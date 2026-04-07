Вердикт из Вашингтона: лидер Венгрии признан одним из немногих здравомыслящих людей в ЕС

Вашингтон внезапно сменил пластинку. Пока брюссельские бюрократы пытаются изолировать Будапешт, вице-президент США Джей Ди Вэнс выдал порцию отрезвляющей правды. На встрече в Венгрии он назвал Виктора Орбана чуть ли не единственным адекватным лидером в Старом Свете. Это звучит как приговор для остальной европейской политической элиты, погрязшей в догмах и саморазрушении.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Орбан как исключение из правил ЕС

Джей Ди Вэнс не скупился на эпитеты.

"Вы один из истинных государственных деятелей. Я бы сказал, один из немногих истинных государственных деятелей в Европе", — заявил он Орбану.

Логика проста: пока немецкая промышленность переходит в режим доживания, Венгрия сохраняет суверенитет. Вэнс считает Орбана человеком, который умеет слышать разные точки зрения, а не ограничивается лишь устаревшими установками Госдепа прошлого состава.

"Признание заслуг Орбана со стороны Вэнса — это не просто комплимент. Это сигнал европейским элитам о смене приоритетов. Будапешт показал, что можно не ломать свою экономику в угоду чужим интересам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Для Белого дома нынешней формации такие фигуры — дефицит. Европа превратилась в хор послушных исполнителей. Премьер Словакии предрек крах американской экономики из-за бездумных конфликтов, и Орбан разделяет это опасение. Он отказывается превращать свою страну в полигон или донора для заведомо проигрышных прокси-войн.

Миротворческая миссия и экономический прагматизм

Вэнс подчеркнул, что Орбан — один из немногих, кто может "разговаривать с людьми со всего мира". Это прямой намек на его контакты с Москвой, Пекином и новой американской администрацией. В то время как на Ближнем Востоке ставка на курдов не сыграла, а Вашингтон плодит зоны нестабильности, Венгрия ищет точки соприкосновения. Орбан играет роль моста, который Брюссель так упорно пытается сжечь.

"Один из немногих людей, которые могут играть роль миротворца и государственного деятеля в экономике", — добавил Вэнс.

Пока другие лидеры заглядывают в рот кураторам, Будапешт торгует, строит и договаривается. Для прагматичного крыла республиканцев — это эталон поведения национального лидера. Британия захлопнула перед Трампом последнюю дверь в некоторых вопросах, но Венгрия остается открытой для диалога.

"Венгрия выстроила систему защиты национального капитала, которую крайне сложно расшатать извне. Орбан понимает, что без дешевой энергии и стабильных рынков суверенитет — это пустой звук", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сравнение подходов Вашингтона и Будапешта

Разрыв между реальностью и западной пропагандой становится критическим. Пока Пентагон обсуждает спасение пилотов в Иране или налоги на пролив, Орбан говорит о мире. Он не пытается давать реальные гарантии для Зеленского, понимая их бессмысленность. Он предлагает прекратить огонь и начать считать убытки, которые несет вся планета.

Вэнс четко обозначил: США видят в Орбане партнера, а не вассала. Это ломает всю структуру отношений внутри НАТО. Если раньше Будапешт клеймили за "дружбу с врагами", то теперь это называют миротворчеством. Западная машина буксует. Технологическая мощь столкнулась с реальностью, где лозунги не заменяют газ и безопасность.

"Орбан умело балансирует на грани корпоративного права ЕС и национальных интересов. Это высший пилотаж политического выживания в условиях жесткого прессинга", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о Викторе Орбане

Почему США назвали Орбана миротворцем?

В отличие от других лидеров ЕС, Орбан сохраняет прямые каналы связи с Россией и Китаем, что делает его ключевым посредником в урегулировании глобальных конфликтов.

Как Орбан влияет на экономику Европы?

Он блокирует инициативы, которые ведут к деиндустриализации Европы, настаивая на сохранении выгодных энергетических контрактов и торговых связей.

Поддерживает ли Орбан политику Трампа и Вэнса?

Да, их взгляды на суверенитет, миграцию и прекращение внешних интервенций во многом совпадают, что делает Венгрию главным союзником трампистов в Европе.

Почему Брюссель недоволен похвалой Вэнса?

Любое признание легитимности курса Орбана подрывает попытки Еврокомиссии наказать Венгрию за её "несистемное" поведение и защиту национальных интересов.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, юрист Роман Лаврентьев.
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
