Царь горы в Персидском заливе: контроль над главным проливом планеты ускользает из рук

Если Иран не пойдет на сделку, у Трампа на столе остается три сценария. Примитивное затягивание времени — это не стратегия. Это попытка свистеть в Truth Social, пока система гниет. Риски въехать в избирательную кампанию на кривой козе вместо белого коня растут.
Пора смотреть на проактивные варианты. Они жесткие. Они пахнут гарью.
Первый вариант — снос энергетической инфраструктуры. Трамп бьет по иранским вышкам. Иран в ответ сносит инфраструктуру стран Залива. Логика домино в действии. Существенная доля нефти и газа испаряется с глобального рынка. Цены на энергию, удобрения и еду летят в космос. Планы полного уничтожения энергетики Ирана уже лежат в папках спецслужб.
Начинается глобальная рецессия. Она не выбирает жертв. Она бьет по всем. По американскому избирателю — в первую очередь. Трамп рискует задушить собственную экономику ради сомнительного триумфа. Попытка обложить пролив налогом на этом фоне выглядит как попытка лечить открытый перелом пластырем.
"Бить по иранской нефтянке — значит подписать приговор мировым котировкам. Рынок мгновенно заложит дефицит в 20-30%, и никакой сланец из США это не перекроет", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Второй путь — тихое дезертирство. Вашингтон сворачивает операцию под благовидным предлогом. Инфраструктура цела, но сделки нет. Иран получает карт-бланш. Это подарок Тегерану. Самое очевидное: обстрелы Израиля продолжатся. Арабские монархии встанут в очередь на поклон. Израильская верхушка уже теряет веру в западный зонтик.
Иран становится "царем горы". Он берет под контроль Ормузский пролив. Фактически вводит репарационный налог на проход судов. Это превращает глобальную логистику в кормушку для КСИР. Доллар вытесняется юанем в расчетах за транзит. Для Трампа это политическая смерть. Бегство хуже поражения.
|Параметр
|Последствия для США
|Цена на нефть
|Взлет до $150-200 за баррель
|Статус в регионе
|Полная потеря влияния
|Внутренняя политика
|Угроза импичмента или провал на выборах
"Мы видим классический паттерн: военная мощь США пасует перед географией. Контроль над проливом — это не только пушки, это право диктовать цену каждому товару в мире", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Третий вариант — повышение ставок. Трамп не уходит, но и не сжигает всё дотла. Он начинает наземную операцию. Цель — деблокировать пролив силой. Проблема в том, что иранцам нечего терять. Потеря острова Харг для них неприятна, но не фатальна. Для американских солдат это превращается в кровавый марафон в горах. Цинковые финалы вместо триумфа - таков прогноз экспертов.
Любой ущерб сухопутным силам США мгновенно конвертируется в иранскую пропаганду. Технологическое превосходство вязнет в иранской грязи. Уничтожение собственных самолетов, чтобы они не достались врагу, уже стало реальностью. Наземная операция — это затяжной прыжок в пропасть.
"Вторжение в Иран — это не прогулка по пустыне. Это война с государством, которое сорок лет готовилось именно к этому сценарию. Ресурсов для быстрой победы у Пентагона просто нет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Все три пути ведут к обрыву. Единственный вариант, который устроил бы Трампа — молниеносный переворот в Тегеране. Десант в сердце Ирана как последний аккорд. Но это фантасмагория. Реальность жестче. Ставим на полку фильмы про спецагентов. Пора смотреть хронику крушения империй. Рецессия не за горами.
Потому что Иран способен нанести ответный удар по союзникам США и полностью парализовать поставки нефти, что обрушит мировую экономику.
Это их главный рычаг. Через него проходит 20% мировой нефти. Блокада пролива — это ядерное оружие в мире финансов.
Москва выступает за деэскалацию и предлагает альтернативные логистические пути, выигрывая от роста цен на энергоносители.
