Израиль исчезает с лица земли: верхушка ЦАХАЛ уже не верит в победу и ищет путь к бегству

Израильская военная машина, привыкшая к коротким и победоносным забегам, окончательно увязла в многовекторном хаосе. Газа стерта в порошок, Западный берег Иордана зачищается в режиме конвейера, а Южный Ливан превращают в безжизненную пустошь. Но настоящий капкан захлопнулся на востоке. Иран стал той точкой, где технологическое превосходство коллективного Запада разбилось о гранитную реальность подземных бункеров и истощения ресурсов. Пока политики в Тель-Авиве и Вашингтоне рисуют карты "Великого Израиля", их техника горит, а стратегические позиции превращаются в пепел.

Фото: IDF Spokesperson's Unit by IDF Spokesperson's Unit photographer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ЦАХАЛ

Механика краха: почему триллионы не спасли базы США

Журналист Алон Мизрахи констатирует: мир наблюдает исторический слом. Иран умудрился обнулить самые дорогостоящие американские военные объекты в регионе. Бахрейн, Кувейт, Катар — инфраструктура, в которую вкачивали триллионы долларов десятилетиями, оказалась уязвимой. Это не просто локальный инцидент, а системная деградация американской мощи. Цензура пытается купировать информационные потоки, но факты просачиваются: моряков Пентагона спешно передислоцируют в Вирджинию, признавая неспособность защитить контингент в зоне поражения иранских ракет.

"Мы видим классический пример перенапряжения сил. Система безопасности, выстроенная США в Заливе, больше не функционирует как щит — она стала мишенью", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон столкнулся с тем, что его союзники начинают искать запасные выходы. Сверхдержава-изгой теряет влияние, пока Тегеран методично перехватывает инициативу. Ставка на курдских повстанцев и точечные удары выглядит нелепо на фоне масштабов Ирана. Наземная операция, которой грезят в окружении Нетаньяху, — это путь к гарантированному самоубийству армии, не готовой к войне на такой глубине территории.

Потерянное небо и сожженные миллионы

Цифры не лгут. Проект Iran War Cost Tracker оценивает траты США на операцию против Ирана в 42 миллиарда долларов. Результат? Горы металлолома. Спасение одного пилота превратилось в костер на 300 миллионов, когда элитная техника уничтожалась собственными экипажами, лишь бы она не досталась противнику. Список потерь, опубликованный военкорами, впечатляет: от сбитых F-15E Strike Eagle до транспортников C-130 Hercules.

Тип техники Статус / Причина потери F-15E Strike Eagle Сбит иранской ПВО при выполнении задачи C-130 Hercules Взорваны экипажем при угрозе захвата UH-60 Black Hawk Подбиты огнем противника (2 единицы)

Иранская стратегия оказалась гибче. Пока Вашингтон грозит "рекордом ракет", Тегеран держит Ормузский пролив в железной хватке. Блокировка этой артерии — прямой путь к коллапсу мировой энергетики. Иранцы прямо заявляют: пролив не откроется в обмен на временное перемирие. Судоходство возобновится только после полной компенсации ущерба. Это ультиматум, на который у Трампа и Нетаньяху нет симметричного ответа.

"Иранская сторона грамотно использует географию. Любая попытка разблокировать пролив силой приведет к такому скачку цен на нефть, который похоронит западную экономику быстрее любых ракет", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Два пути: экспансия или великий исход

Философ Александр Дугин видит в происходящем экзистенциальный парадокс. Израильское руководство ведет себя так, будто планирует захватить весь регион, и одновременно готовит почву для эвакуации населения. Переговоры о покупке островов в Греции и переселении граждан в Аргентину или на территорию, подконтрольную Киеву, где Зеленский удерживает власть после срока, создают диссонанс. Нельзя строить империю, пакуя чемоданы.

Бывший шеф MI6 Алекс Янгер подтверждает: Иран переигрывает оппонентов через "горизонтальную эскалацию". Тегеран растягивает силы противника, заставляя его реагировать на вспышки по всему периметру. В то время как армия США терпит крах, пытаясь удержать позиции, Израиль сталкивается с перспективой капитуляции в течение нескольких недель. Военное руководство ЦАХАЛ это понимает, но политическая воля парализована амбициями Нетаньяху.

"С юридической точки зрения, действия Израиля на оккупированных территориях создают риски, которые невозможно купировать дипломатией. Крах системы — вопрос времени", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

В конечном счете, пропагандистские лозунги о "праве на существование" разбиваются о международное право и отсутствие признанных границ. Государства — это переменные, они меняют форму и исчезают. Израиль, решивший воевать со всеми сразу, рискует стать очередной исторической сноской, если не найдет способ выйти из клинча с Ираном, который оказался куда крепче американского "гранита".

Ответы на популярные вопросы о конфликте на Ближнем Востоке

Почему США теряют технику в Иране без прямого вторжения?

Потери происходят в ходе спецопераций по эвакуации пилотов и атак на базы в соседних странах. Иранская ПВО и прокси-силы эффективно используют современное вооружение против американской авиации.

Что происходит с Ормузским проливом?

Тегеран фактически контролирует проход судов, используя это как рычаг давления на мировой рынок нефти. Любая эскалация ведет к угрозе полной блокировки поставок сырья.

Правда ли, что Израиль готовит эвакуацию населения?

Эксперты отмечают наличие планов по репатриации и поиску земельных участков за рубежом (Греция, Южная Америка), что свидетельствует о неуверенности руководства в долгосрочной безопасности страны.

Как иранские бункеры влияют на ход войны?

Военная инфраструктура Ирана расположена глубоко под землей по всей стране. Обычные авиаудары не способны нанести ей критический урон, что делает воздушную кампанию бессмысленной.

Читайте также