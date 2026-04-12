Любовь Степушова

Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой

Партия Орбана разгромно проиграла оппозиции, что не объяснить вмешательством в выборы. Это, казалось бы, очень плохой исход для России, но есть нюанс.

Фото: commons.wikimedia.org by Arbuzsanya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Причины поражения Орбана

После отработки почти 90% голосов на выборах Венгрии оппозиционная партия "Тиса" сохраняет конституционное большинство — 138 мандатов.
Премьер Виктор Орбан признал поражение и заявил, что результаты выборов являются "понятными и болезненными" для "Фидес". Он добавил, что партия будет продолжать служить родине и нации, находясь в оппозиции.

Когда разрыв между соперниками достигает 30% трудно говорить о вмешательстве в выборы. Причинами поражения Орбана можно назвать следующие.

1.Объективно венгры стали жить хуже, несмотря на самые низкие коммунальные платежи в Европе. 34 млрд евро, заблокированных в фондах Евросоюза, показалось избирателям иметь важнее, чем скидки на энергоносители из России. Общий объем замороженных средств составляет примерно 8-11% ВВП Венгрии, что оказывает серьёзное давление на национальную экономику.

2. Поддержка Орбана Дональдом Трампом оказалась для венгров как европейцев токсичной по вполне понятным причинам — навязывание невыгодных договоров, диалог на угрозах и обвинениях, прямые оскорбления глав правительств, прямое вмешательство в выборы агитацией за Орбана.

3. Свою роль сыграла публикация записей разговоров высших венгерских чиновников, включая главу МИД Петера Сийярто, которые указывали на тесные связи с российским руководством. Напомним, что Венгрия не является ментально дружественной России страной, там помнят и союз с Гитлером, и 1956 год.

4. Орбан зазнался, надо было готовить себе молодого преемника.

Венгрия принесёт России много неприятностей

Приход к власти Петера Мадьяра - это крайне неблагоприятный для России результат. С уходом Орбана подготовка ЕС к прямой военной конфронтации с Россией ускорится. Новое венгерское правительство даст зелёный свет всему, что диктует Брюссель, а именно, Украине откроется кредит на 90 млрд евро и путь в Евросоюз. Сомнительно, что словацкий премьер Роберт Фицо один вытянет сопротивление, сломают. Что ещё более важно, Венгрия откроет путь для поставок Украине оружия через свою границу, да и деньги выделит.

Под ударом окажется АЭС "Пакш". Если ЕС под давлением нового венгерского правительства введёт санкции против атомного сектора РФ (чего Орбан не допускал), выполнение контракта станет юридически невозможным. Если Венгрия в одностороннем порядке перестанет платить по кредиту в 10 млн. долл, то Россия потеряет огромную сумму в валюте, вернуть которую через суды в нынешних условиях будет практически невозможно.

От российских нефти и газа новое правительство откажется, это записано в предвыборной программе. Это, впрочем, не так уж и важно для России, возможно, надо самим отказываться от поставок ставшей недружественной Венгрии.

Для Трампа выбор Венгрии — личное оскорбление

Однако отношения с США у Евросоюза на фоне итогов выборов ещё более ухудшатся. Несомненно, будет сделан вывод о новом доказательстве враждебности европейских элит, и с отсутствием поддержки в Иране, Трамп может импульсивно выйти из украинского кризиса. Скажет, например, что оружия Украине у него нет, и "разбирайтесь сами с Россией", а это не в силах Европы.

А это не в силах Европы. Кроме того,  вести разбой на Балтике, не имея американской поддержки, будет опасно. В кулуарах уже сейчас многие европейские политики жалеют о снятии вето Орбана, которое держало Киев на расстоянии вытянутой руки. Теперь он в Брюссель вцепится бульдожьей хваткой, выжимая последние соки.

Читайте канал автора "Экспертиза от Степушовой".

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
