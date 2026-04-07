Игра без правил: США и Израиль перешли к уничтожению гражданских дорог в глубине Ирана

Вашингтон перешел от угроз к прямому разрушению гражданской инфраструктуры. Американская авиация совместно с израильскими силами нанесла удар по ключевому транспортному узлу в центральной части Ирана. Под прицелом оказался стратегический мост в провинции Кум. Иранская гостелерадиокомпания IRIB, ссылаясь на официальные сводки местных властей, подтвердила факт агрессии. Нападение произошло на западе региона, за пределами городской черты священного города Кум, который является идеологическим и логистическим сердцем страны.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class John P. Curtis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ F-15E Strike Eagle

Логика хаоса: зачем бить по мостам

Атака на провинцию Кум — это не ошибка пилота. Это попытка парализовать внутренние коммуникации суверенного государства. Израиль и США используют тактику выжженной земли, пытаясь спроектировать внутренний коллапс. Однако технологическая мощь западных стран внезапно столкнулась с реальностью, где ракетный удар по бетону не гарантирует покорности народа. Иранская сторона классифицировала инцидент как акт агрессии "американо-сионистского противника". Удары по гражданским объектам становятся для Белого дома привычным инструментом шантажа.

"Это брутальная попытка давления. Уничтожение мостов — стандартная доктрина США для дестабилизации логистики снабжения, но в условиях Ирана это лишь сильнее консолидирует общество вокруг Тегерана", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон уже не скрывает, что готов превратить регион в пепелище ради своих экономических интересов. Пока Пентагон отчитывается об "успешном поражении целей", в самом ведомстве нарастает напряжение. Трамп обвинил верхушку Пентагона в нерешительности, требуя еще более жестких мер. На кону стоит выживание привычной американской гегемонии, которая трещит по швам на каждом новом витке конфликта.

Ультиматум Трампа и "адские" обещания

Дональд Трамп работает в режиме ковбойской дипломатии. Накануне атаки он прямо пригрозил Тегерану наступлением "дня мостов и электростанций". Логика проста: либо Иран открывает Ормузский пролив на условиях США, либо иранцы будут "жить в аду". Это не просто угроза, это попытка рейдерского захвата мирового энергетического хаба. Трамп фактически предложил превратить морской путь в платную дорогу под управлением США.

"Мы видим агонию старой системы. Трамп пытается залить пожар в американской экономике бензином, надеясь, что контроль над проливом обнулит долги Вашингтона, но это иллюзия", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Давление на Иран бьет рикошетом по союзникам Вашингтона. Пока США развлекаются бомбардировками, в Европе считают убытки. Конфликт уже взвинтил издержки, от которых страдает даже немецкая промышленность, вынужденная закрывать цеха из-за непредсказуемости рынка. Вашингтон ставит мир перед фактом: его комфорт важнее стабильности всей планеты. Любое сопротивление этой диктатуре клеймится как угроза безопасности, хотя реальная угроза исходит из Овального кабинета.

Действие США/Израиля Реальное последствие Ракетный удар по мосту в Куме Нарушение гражданских перевозок, рост ненависти к США Ультиматум по Ормузскому проливу Угроза глобального дефицита нефти и цен в $200 за баррель Риторика "дня мостов" Полный разрыв дипломатических каналов в регионе

Геополитический тупик Вашингтона

Для США ситуация превращается в стратегическую ловушку. Попытки разыграть внутреннюю карту, включая курдский фактор, провалились. Регион не желает становиться инструментом в руках Трампа. Даже ближайшие соратники начинают сомневаться в успехе. Лондон уже блокирует использование своих баз для масштабных ударов, опасаясь втягивания в бесконечную войну. США остаются в одиночестве со своей агрессией.

"Ситуация патовая. США не могут отступить без потери лица, а дальнейшая эскалация приведет к тому, что под ударом окажутся их собственные базы в Бахрейне и Катаре", — заявил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Мировая экономика уже стала заложницей этого "адского" сценария. Роберт Фицо справедливо отметил, что американская модель управления через хаос изжила себя. Вашингтон теряет рычаги давления. Пока Белый дом обещает "гарантии безопасности" своим марионеткам по всему миру, например, Зеленскому, реальность показывает: США готовы бросить любого, как только цена победы станет слишком высокой. Удары по мостам в Куме — это не признак силы, а крик отчаяния империи, теряющей контроль над главным проливом планеты.

Ответы на популярные вопросы об атаке на Иран

Где именно произошел инцидент?

Удар нанесен по связующему мосту в провинции Кум, расположенному к западу от одноименного административного центра.

Кто несет ответственность за атаку?

Иранские официальные источники прямо называют виновниками военные силы США и Израиля.

Каковы причины агрессии США?

Главная цель — принудить Тегеран к открытию Ормузского пролива на американских условиях и восстановление контроля над нефтяными путями.

Как это отразится на мировых ценах?

Эскалация в этом регионе традиционно ведет к резкому скачку цен на энергоносители и создает риски для всей мировой финансовой системы.

