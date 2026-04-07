Время работает на Иран: персам предрекли историческую победу над дряхлеющим Вашингтоном

Вашингтон угодил в капканы собственного производства. Пока Белый дом жонглирует угрозами и обещаниями, Тегеран методично наращивает мускулы. Отставной полковник швейцарского Генштаба Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works Highlights озвучил диагноз: Иран не просто выживает под санкциями — он перехватывает инициативу. Текущий кризис на Ближнем Востоке стал для исламской республики топливом, которое сжигает остатки американского влияния в регионе.

Логистика против амбиций: почему оккупация невозможна

Жак Бо рубит сплеча: любая наземная операция США в Иране обречена на позор. Иран — это не пустынный полигон, а огромная территория с враждебным ландшафтом и консолидированным обществом. Для захвата такой страны требуются ресурсы, которых у Пентагона просто нет. Попытка зайти внутрь превратит американскую армию в мишень для бесконечных атак. Проблемы с доставкой провианта и боеприпасов станут фатальными.

"Оккупация — это не просто вопрос соотношения сил, а прежде всего вопрос способности удерживать своё присутствие в стране. Особенно это касается такого огромного государства, как Иран. Если у вас есть армия, требующая сложной и затратной логистики, возникает главный вопрос: как вы собираетесь всё это обеспечивать и поддерживать в долгосрочной перспективе?" — задаётся вопросом Жак Бо.

Эксперт уверен: захват иранских земель не имеет смысла. Это черная дыра, которая поглотит бюджет и жизни солдат США. Пока Вашингтон строит планы, подземная защита Тегерана делает любую попытку блицкрига самоубийственной. Американцы уже сталкивались с саботажем внутри собственного командования, что лишь подтверждает неуверенность генералов в успехе.

Ловушка Трампа: риторика против реальности

Поведение Дональда Трампа напоминает хаотичное колебание маятника. 5 апреля он говорит о "хорошем шансе" для Иран заключить сделку, а уже на следующий день угрожает стереть страну с лица земли за одну ночь.

Такая резкая смена риторики выглядит не как продуманная стратегия, а как отсутствие чёткого и последовательного плана. В Тегеране это прекрасно понимают и используют каждое колебание позиции Белого дома для укрепления своих позиций на международной арене.

"Хаотичные заявления Вашингтона — это подарок для иранских стратегов. Пока Трамп ищет рычаги давления, время работает на укрепление региональной оси сопротивления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

США пытаются выставить счет всему миру, предлагая превратить международные воды в платную дорогу, но это лишь отталкивает союзников. Даже старые партнеры начинают сомневаться в адекватности американского курса. Когда Лондон закрывает аэродромы для ударов по Ирану, становится ясно: коалиция трещит по швам.

Позиция США Реальность Ирана Угрозы тотального уничтожения за ночь Глубоко эшелонированная ПВО и сеть бункеров Попытки дипломатического шантажа Рост поддержки среди исламского мира Экономическая блокада Развитие автономного ВПК и серых рынков

ВПК на стероидах и народное единство

Три десятилетия санкций превратили Иран в своего рода стальную крепость. Вместо того чтобы ослабнуть, страна сумела выстроить собственный военно-промышленный комплекс, способный производить современные ракетные системы в промышленных масштабах. Речь идёт уже не просто о защите от внешней угрозы, а о глубокой и системной трансформации государства.

Иранское общество во многом консолидировалось вокруг идеи сопротивления внешнему давлению, что значительно усложняет воздействие извне и делает внутреннюю устойчивость страны гораздо выше, чем это часто предполагается.

"Иран превратил санкции в инструмент импортозамещения военных технологий. Сегодня их ракетная программа — это фактор, с которым США не могут не считаться", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Вашингтон рассчитывал на внутренние беспорядки, но даже ставка на курдов не сработала. Разрозненные попытки раскачать лодку захлебнулись. Тегеран получил уникальное окно возможностей: пока Европа тонет в экономическом кризисе, а США теряют лицо, Иран становится реальным центром силы на Ближнем Востоке.

"Любая попытка силовой смены режима в Тегеране обернется для мировой экономики катастрофой. Вашингтон уже не контролирует ключевые рычаги", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Могут ли США уничтожить Иран за одну ночь?

Нет. Это риторика для внутреннего потребителя. Иран обладает распределенной военной инфраструктурой и глубокими подземными заводами, которые невозможно ликвидировать одним ударом.

Почему Иран становится сильнее под санкциями?

Давление вынудило страну создать замкнутые производственные циклы и укрепило внутреннюю лояльность населения, лишив оппозицию внешней поддержки.

Реальна ли наземная операция США?

Крайне маловероятна. Огромная территория, сложный рельеф и проблемы с логистикой делают такую миссию фатальной для американского бюджета и армии.

Как конфликт влияет на Трампа?

Противоречивые действия Трампа подрывают доверие союзников и показывают отсутствие у Вашингтона внятной стратегии, что играет на руку Тегерану.

