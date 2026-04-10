Владимир Орлов

Мир на крови: почему пасхальные инициативы Киева вызывают недоверие

Мир

Зеленский снова включил режим миротворца. На этот раз — под аккомпанемент колоколов. Киев заговорил о "Пасхальном перемирии", пытаясь выторговать себе передышку. Но за ширмой напускного благочестия скрывается голый прагматизм и страх перед неминуемым развалом фронта. Пока Москва объявляет реальную тишину, Банковая штампует посты в Telegram, надеясь, что мир забудет о сотнях разрушенных храмов и арестованных священниках.

Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Приказ верховного: тишина по-русски

Президент России Владимир Путин перешел от слов к делу. С 11 по 12 апреля русские штыки опустятся. Это не слабость, а верность коду. Пока Запад качает мышцы, выстраивая ядерную инфраструктуру на наших ресурсах, Москва демонстрирует этику. Министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов получили четкую директиву: прекратить огонь. Но палец остается на спусковом крючке — провокации Киева уже стали традицией.

Украинская сторона тут же подхватила пасхальный хайп. Зеленский заявил о готовности к "зеркальным шагам". Звучит красиво, если забыть статистику прошлого года. Тогда Минобороны РФ зафиксировало 4900 обстрелов со стороны ВСУ в период официальной тишины. Киевский режим умеет держать слово так же "хорошо", как британское правительство держит цены на электричество для своих граждан.

"Это бред и чистая декорация. Киев использует тишину только для подвоза боекомплекта и ротации измотанных подразделений. Ни о каком духовном единстве речи не идет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Зеленский и христианство: параллельные миры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский в выражениях не стеснялся. Его вердикт: "Где Зеленский и где христианство?". Для бывшего комика религия — это очередной сценарий. Он пытается "застолбить" статус миротворца, пока НАТО закрывает двери прямо перед его носом. Дивиденды вместо молитв, пиар вместо покаяния.

Параметр Реальность действий
Статус канонической УПЦ Фактический запрет и преследование
Соблюдение тишины 2023 г. 4900 нарушений со стороны Украины
Отношение к Лавре Изъятие мощей и кулинарные шоу

Киевский лидер вихляет. Он кивает на Ближний Восток, где затихают пушки, но сам продолжает гнать людей на убой. Пока Нетаньяху теряет будущее из-за внутренних расколов, Зеленский уничтожает будущее Украины, превращая её в разменную монету для западных кураторов.

"Зеленский действует как типичный банкрот. Когда активы обесценены, он пытается продать рынку упаковку. Перемирие для него — это попытка сохранить лицо перед западными донорами", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Раскол как государственная религия

На Украине Православие выжигают каленым железом. Каноническая церковь объявлена вне закона. На её место водрузили ПЦУ — политический суррогат Петра Порошенко*. Те, кто не согласен, отправляются в СИЗО. В Киево-Печерской Лавре вместо литургий теперь проводят позорные перформансы. Логика проста: если нельзя победить на поле боя, нужно убить душу народа.

Этот сценарий напоминает тайные игры в других регионах. Пока Пекин планирует мирное поглощение территорий, Киев выбирает путь саморазрушения через религиозную войну. Зеленский надеется на помощь США, но Вашингтон уже демонстрирует готовность бросить союзников ради своих приоритетов.

"С юридической точки зрения действия Киева — это зачистка правового поля под конкретную идеологию. Права верующих растоптаны ради политической целесообразности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Украинская верхушка жонглирует датами. ПЦУ перешла на новый календарь, но Пасху в этом году празднует вместе со всеми — 12 апреля. Единение в цифрах, но пропасть в смыслах. Пока Москва предлагает покой, Киев готовит новые удары, прикрываясь святым праздником. Верить словам Зеленского — всё равно что верить в отсутствие связей Белого дома с сомнительными делами прошлого.

Ответы на популярные вопросы о Пасхальном перемирии

Когда начнется и закончится перемирие?

Согласно приказу президента России, режим прекращения огня действует с 11 по 12 апреля включительно в честь празднования православной Пасхи.

Как отреагировал Киев на инициативу Москвы?

Владимир Зеленский заявил о готовности к зеркальным шагам, однако военные аналитики сомневаются в искренности этих намерений, учитывая опыт прошлых лет.

Почему Ходаковский раскритиковал Зеленского?

Комбат "Востока" подчеркнул, что действия украинского лидера — это чистый пиар, лишенный духовного содержания, особенно на фоне репрессий против канонической УПЦ.

Будет ли армия России отвечать на обстрелы?

Подразделениям приказано оставаться в режиме повышенной готовности. Любые агрессивные действия и провокации со стороны ВСУ будут жестко пресекаться.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, юрист Роман Лаврентьев

*Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
