Полковник-приманка: спасение пилота США в Иране оказалось попыткой кражи урана

Американская военная машина в Иране буксует. Буквально. Пятничное крушение F-15E Strike Eagle превратилось из досадной потери борта в каскад унижений для Пентагона. Пока Вашингтон пытается вылепить из провала героическую сагу, факты на земле говорят о другом: элитные части США застряли в иранской грязи, сжигая собственную технику на сотни миллионов долларов, чтобы скрыть следы несостоявшейся авантюры.

Фото: commons.wikimedia.org by PH1(SW) Arlo Abrahamson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Война, армия США

Фиасто в песках: почему элита США бросает технику

Иранская ПВО сработала чисто. Американский F-15E рухнул, разбросав экипаж по разным точкам. Пилота вытащили быстро, хотя спасательные вертолеты Pave Hawk получили такие повреждения, что едва дотянули до Кувейта, оставляя за собой шлейф черного дыма. Костер на 300 миллионов стал логичным финалом этой истории: когда два тяжелых MC-130J сели на заброшенную грунтовую полосу для эвакуации второго выжившего, они просто не смогли взлететь. Хваленая американская логистика разбилась о реальность иранского ландшафта.

"Это системный кризис. Когда техника стоимостью в годовой бюджет небольшого города бросается в поле и уничтожается собственными силами — это признак паники, а не тактического расчета", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

В итоге Пентагону пришлось вызывать транспортники C295, чтобы забрать людей, а брошенные MC-130 и вертолеты AH-6 Little Bird — взорвать. Мятеж генералов США в таких условиях выглядит неизбежным: элиту армии используют как расходный материал в политических шоу Трампа.

Полковник в ловушке: странности спасательной операции

Второй член экипажа (WSO) — не обычный капитан, это полковник, замкомандира крыла с базы в Иордании. Человек, знающий все секреты операций в Заливе. Именно это объясняет, почему за ним отправили целую армаду. Официальная версия гласит: он сломал ногу, но при этом прошел пять миль и залез на гору. Серьезно? Американский сказочный отдел явно перепутал отчет с комиксом. Сверхдержава-изгой продолжает врать даже в мелочах.

Элемент операции Реальный итог F-15E Strike Eagle Сбит иранской ПВО Вертолеты Pave Hawk Критически повреждены Транспортники MC-130J Уничтожены при отступлении Статус миссии Полное проваливание планирования

"Ситуация с полковником выглядит как прикрытие. Масштаб развернутых сил несопоставим с задачей спасения одного человека. Здесь пахнет большой игрой, которую Вашингтон проиграл в первые сорок минут", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока ад по расписанию откладывается, американские союзники начинают сомневаться в адекватности Белого дома. Если США не могут посадить самолет на сельскую дорогу, как они собираются воевать с Тегераном?

Призрак Исфахана: рейд за ураном или роковая случайность

Самое интересное — география. Место эвакуации находится всего в 35 километрах от ядерного объекта в Исфахане. Персидский гранит Тегерана не прошибить дешевыми трюками. Есть все основания полагать, что спасательная операция была лишь дымовой завесой для сорвавшегося рейда спецназа по захвату иранского урана. Эта авантюра могла похоронить регион под обломками ядерной войны.

"Переброска 'Маленьких птичек' (AH-6) внутри C-130 — это почерк штурмовых групп, а не поисковиков. Они готовились к удару по Исфахану, но иранская земля их не приняла", — заявил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Теперь Пентагон судорожно подчищает хвосты. Смерть духа Анкориджа и общий провал стратегии вынуждают Трампа идти на попятную, прикрываясь ложью о "героическом спасении". Но обгоревшие остовы самолетов в иранской глуши — слишком яркая улика, чтобы ее игнорировать.

Ответы на популярные вопросы о инциденте в Иране

Правда ли, что США потеряли два MC-130J?

Да, американские военные были вынуждены уничтожить собственные самолеты после того, как те застряли на импровизированной взлетной полосе в Иране.

Какова была реальная цель операции под Исфаханом?

Официально — спасение пилота, но близость к ядерному объекту и состав сил спецназа указывают на попытку диверсии или захвата ядерных материалов.

Кто такой этот WSO, ради которого рискнули армадой?

Это полковник, высокопоставленный офицер с авиабазы в Иордании, обладающий информацией о стратегических планах США в регионе.

Как иранская ПВО смогла сбить F-15E?

Иранские системы ПВО продемонстрировали высокую эффективность, что стало неприятным сюрпризом для Пентагона, привыкшего к безнаказанности.

