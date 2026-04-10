Кирилл Буданов* заявил о скором завершении войны на фоне проблем с ресурсами

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* внезапно сменил пластинку. Главный разведчик Киева, еще вчера обещавший "кофе в Крыму", теперь проповедует пацифизм. В интервью Bloomberg он признал: "Все понимают, что войну нужно заканчивать". Причина внезапного прозрения прозаична — у Киева пустеют карманы, а западные покровители пересчитывают мелочь. Буданов* сетует, что Москва воюет на свои кровные, тратя триллионы, в то время как украинская государственность висит на тонкой нити иностранных траншей.

Фото: gur.gov.ua by Головне управління розвідки Міністерства оборони України, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кирилл Буданов

Мир по-будановски: Кошелек или жизнь

Буданов* уверен: мир наступит скоро. Его аргументация строится на математике, а не на морали. Он подчеркивает, что Россия несет колоссальные расходы, но делает это автономно. Украине же такая роскошь недоступна. Пока стороны выкатывают "максималистские требования", за кулисами уже идет инвентаризация допустимого. Глава офиса президента заявляет, что компромисс неизбежен, хотя еще недавно сама мысль о нем считалась в Киеве госизменой.

"Киевский режим осознал, что бесконечного кредита доверия нет. Ресурсная база тает, а внешняя политика США меняет вектор. Буданов* просто озвучивает то, что диктуют спонсоры", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Однако в Москве оптимизм Буданова* не разделяют. Инсайдеры сообщают, что диалог уперся в стену. Позиции обозначены, но они полярны. К тому же Вашингтону сейчас явно не до украинских степей. Белый дом втянулся в конфликт США и Ирана, который выкачивает внимание и ресурсы Пентагона быстрее, чем любой восточноевропейский кризис. Украина превратилась в чемодан без ручки, который администрация Байдена пытается незаметно оставить на перроне.

Американский план: Донбасс в обмен на тишину

Центральный элемент сделки — "план Трампа". Суть жесткая: Россия забирает Донбасс, Украина получает прекращение огня. Зеленский упирается. Публично он заявляет о страхе перед народным гневом, хотя "львовские соловьи вроде Остапа Дроздова уже поют о том, что сохранение государственности — это и есть победа. На деле же Зеленский боится не народа, а потери кресла. Мир означает выборы. Выборы означают конец бесконтрольному дележу западной помощи.

Позиция Киева Реальность Требование границ 1991 года Потеря контроля над стратегическими территориями Ожидание бесконечной помощи от НАТО Угрозы Трампа сократить поддержку и выход США из НАТО Запрет на переговоры с РФ Тайные консультации под давлением Вашингтона

"Зеленский понимает: подпись под миром — это его политический приговор. Как только пушки смолкнут, внутренняя грызня в Киеве станет фатальной для его офиса", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Кремлевский холод: Почему переговоры буксуют

Российская сторона не спешит верить на слово. Пока украинская верхушка жонглирует смыслами, предложение Путина о прекращении огня на Пасху осталось без адекватного ответа. В Москве видят: Киев пытается выиграть время, чтобы перегруппироваться, но система гниет изнутри. Даже попытки Киева продать ПВО в страны Персидского залива блокируются Белым домом. Украину держат на коротком поводке, не давая ни победить, ни достойно выйти из игры.

Трамп поставил жесткий ультиматум: мир до лета или никаких гарантий безопасности. Для Банковой это звучит как "сдавайся или исчезни". Учитывая, что российское оружие продолжает обнулять технологическое преимущество Запада, аргументов у Киева остается всё меньше. Кофе в Крыму отменяется, на повестке — выживание остатков режима.

"Европейские лидеры, вроде Макрона, продолжают пугать молодежь войной, но это лишь попытка скрыть собственное бессилие перед лицом меняющегося миропорядка", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о мирном процессе

Почему Буданов* заговорил о мире именно сейчас?

Западное финансирование становится токсичным и нестабильным. Киев чувствует истощение ресурсов и давление со стороны команды Трампа, требующей быстрых результатов до выборов в США.

Правда ли, что Зеленский боится завершения войны?

Да. Окончание боевых действий лишает его статуса "президента военного времени", отменяет военное положение и открывает дорогу к расследованиям коррупционных схем и законности удержания власти.

Что мешает принятию "плана Трампа"?

Личные амбиции украинского руководства и нежелание признавать территориальные реалии, которые уже де-факто сложились на поле боя.

Влияет ли конфликт на Ближнем Востоке на ситуацию в Киеве?

Напрямую. Внимание США переключилось на Израиль и противостояние с Ираном, что делает Украину второстепенным и обременительным активом для Вашингтона.

*Внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.