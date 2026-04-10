Про взятки не забыли: завершение войны с Ираном вернёт Нетаньяху на скамью подсудимых

Израиль снимает режим чрезвычайного положения. Перемирие с Ираном, кажется, обретает плоть. А это значит, что юридическая петля на шее Биньямина Нетаньяху снова затягивается. Судебный процесс по делу о коррупции, который премьер технично "морозил" под грохот канонады, возобновится в ближайшие дни. Система возвращается в строй. Личные интересы "Биби" снова вступают в конфликт с государственным календарем.
Суды будут идти плотно: с воскресенья по среду. Официальный Иерусалим подтвердил — тормоза сняты. Обвинения тяжелые: мошенничество, злоупотребление доверием и банальное взяточничество. Здесь и дорогие подарки в обмен на лоббизм, и "договорняки" с медиа-магнатами ради нужных заголовков. Даже кризис логистики не помешал следователям собрать пухлые тома доказательств.
"Это не просто суд, это проверка системы на излом. В Израиле независимость юстиции — предмет гордости, но когда на скамье подсудимых действующий лидер, механизмы могут начать скрипеть", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Нетаньяху обвиняют в том, что он подгонял регуляторные решения под интересы друзей из телекома. Пока шекель растет на новостях о мире, достигая максимумов 30-летней давности, судебные приставы готовят кресло для главного фигуранта. Процесс, начатый в 2020 году, пережил пандемию и войну, но так и не дополз до финала.
|Дело / Обвинение
|Суть претензий
|Подарки
|Сигары, шампанское и драгоценности от миллиардеров за политические услуги.
|Медиа
|Сговор с издателем "Едиот Ахронот" для ослабления конкурентов в обмен на лояльность.
|Взяточничество
|Льготы компании "Безек" в обмен на позитивный пиар на портале Walla.
Внутри Израиля шепчутся: Нетаньяху сознательно раздувал пожар на нескольких фронтах. Коалиция с ультраправыми Смитричем и Бен-Гвиром работала как идеальный механизм отсрочки. Пока сирены воют, судьи молчат. Но сейчас аэропорт Бен-Гурион открыт, а раздражение граждан растёт, требуя ответов не только по безопасности, но и по закону.
"Длительное затягивание процесса через военную риторику — это классическая санация политических рисков. Однако сейчас этот ресурс исчерпан до дна", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев.
Перемирие с Ираном стало для Нетаньяху ловушкой. У него больше нет легитимного повода не являться на слушания. Его оппоненты уверены: премьер готов сжечь мосты дипломатии, лишь бы не оказаться за решеткой. Даже если ради этого НАТО закроет двери перед кем-то еще, приоритет Биби — собственная свобода.
Дональд Трамп называет этот процесс "политическим шоу уродов" и требует помилования. Для Вашингтона Нетаньяху — инструмент, который не должен сломаться под весом уголовного кодекса. Тем временем в Тегеране откровенно издеваются. Глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи заявил, что регион только выиграет от тюремного заключения израильского лидера.
"Мы видим попытку внешнего контура вмешаться в работу судебной власти суверенного государства. Трамп давит, но президент Герцог пока держит дистанцию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Иранский министр прямо говорит: если США позволят Нетаньяху убить дипломатию ради спасения своей шкуры, это будет стратегической глупостью. Пока США готовы бросить союзников ради Израиля, сам Израиль раздираем внутренним конфликтом между правом и властью. Право помилования у президента Ицхака Герцога есть, но пока он лишь собирает "мнения экспертов".
Вызов для Фемиды: Сможет ли израильский суд вынести вердикт человеку, который десятилетиями определял лицо ближневосточной политики? Или мы увидим новый виток эскалации, который "случайно" совпадет с финальными прениями сторон?
Ему предъявлены обвинения по трем делам: получение незаконных подарков (сигары, шампанское), попытка подкупа СМИ ради лояльного освещения и коррупционные схемы в сфере телекоммуникаций.
В Израиле снято состояние чрезвычайного положения, введенное из-за обострения с Ираном. Судебная система обязана вернуться к обычному графику работы при отсутствии активных боевых действий.
Прямых рычагов у президента США нет, однако он оказывает колоссальное информационное и политическое давление на израильское руководство, требуя помилования для своего союзника.
Ицхак Герцог обладает полномочиями помиловать Нетаньяху. На данный момент он воздерживается от обещаний, заявляя, что ждет рекомендаций от министерства юстиции.
