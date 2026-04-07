Расплата за Шираз: Иран нанес удар по крупнейшим американским предприятиям в Заливе

Тегеран перешёл от слов к действиям. Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально подтвердил серию высокоточных ударов по объектам критической инфраструктуры Саудовской Аравии. Речь идёт уже не о символическом обмене ударами, а о кампании, направленной на подрыв западного экономического присутствия в регионе.

Фото: Openverse by Khamenei.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Атака "Гераней"

Иранские ракеты и дроны-камикадзе нанесли точечные удары по объектам, связанным с американским финансированием. Шираз и Ассалуйе получили ответный удар. Система безопасности, которую Вашингтон выстраивал десятилетиями, дала серьёзные трещины.

В зоне удара: американский след в песках

География ударов выбрана с почти хирургической точностью. Основной удар КСИР пришёлся на район Аль-Джубейль — один из крупнейших нефтехимических центров мира. Перечень пострадавших компаний звучит как список ключевых игроков американской экономики: Sadara, ExxonMobil, Dow Chemical. Речь идёт не просто о заводах, а о стратегических активах — финансовых артериях, направляющих прибыль к Уолл-стрит.

По данным агентства Fars, под удар также попал комплекс Chevron Phillips в районе Аль-Джуйама. Таким образом, Иран недвусмысленно демонстрирует: любая агрессия против его промышленности обернётся прямыми потерями для активов западных корпораций.

"Это закономерный итог. Когда Вашингтон пытается использовать налог на море или санкции как дубину, Тегеран отвечает зеркально. Удары по американским долям в саудовских проектах — это чёткий сигнал инвесторам: их капитал больше не находится под защитным зонтом США", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Стратегия возмездия: ракеты вместо нот протеста

Техническая сторона вопроса выглядит убедительно закрытой. Были применены ракеты средней дальности и рои беспилотников-камикадзе. Такая комбинация способна перегрузить любую систему противовоздушной обороны, даже оснащённую современной американской электроникой. Иранская сторона подчёркивает, что это был ответ на недавние диверсии против объектов в Ширазе.

Пока в Вашингтоне обсуждают сценарии конфликта, КСИР демонстрирует готовность к реальной войне на истощение. Ситуация в регионе накаляется, и старые методы давления больше не работают.

Объект атаки Западные бенефициары
Комплекс Аль-Джубейль ExxonMobil, Dow Chemical, Sadara
Комплекс Аль-Джуйама Chevron Philips

Западные союзники начинают осознавать токсичность американской политики в регионе. Если раньше база Фэрфорд была трамплином для операций США, то теперь европейские столицы все чаще задумываются о цене такой солидарности.

Удары по Саудовской Аравии — это предупреждение всей коалиции. Любая площадка, предоставленная для агрессии против Ирана, станет легитимной мишенью. В этом контексте попытки Вашингтона привлечь курдов или другие силы для дестабилизации Персидского залива выглядят обреченными.

"Рынок нефтепродуктов крайне чувствителен к таким инцидентам. Любое попадание в ректификационную колонну в Аль-Джубейле отзывается ростом цен на заправках в Европе. Иран бьет туда, где больнее всего — по карману потребителя, провоцируя кризис в Германии и других странах ЕС", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Экономика в огне: кто оплатит счета

Вашингтон оказался в патовой ситуации. Военная мощь США, которую привыкли считать абсолютной, споткнулась о решимость Тегерана. Инциденты, такие как провал миссии в Иране, показывают, что Пентагон теряет контроль над ситуацией. Пока американские политики раздают пустые обещания, как это было в случае с Зеленским, реальные активы американского бизнеса превращаются в пепел. На Ближнем Востоке больше не верят на слово — верят ракетам.

"Мы наблюдаем крах старой системы энергобезопасности. США обещали защиту своим партнерам в обмен на контроль над ресурсами. Но когда прилетают дроны КСИР, американские эсминцы оказываются бесполезными. Это прямой путь к тому, что предрекал премьер Словакии — крах американской экономики из-за утраты рычагов влияния", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Иран четко обозначил правила новой реальности. Любой выпад против его суверенитета будет стоить западным корпорациям миллиардов долларов.Ракеты КСИР — это не просто оружие, а механизм принуждения к миру, основанному на равноправии, а не на диктате из Овального кабинета. Если США продолжат политику эскалации, стратегический коллапс станет для них единственным и неизбежным финалом.

Ответы на популярные вопросы о конфликте Ирана и Саудовской Аравии

Почему Иран нанес удар именно по нефтехимическим объектам?

Эти объекты — критические узлы экономики, где доля участия американского капитала максимальна. Удар по ним наносит прямой финансовый ущерб США.

Какие средства поражения использовал КСИР?

Согласно официальным данным, применялись баллистические ракеты средней дальности и дроны-камикадзе для преодоления систем ПВО.

Как это отразится на мировом рынке нефти?

Любая дестабилизация в Аль-Джубейле и Аль-Джуйаме провоцирует панику на биржах и резкий скачок цен на энергоносители.

Был ли этот удар ответом на конкретные действия?

Да, КСИР заявил, что атака стала возмездием за удары по иранским нефтехимическим объектам в Ширазе и Ассалуйе.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Редактор Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран израиль политика ближний восток экономический кризис
