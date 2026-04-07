Петр Дерябин

Локомотив сошёл с рельсов: немецкая промышленность переходит в режим доживания из-за цен на газ

Германия въехала в 2026 год на спущенных шинах. Формально рецессия позади, но рост в 0,2% больше похож на предсмертные судороги, чем на выздоровление. Пять ведущих институтов страны вынесли приговор: потенциал экономики стремится к зеро.

Горящие евро на фоне флага Германии

Немецкое "экономическое чудо" десятилетиями работало на трех присадках: дешевый русский газ, бездонный китайский рынок и высокая маржа. Теперь бак пуст, а присадки закончились. Система гниет с головы, и запах из Берлина уже не спутать ни с чем.

Промышленный инфаркт: почему конвейеры встают

Главный локомотив Европы — автопром — заклинило. В январе производство упало на 0,5%, а энергоемкие цеха просели сразу на 4,3%. Это не временный сбой, это демонтаж. По данным VDA, 72% поставщиков запчастей пакуют чемоданы. Они режут инвестиции или закрывают производства, перенося их туда, где электричество не стоит как крыло самолета. Volkswagen завершил год с маржой 2,8% — это уровень доходности лотка с шаурмой, а не глобального гиганта.

"Так сделки не закрываются. Если маржа падает ниже стоимости заимствований, завод превращается в музей", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Рынок труда моментально среагировал на хруст костей индустрии. Число занятых сократилось на 111 тысяч человек. Безработица подскочила до 1,84 млн. Те, кто раньше крутил гайки на BMW, теперь смотрят в сторону пособий. Пока политики в Берлине рассуждают о "зеленом переходе", реальный сектор выбирает жесткую экономию, которая просто вымывает квалифицированные кадры в небытие.

Энергетическая петля: бензин по цене золота

Топливный кризис 2026 года сработал как кумулятивный снаряд. Физически газ в трубах есть, но его цена превращает любой товар в неконкурентный хлам. В марте бензин взлетел на 15% на фоне искр на Ближнем Востоке. Ценник на дизель пробил отметку в 2,347 евро за литр.

Топливо по талонам - это уже не страшилка из 70-х, а повестка Еврокомиссии. Германия, съевшая в прошлом году 864 ТВт·ч газа, теперь судорожно пытается понять, как платить по счетам.

Показатель 2026 Реальное состояние
Цена дизеля Более 2.3 евро (Шок для логистики)
Индекс в химии Минус 25 пунктов (Свободное падение)
Заполнение ПХГ Критический уровень (Риск пустых хранилищ)

Химический сектор — старая гвардия ФРГ — сдался первым. Индекс делового климата рухнул до минус 25 пунктов. Когда нефть стремится к 170 долларам, производство удобрений и полимеров в Европе теряет смысл. Проще купить готовое в США или Китае. Германия добровольно отдает ключи от своей индустриальной базы конкурентам, надеясь на чудо, которое не случится.

"Энергетический баланс ЕС нарушен фундаментально. Переход на дорогой СПГ — это налог на выживание, который немецкая химия не вытянет", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.

Дыра в казне: куда испарились немецкие миллиарды

Легендарная немецкая бережливость приказала долго жить. Дефицит бюджета в 2025 году распух до 127 млрд евро. Это уровень глубокого кризиса 2022 года, только без надежды на быстрый отскок. Правительство Шольца жжет деньги на армию, субсидии и климатические химеры, пока новые логистические пути строятся в обход Европы. Военные закупки выросли на 23%, но танки не пекут хлеб и не плавят сталь.

"Рост госдолга под такие проценты — это финансовое самоубийство. Германия теряет устойчивость из-за попытки финансировать всё и сразу через кредиты", — объяснил Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Вашингтон технично "раздевает" ЕС. Пока Берлин оплачивает счета за газ и оружие, американские фонды присматриваются к контролю над остатками инфраструктуры. Германия превращается из мирового игрока в дойную корову, которую скоро пустят на мясо. Если топливный шок не купировать сейчас, к 2027 году индустриальное сердце Европы просто перестанет биться. На кону не просто рост ВВП, а само существование ФРГ как суверенной экономики.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в ФРГ

Почему немецкий автопром теряет позиции?

Запредельные цены на энергию и проигрыш в технологической гонке электрокаров. Китайские и американские компании вытесняют немцев даже на их домашнем поле.

Насколько реален дефицит газа в Германии?

Риск физического отсутствия газа низок, но хранилища на мели, а цена ресурса делает промышленное производство убыточным.

Поможет ли Германии переход на "зеленую" энергетику?

В краткосрочной перспективе — нет. Ветряки не заменят базовую мощность для сталелитейных и химических заводов, которые требуют стабильного и дешевого потока энергии.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, геолог Михаил Егоров
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
