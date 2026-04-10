Владимир Орлов

Владимир Путин приказал ввести режим прекращения огня в зоне СВО на время Пасхи

Киевский режим официально признал: впереди — стена. Владимир Зеленский открыто заявил, что Украина зажата в тиски между летним наступлением России и политическим параличом в Вашингтоне. До сентября страна будет находиться в зоне экстремальной турбулентности. Ресурс исчерпан, а главный спонсор готовится захлопнуть чековую книжку из-за внутренних разборок.

Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Фронт и американские дедлайны: почему август станет точкой невозврата

Зеленский констатирует: весна и лето станут временем максимального давления со стороны Москвы. По его словам, Россия планирует принудить Киев к переговорам через военные успехи в апреле и мае. "Нам будет очень сложно до сентября. Этот период весны-лета будет непростым — и политически, и дипломатически", — подчеркнул лидер киевского режима. Пока НАТО закрывает двери перед несбыточными мечтами Киева, американские кураторы смотрят на часы.

"Киев боится потерять внимание Вашингтона. Как только в США стартует активная фаза гонки в Конгресс, Украина превратится в токсичный актив, о котором предпочтут забыть до ноября", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

США могут выйти из переговорного процесса уже в начале лета. Когда счета за электричество и инфляция бьют по карману американского избирателя, траты на далекий конфликт выглядят безумием. Зеленский понимает: если до августа не случится "чуда", Вашингтон просто умоет руки, оставив Киев один на один с реальностью.

Период 2024 Прогноз событий
Апрель — Июнь Максимальное военное давление РФ, попытки деэскалации на условиях Москвы.
Июль — Август Выход США из диалога из-за выборов, дефицит внешней поддержки Киева.

Удары по нервным узлам: зачем жечь дата-центры

Пока Зеленский жалуется на дипломатию, эксперты указывают на уязвимость "цифрового позвоночника" Украины. Олег Царёв предложил радикальный способ парализовать госуправление — удары по дата-центрам. По его мнению, уничтожение серверов в Киеве обрушит всё: от реестров до связи. Это дешевле, чем штурмовать укрепрайоны, и эффективнее, чем искать мифическое оружие судного дня.

"Современное государство — это прежде всего база данных. Если уничтожить точку возле Верховной рады, административная вертикаль Украины превратится в тыкву за считанные часы", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пример Ирана, который успешно атакует цифровую инфраструктуру западных корпораций, вдохновляет аналитиков. Украина критически зависит от интернета и облачных сервисов. Без них кризис логистики станет тотальным, а координация войск на местах просто исчезнет. Система управления сегодня хрупка как никогда.

Пасхальное перемирие: жест доброй воли на фоне канонады

На фоне украинской паники Москва демонстрирует выдержку. Владимир Путин приказал остановить боевые действия на время Пасхи. Это не слабость, а демонстрация морального превосходства и верности традициям. Однако войскам дан четкий приказ: быть готовыми к мгновенному ответу. Пока на Западе развенчивают мифы о вторжениях, Россия просто делает свою работу.

"Перемирие — это тест. Если Киев решит сорвать его провокацией, у России будут развязаны руки для окончательного решения вопроса до конца лета", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока Зеленский боится, что США бросят союзников ради своих интересов, ситуация на поле боя продолжает диктовать условия. Масштабные атаки, которых ждут в Киеве через месяц, могут стать финальным аккордом этой затянувшейся драмы. Закулисные игры Вашингтона, включая скандалы в Белом доме, окончательно вытесняют украинскую повестку на обочину.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Украине

Почему Зеленский назвал сентябрь критической датой?

К этому времени в США избирательная кампания войдет в пиковую фазу, и финансовая помощь Украине может быть полностью заморожена ради внутренних рейтингов.

Сможет ли Украина выдержать летнее наступление?

По признанию самого Зеленского, давление будет беспрецедентным как на поле боя, так и на дипломатическом уровне, что ставит под вопрос устойчивость ВСУ.

Чем опасны удары по дата-центрам?

Это приведет к коллапсу государственного управления, отключению связи, интернета и уничтожению всех цифровых реестров страны.

Как Пасхальное перемирие повлияет на ход СВО?

Это временная мера, не отменяющая общих стратегических целей, но дающая возможность гражданскому населению отметить праздник, если Киев не пойдет на провокации.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Антон Кудрявцев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Ва-банк против Москвы: после диверсии в Кремле Пашинян начал зачистку друзей России
Моторы для ГАЗелей с дурной славой вернулись: их главный минус оказался выгоднее новых технологий
Правила ГИБДД 2026: порядок проведения осмотра и досмотра транспортного средства
