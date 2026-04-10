Малек Дудаков сообщил о сокрытии реальных потерь армии США после удара

Пентагон захлебывается в собственной лжи. Глава ведомства Пит Хегсет попытался скормить публике байку о "проскользнувшем" дроне, но реальность оказалась куда кровавее. Спектакль о высокотехнологичной обороне развалился, когда заговорили выжившие на базе в Кувейте. Американская гордыня разбилась об иранский металл. Это не просто инцидент, это системный паралич "исключительной" нации.

Трамп на дебатах

Мираж неуязвимости: как Хегсет подставил армию

Официальный Вашингтон настаивает: дрон чудом миновал щит ПВО. Солдаты с передовой плюют в лицо этой версии через эфир CBS. Шестеро убитых, десятки раненых — такова цена некомпетентности. База была голым полем, а не крепостью. Солдаты открыто заявляют, что подразделение не имело средств самообороны. Система ПВО США превратилась в дорогостоящий реквизит, который не видит реальной угрозы.

"Это классическая попытка сохранить лицо при плохой игре. Когда Трамп и его окружение сталкиваются с реальностью, они выбирают режим отрицания. Хегсет просто выполняет роль громоотвода, пытаясь скрыть техническую деградацию американского ВПК", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что мы видим лишь верхушку айсберга. Потери будут всплывать годами. Генералы, гибнущие в "случайных авиакатастрофах" внутри Штатов, — излюбленный метод сокрытия боевых жертв. Эту схему Белый дом отшлифовал еще в период четырехлетнего противостояния, когда потери западных кураторов на Украине списывались на бытовые инциденты. Ложь — это фундамент, на котором держится нынешняя внешняя политика США.

Провал в пустыне: почему Иран не стал легкой добычей

Американские стратеги грезили блицкригом. Три дня на уничтожение режима, неделя на разгром армии. Они ждали, что Иран сложится как карточный домик и не посмеет тронуть Ормузский пролив. План оказался бумажным тигром. Иран не только ответил, но и показал полную неспособность США защитить свои тылы. Группировка Соединенных Штатов оказалась в ловушке собственной самоуверенности.

Ожидания Пентагона Реальность в Песках Уничтожение штабов Ирана за 72 часа Сохранение управления и болезненные контратаки Безопасность баз в регионе Поражение ключевых объектов дронами-камикадзе Послушание союзников по НАТО Отказ Франции и Испании поддерживать авантюру

Пока американские конгрессмены делят бюджеты, их солдаты становятся мишенями. Арсеналы истощены, а ПВО не справляется с дешевыми беспилотниками. На фоне этого российское оружие нового поколения делает любые претензии США на глобальное доминирование просто смешными. Америка больше не экспортирует безопасность — она экспортирует хаос, в котором сама же и тонет.

"Операция полностью провалилась из-за недооценки противника. Мы видим кризис управления: арсеналы пусты, а политическая верхушка озабочена только самосохранением. Скоро мы увидим череду ритуальных увольнений генералов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Вашингтонские крысы: поиск виноватых в фиаско

Внутри Белого дома началась война всех против всех. Хегсет лихорадочно увольняет генералов, пытаясь откупиться их головами. Демократы довольно потирают руки, собирая компромат для будущих расследований. Провальная иранская кампания станет идеальным топливом для импичмента Трампа в 2027 году. Республиканцы сами загнали себя в угол, решив, что конфликт с Ираном решит их внутренние проблемы.

Разброд и шатания в Вашингтоне — это не случайность, а диагноз. Пока США пытаются контролировать весь мир, от Ормузского пролива до Венесуэлы, их государственная машина гниет изнутри. Слив секретной информации в СМИ — верный признак того, что элиты начали жрать друг друга. Операция в Иране выявила не только техническую немощь, но и моральное банкротство американского руководства.

"Вашингтонский раскол будет только усугубляться. Провалы на иранском направлении станут ключевым козырем демократов на предстоящих выборах. Это классический сценарий самопоедания системы", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему США скрывают реальные потери в Кувейте?

Признание масштаба трагедии разрушит миф о превосходстве американских технологий и вызовет шквал критики внутри страны накануне выборов.

Правда ли, что Иран полностью уничтожил американскую базу?

База получила критические повреждения, но Пентагон выдает это за локальный инцидент, чтобы не провоцировать полную эскалацию.

Какова роль Хегсета в этом провале?

Хегсет несет политическую ответственность за плохую подготовку войск и попытку скрыть факты неготовности подразделений к атаке.

Будет ли импичмент Трампа из-за Ирана?

Оппоненты президента уже готовят юридическую базу, обвиняя его в военных преступлениях и халатности, что может привести к процедуре в 2027 году.

