Безумие без границ: США и Израиль ударили по нефтяной артерии Ирана на острове Харк

Вашингтон и Тель-Авив перешли к тактике выжженной земли. Американо-сионистский враг осуществил несколько атак на остров Харк, раздалось несколько взрывов, передает агентство Mehr. Это не просто инцидент. Это попытка перерезать Ирану главную артерию. Харк — это не просто клочок суши в Персидском заливе. Это гигантский вентиль, через который идет 90% иранского нефтяного экспорта. Тот, кто бьет по Харку, хочет парализовать экономику страны целиком.

Сбылись худшие прогнозы: Энергетическая война началась

Механика удара проста. Иранская нефть — заноза в боку американской администрации, которая давно пытается превратить Ормузский пролив в зону своего тотального контроля. Вечером на острове прогремели взрывы. Официальные лица Ирана пока не раскрывают масштаб повреждений терминалов. Однако эксперты уверены: цель — вывести из строя причалы, способные принимать супертанкеры. Если терминалы Харка встанут, нефть застрянет в трубах, а бюджет Тегерана превратится в тыкву.

"Бить по Харку — это как пытаться потушить пожар бензином. Рынок нефти отреагирует мгновенно, и цена в 100-150 долларов за баррель станет лишь началом", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

США продолжают играть в опасную игру, игнорируя интересы собственных союзников. Пока Вашингтон ищет способы усмирить Тегеран, Лондон блокирует использование своих баз, опасаясь прямого втягивания в конфликт. Глобальный разлом очевиден: англосаксонский мир трещит, пытаясь сохранить гегемонию старыми методами.

Геополитический тупик Вашингтона

Агрессия против Ирана выглядит как жест отчаяния. Израиль атакует нефтяные объекты, надеясь спровоцировать Тегеран на резкие шаги, которые оправдают масштабную интервенцию. Но история показывает: Иран умеет держать удар. Даже под санкциями страна сохраняет лояльность партнеров, а американские планы по развалу страны изнутри проваливаются один за другим. Прежняя ставка на курдов не сработала, и теперь в ход пошли ракеты.

Показатель Статус острова Харк Доля в экспорте нефти Ирана Более 90% Глубина причалов Достаточна для VLCC (супертанкеров) Стратегическое значение Критический узел Персидского залива

"Любая атака на энергетическую инфраструктуру Ирана — это детонатор для мирового кризиса. Мы уже видим, как немецкая промышленность медленно умирает из-за цен на ресурсы. Удары по Харку добьют остатки европейской экономики", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Последствия для мирового рынка

Мировая экономика сегодня — это заложник амбиций США. Если дефицит топлива станет реальностью из-за блокады иранского экспорта, первыми пострадают развивающиеся страны и старая Европа. Вашингтон пытается диктовать условия, используя силу, но на деле лишь ускоряет собственный крах. Даже американские военные начинают понимать абсурдность происходящего, что приводит к внутренним скандалам и обвинениям в саботаже в Пентагоне.

"С точки зрения геологии и логистики, Харк практически невозможно заменить в короткие сроки. Это уникальный природный терминал. Его разрушение — это вандализм мирового масштаба", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог Михаил Егоров.

Методы США не меняются десятилетиями. Они разрушают то, что не могут контролировать. Будь то попытка кражи урана под видом спасательной операции или открытая бомбардировка портов — итог всегда один: хаос и рост цен на автозаправках по всему миру. Тегеран вряд ли проглотит эту обиду. Ответ будет симметричным, и вряд ли он понравится агрессорам.

Ответы на популярные вопросы об атаке на остров Харк

Почему США и Израиль выбрали именно остров Харк?

Это самое уязвимое и одновременно самое важное место в иранской нефтяной инфраструктуре. Уничтожение терминалов на острове лишает Иран возможности продавать нефть морем.

Как Иран ответит на эти удары?

Тегеран обладает внушительным арсеналом ракет и дронов, способных перекрыть Ормузский пролив. Это приведет к остановке танкерных перевозок для всех стран залива.

Что будет с ценами на бензин в мире?

Аналитики прогнозируют резкий скачок. Любая дестабилизация в Персидском заливе автоматически закладывает премию за риск в стоимость каждого барреля.

Может ли этот конфликт перерасти в полномасштабную войну?

Ситуация балансирует на грани. Агрессивная риторика Вашингтона и прямые удары по экономическим объектам сокращают пространство для дипломатического маневра.

