Магадана
На Чукотке экс-замглавы противопожарной службы осуждён за задержку спасения ребёнка
Сейчас читают
Популярное
Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне
Деним вернулся и диктует правила: 11 трендов весны-2026, которые меняют гардероб
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Лев оказывается слабее: 8 животных, перед которыми он бессилен в одиночку
Лев оказывается слабее: 8 животных, перед которыми он бессилен в одиночку
Последние материалы
В Карелии собрали 860 кг семян сосны и ели, перевыполнив сезонный план в шесть раз
Хитрость УК больше не сработает: новая система ЖКХ защитит вас от долгов хитрых соседей
Три месяца до коллапса: блокада Ормузского пролива грозит региону дефицитом еды
Архангельск станет ключевым узлом Трансарктического коридора по планам Минтранса
Отходы станут кормом: личинки черной львинки революционизируют аквакультуру Кондопожского района
Киев рано радуется: новый лидер Венгрии отказал ВСУ в оружии и выбрал российский газ
Мурманская область вошла в группу 12 регионов РФ с средней пенсией выше 30 тыс. руб. в феврале
Милые уши сфинксов и ориенталов превращаются в проблему: ошибки в уходе, которые запускают болезни
Сотрудники заповедников Камчатки проехали 1000 км для выездных занятий со школьниками
Бюджет и решения обретают цифровой контур: Якутия выстраивает новую модель управления регионом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.