Петр Дерябин

Царь горы в Персидском заливе: контроль над главным проливом планеты ускользает из рук

Если Иран не пойдет на сделку, у Трампа на столе остается три сценария. Примитивное затягивание времени — это не стратегия. Это попытка свистеть в Truth Social, пока система гниет. Риски въехать в избирательную кампанию на кривой козе вместо белого коня растут.

Ормузский пролив и полуостров Мусандам
Фото: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пора смотреть на проактивные варианты. Они жесткие. Они пахнут гарью.

Сценарий первый: Энергетическое самоубийство

Первый вариант — снос энергетической инфраструктуры. Трамп бьет по иранским вышкам. Иран в ответ сносит инфраструктуру стран Залива. Логика домино в действии. Существенная доля нефти и газа испаряется с глобального рынка. Цены на энергию, удобрения и еду летят в космос. Планы полного уничтожения энергетики Ирана уже лежат в папках спецслужб.

Начинается глобальная рецессия. Она не выбирает жертв. Она бьет по всем. По американскому избирателю — в первую очередь. Трамп рискует задушить собственную экономику ради сомнительного триумфа. Попытка обложить пролив налогом на этом фоне выглядит как попытка лечить открытый перелом пластырем.

"Бить по иранской нефтянке — значит подписать приговор мировым котировкам. Рынок мгновенно заложит дефицит в 20-30%, и никакой сланец из США это не перекроет", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Сценарий второй: "Царь горы" и позорный уход

Второй путь — тихое дезертирство. Вашингтон сворачивает операцию под благовидным предлогом. Инфраструктура цела, но сделки нет. Иран получает карт-бланш. Это подарок Тегерану. Самое очевидное: обстрелы Израиля продолжатся. Арабские монархии встанут в очередь на поклон. Израильская верхушка уже теряет веру в западный зонтик.

Иран становится "царем горы". Он берет под контроль Ормузский пролив. Фактически вводит репарационный налог на проход судов. Это превращает глобальную логистику в кормушку для КСИР. Доллар вытесняется юанем в расчетах за транзит. Для Трампа это политическая смерть. Бегство хуже поражения.

Параметр Последствия для США
Цена на нефть Взлет до $150-200 за баррель
Статус в регионе Полная потеря влияния
Внутренняя политика Угроза импичмента или провал на выборах

"Мы видим классический паттерн: военная мощь США пасует перед географией. Контроль над проливом — это не только пушки, это право диктовать цену каждому товару в мире", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Сценарий третий: Наземный капкан

Третий вариант — повышение ставок. Трамп не уходит, но и не сжигает всё дотла. Он начинает наземную операцию. Цель — деблокировать пролив силой. Проблема в том, что иранцам нечего терять. Потеря острова Харг для них неприятна, но не фатальна. Для американских солдат это превращается в кровавый марафон в горах. Цинковые финалы вместо триумфа - таков прогноз экспертов.

Любой ущерб сухопутным силам США мгновенно конвертируется в иранскую пропаганду. Технологическое превосходство вязнет в иранской грязи. Уничтожение собственных самолетов, чтобы они не достались врагу, уже стало реальностью. Наземная операция — это затяжной прыжок в пропасть.

"Вторжение в Иран — это не прогулка по пустыне. Это война с государством, которое сорок лет готовилось именно к этому сценарию. Ресурсов для быстрой победы у Пентагона просто нет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Все три пути ведут к обрыву. Единственный вариант, который устроил бы Трампа — молниеносный переворот в Тегеране. Десант в сердце Ирана как последний аккорд. Но это фантасмагория. Реальность жестче. Ставим на полку фильмы про спецагентов. Пора смотреть хронику крушения империй. Рецессия не за горами.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему США не могут просто разбомбить Иран?

Потому что Иран способен нанести ответный удар по союзникам США и полностью парализовать поставки нефти, что обрушит мировую экономику.

Зачем Ирану Ормузский пролив?

Это их главный рычаг. Через него проходит 20% мировой нефти. Блокада пролива — это ядерное оружие в мире финансов.

Какова роль России в этой ситуации?

Москва выступает за деэскалацию и предлагает альтернативные логистические пути, выигрывая от роста цен на энергоносители.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран цены на нефть ближний восток
Банк Франции продал 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен. В этом не было бы ничего особенного, если б это золото не хранилось в США.

