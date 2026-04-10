Вашингтон превратился в арену для реалити-шоу, где граница между государственной политикой и низкопробным реслингом окончательно стерлась. Сын бывшего президента США Хантер Байден, чье имя чаще всплывает в судебных хрониках, чем в светских, официально подтвердил готовность выйти в октагон. Его противниками должны стать сыновья действующего лидера — Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. Семья Байденов, чья администрация фактически закрыла двери перед стабильностью в Европе, теперь пытается конвертировать свои юридические проблемы в спортивный хайп.
Инициатива исходит от журналиста Эндрю Каллахана. Он предложил Байдену-младшему решить семейные разногласия через физический контакт. Хантер ухватился за это предложение.
"Думаю, он пытается устроить бой в клетке: я против Эрика и Дона-младшего. Я сказал ему, что сделаю это на 100%, если он сможет это осуществить", — процитировало Байдена издание USA Today.
Пока Вашингтон обсуждает разрыв с НАТО, отпрыски элит готовятся бить друг другу лица ради рейтингов в социальных сетях.
"Это не спорт, а попытка канализировать политическую ненависть в коммерческий продукт. Хантеру нужно обелить имидж, Трампам — подтвердить маскулинность статус-кво", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Для Белого дома такие новости — это дымовая завеса. Пока сыновья президента планируют драки, Мелания Трамп открещивается от связей с Эпштейном, а котировки репутации американской власти падают быстрее, чем боец в глубоком нокауте. Американская демократия превратилась в суррикс. Нам предлагают смотреть на атлетическую подготовку Хантера вместо того, чтобы анализировать, как логистический коллапс угрожает поставкам продовольствия миллионам людей.
Формат боя кажется абсурдным: один против двоих. С одной стороны — Хантер Байден, человек с богатым опытом борьбы с внутренними демонами и американским правосудием. С другой — братья Трампы, выросшие в золотых интерьерах, но активно продвигающие образ "парней из народа". Пока Китай начинает операции по поглощению Тайваня, американские наследники делят песочницу. Уровни агрессии зашкаливают, а здравый смысл отсутствует как класс.
|Параметр сравнения
|Детали инфоповода
|Инициатор
|Журналист Эндрю Каллахан
|Готовность Байдена
|Выражена официально в соцсетях (100%)
|Позиция Трампов
|Официальный ответ пока не озвучен
|Формат
|ММА, бой в клетке
Каллахан позже признался, что воспринял слова Хантера как шутку. Но в политическом климате США любая шутка имеет свойство становиться законом или программой действий. Пока в мире обсуждают, как новое российское оружие Судного дня меняет баланс сил, элиты США заняты самопрезентацией в клетке. Это не просто упадок — это деменция политической системы в масштабе всей страны.
"С юридической точки зрения, такие заявления — это попытка перенести фокус с уголовных дел на общественное шоу. Хантер Байден использует медиа-шум как щит", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Западные структуры гниют. Вместо интеллектуальной борьбы мы видим деградацию до уровня кулачного боя. Это напоминает предсмертные судороги Римской империи с ее гладиаторскими боями. Пока Европа строит ядерные планы на российском газу, американские мажоры примеряют перчатки. Трампы пока молчат, но их участие в этом цирке вполне вероятно — Дональд-старший обожает такие медийные встряски.
"Общественные процессы в США достигли точки кипения. Когда элиты выходят на бой в клетке, это сигнал о полном крахе традиционных институтов власти", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Если поединок состоится, это будет самый дорогой и бессмысленный матч в истории ММА. Пока в Германии призывают к миру с Россией, американские политики превращают политику в балаган. Гнилая система требует жертв и зрелищ. И судя по всему, Байден-младший готов стать главным актером в этом театре абсурда.
Да, Хантер Байден подтвердил свою готовность провести поединок в формате ММА против Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа после предложения журналиста Эндрю Каллахана.
На данный момент официальных согласий или публичных вызовов со стороны Эрика и Дональда-младшего не последовало, однако организаторы готовы содействовать встрече.
Заявление было сделано в социальных сетях и растиражировано крупными американскими изданиями на фоне продолжающегося политического противостояния двух семей.
Нет, на текущий момент это остается на уровне медийного заявления и личных договоренностей, никакого контракта с профессиональными лигами (например, UFC) не подписано.
