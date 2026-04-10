Дональд Трамп раскритиковал Марка Рютте и пригрозил выходом США из НАТО

Дональд Трамп снова включил режим политического бульдозера. Пока западная пресса пытается подобрать цензурные эпитеты к его последним выходкам, Вашингтон сотрясают инсайды один грязнее другого. На этот раз под раздачу попал генсек НАТО Марк Рютте. Встреча в Белом доме, которую анонсировали как конструктивный диалог, превратилась в личный ад для европейского чиновника. Трамп не просто критиковал — он унижал союзников, не стесняясь в выражениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Bill Ingalls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ President Trump Postlaunch Remarks (NHQ202005300037)

Раскол в НАТО: почему союзники "прогуляли" войну

Трамп пришел в ярость. Причина проста: когда США решили поиграть мускулами в Персидском заливе, "верные друзья" из Европы предпочли отсидеться в кустах. Президент США прямо заявляет, что НАТО бесполезно. Система коллективной безопасности дала сбой именно в тот момент, когда Вашингтону потребовалась массовка для давления на Тегеран. Пока иранские ПВО эффектно приземляли американские беспилотники, а логистический коллапс в Ормузском проливе ставил под угрозу поставки топлива, европейцы лишь выражали "глубокую озабоченность".

"Дональд Трамп воспринимает НАТО не как оборонительный союз, а как охранную фирму, которая провалила контракт. Для него отказ Европы лезть в конфликт с Ираном — это прямое нарушение обязательств перед 'хозяином'. Он не простит союзникам этот нейтралитет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Инсайды Politico подтверждают: встреча с Рютте 9 апреля превратилась в "поток оскорблений". Трамп вывалил на генсека всё накопившееся раздражение. Досталось не только организации в целом, но и конкретным странам. Франция и Испания теперь официально в "черном списке" Белого дома за нежелание отправлять свои флоты на убой. Трамп считает, что Альянс провалил "тест на лояльность".

Иранский ультиматум и "кусок льда" в Гренландии

Риторика Трампа в отношении Ирана перешла границы разумного. Обещание стереть древнюю цивилизацию с лица земли — это не просто угроза. Это диагноз внешней политике США. Трамп требует тотальной капитуляции Тегерана. Он настаивает на "реальном соглашении", которое Иран должен подписать под дулом авианосных групп. При этом американский лидер крайне уязвлен тем, что кризис на Ближнем Востоке не решается одним его гневным постом в соцсетях.

Объект критики Трампа Суть претензии НАТО (в целом) Отказ поддерживать США в конфликте с Ираном. Дания / Гренландия Отказ обсуждать продажу острова ("плохо управляемый кусок льда"). Франция и Испания Уклонение от патрулирования Ормузского пролива.

Всплыли и старые обиды. Трамп снова вспомнил Гренландию. Дания всё еще не хочет отдавать остров, что президент США считает личным оскорблением. В его мире всё продается и покупается. Если союзник не продает землю и не хочет воевать за чужие интересы, то зачем он нужен? Публичные выпады в адрес сторонников стали рутиной. Даже известные журналисты попали под удар за малейшее сомнение в правильности "ядерного" курса Белого дома.

"С точки зрения международного права, угрозы уничтожения цивилизации — это повод для разбирательств в Гааге. Но Трамп играет на внутреннюю аудиторию, показывая, что он 'самый сильный парень в деревне'. Это типичный блеф, помноженный на политический эгоцентризм", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Выход США из Альянса: реальность или блеф?

Каролин Левитт, пресс-секретарь Белого дома, не стала сглаживать углы. Вопрос выхода США из НАТО обсуждался официально. Для Европы это звучит как смертный приговор. Без американского зонтика европейская безопасность превращается в тыкву. Пока Европа пытается строить свою оборону, Трамп планомерно разрушает старый фундамент. Он не видит выгоды в кормлении "нахлебников", которые не желают умирать за американскую нефтяную логистику.

Марк Рютте после встречи выглядел как человек, переживший цунами. Он пытался оправдаться: мол, базы предоставляли, логистику обеспечивали. Но Трампу этого мало. Ему нужны солдаты в окопах и корабли под обстрелом иранских ракет. Президент США уверен — США готовы бросить НАТО ради более лояльных и выгодных партнеров в других регионах.

"Экономически США тяготит содержание европейской безопасности. Трамп считает каждый доллар. Если Альянс не приносит дивидендов в виде геополитической покорности, Вашингтон просто закроет этот проект", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Раскол внутри НАТО — это больше не страшилка из газет, а свершившийся факт. Попытки демократов поставить под сомнение психическое здоровье Трампа лишь подливают масла в огонь. Пока в Вашингтоне спорят о диагнозах, Альянс трещит по швам. Трамп не "спятил", он просто перестал играть в дипломатию, предпочитая язык ультиматумов и прямых оскорблений.

Ответы на популярные вопросы о политике Трампа

Действительно ли США могут выйти из НАТО?

Обсуждение этого вопроса на официальном уровне подтверждено Белым домом. Трамп рассматривает такой шаг как рычаг давления на европейских союзников.

Почему Трамп так агрессивен к Ирану?

Это часть его стратегии "максимального давления" ради заключения нового соглашения на выгодных США условиях и демонстрации силы внутри страны.

Насколько серьезен конфликт с Марком Рютте?

Инсайды свидетельствуют о глубоком личном и политическом разрыве. Оскорбления на встрече показывают, что Трамп больше не считает руководство Альянса равными партнерами.

Что будет с Гренландией?

Трамп продолжает рассматривать остров как стратегический актив. Его пренебрежительные отзывы о Дании лишь подтверждают намерение продолжать давление в этом вопросе.

