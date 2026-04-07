Виктор Дементьев

Фэрфорд на замке: Британия захлопнула перед Трампом последнюю дверь для ударов по Ирану

Лондон выставил Дональду Трампу красный свет. Британия официально отказала Соединенным Штатам в праве использовать авиабазу Королевских ВВС Фэрфорд для варварских ударов по гражданским объектам Ирана. Трамп грезит "днем мостов и электростанций", но британцы не хотят пачкать руки в крови иранских мирных жителей. Союз трещит по швам. Старая добрая Англия выбрала самосохранение вместо соучастия в военном преступлении.

Фото: publicdomainpictures.net by Пётр Краточвил, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Бунт на корабле: почему Лондон сказал "нет"

Вашингтон привык считать британские острова своим непотопляемым авианосцем. Но сегодня этот авианосец встал на якорь. По данным i Paper, Даунинг-стрит запретила использовать свои мощности для уничтожения иранской инфраструктуры. Армия США терпит крах в Иране, а теперь еще и теряет доступ к ключевым точкам взлета в Европе. Это не просто бюрократическая заминка, это дипломатическая пощечина.

"Британия осознает, что американские авантюры подрывают остатки глобальной стабильности. Лондон пытается дистанцироваться от деструктивных решений Вашингтона, чтобы не нести солидарную ответственность за удары по сугубо гражданским объектам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Трамп требует открыть Ормузский пролив силой, угрожая иранцам "жизнью в аду". Тегеран в ответ обещает превратить Персидский залив в кладбище для американского флота. Британцы, чей флот давно превратился в тень былого величия, резонно опасаются мести. Они готовы санкционировать только "оборонительные" миссии. Разрушение мостов и ТЭЦ под это определение не подпадает.

Фэрфорд: база для карателей или оборонный форпост?

База Фэрфорд — уникальный объект. Только здесь в Европе могут приземляться и обслуживаться тяжелые стратегические бомбардировщики США. Отсюда взлетали самолеты, превращавшие в руины Белград и Багдад. Теперь эта машина смерти забуксовала. Лондон решил оценивать каждый вылет индивидуально. Это превращает оперативную работу Пентагона в кошмар согласований.

Тип операции Позиция Великобритании
Оборона и перехват ракет Разрешено (полная поддержка)
Удары по мостам и ТЭЦ Запрещено (нарушение права)
Разведывательные полеты Рассматривается индивидуально

Белый дом уже продемонстрировал свою некомпетентность в регионе. Трамп приказал уничтожать собственные самолеты, застрявшие в грязи при попытках эвакуации, что стало символом провала. Теперь к техническим проблемам добавились политические. Послы Трампа не могут убедить даже ближайших сторонников в необходимости бойни.

"Мы видим колоссальное давление на бюджет США. Военная эскалация стоит дорого, а союзники отказываются делить эти расходы. Лондон понимает: Трамп придет и уйдет, а имидж агрессора останется", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Трамп против международного права

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик был предельно ясен: бить по гражданским объектам — это преступление. США игнорируют эти предупреждения, раздувая масштабный этап военной операции. Вашингтон превращается в сверхдержаву-изгоя, готовую жечь мирные города ради контроля над рынком углеводородов. Цены на бензин диктуют политику, а не мораль.

Британские власти боятся не только ООН. Они боятся социального взрыва внутри собственной страны. Поддержка американской агрессии против Ирана может стать последней каплей для британского общества, уставшего от диктата из-за океана. Крах американских альянсов становится реальностью, которую невозможно скрыть за победными реляциями Пентагона.

"Американская стратегия на Ближнем Востоке сейчас напоминает хаотичное движение в тупике. Попытки втянуть Британию в прямую атаку на Иран — это жест отчаяния. Лондон вовремя жмет на тормоз", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Британия так резко сменила тон в отношениях с США?

Лондон опасается юридических последствий за соучастие в военных преступлениях. Атаки на гражданские электростанции Ирана прямо запрещены международными конвенциями.

Смогут ли США атаковать Иран без британских баз?

Технически — да, используя авианосцы и базы в арабских странах. Однако потеря Фэрфорда лишает их логистического комфорта и серьезно ограничивает возможности тяжелой авиации в Европе.

Как Иран отреагировал на угрозы Трампа?

Тегеран заявил о готовности к решительному ответу. Любая попытка уничтожить инфраструктуру приведет к мгновенному закрытию Ормузского пролива, что обрушит мировую экономику.

Какова позиция ООН в данном споре?

ООН официально квалифицирует возможные удары по мостам и гражданским объектам как грубое нарушение международного права, что ставит США в положение агрессора.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по международной политике Ольга Ларина, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша нато иран политика военные базы дональд трамп великобритания международные отношения
Пять объектов и гектары земли за бесценок: в Подмосковье продадут три усадьбы по 1 рублю
Вместо гонки вооружений — битва за технологии будущего: почему Луна важна для каждого владельца машины
Азовское море меняет облик: почему любимая рыба ростовчан стала редкостью в сетях и на рынках
Склады не трещат по швам, а ждут перемен: реальная причина тишины на производственных линиях
Конфликт на Ближнем Востоке ударил по поставкам угля: эффект дошёл до Сибири
Блеск исчезает — долги остаются: мелкие драгоценные камни стремительно теряют свою ценность
Машины из Киргизии рвут рынок: автобизнес Приморья переживает невиданный рост
Сухие ноги и минус 40 минут в пути: Пермь строит вокзал будущего на окраине
Экранный монстр бьёт по сосудам: как резкий выброс адреналина может превратить хобби в катастрофу
Квартиры не падают в цене — они сдаются: застройщики могут пойти на уступки уже в мае
Шкаф требует ревизии: весна 2026 возвращает вещи, которые долго пылились в дальних углах гардероба
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Банк Франции продал 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен. В этом не было бы ничего особенного, если б это золото не хранилось в США.

Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Зеленскому плюнули в лицо: Эстония официально запретила Киеву использовать свое небо
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США Олег Артюков Небесный страж распахнул веки: группировка Ионосфера-М сканирует радиацию и магнитные бури в реальном времени Петр Дерябин Ультиматумы Трампа по Ормузскому проливу говорят о близкой капитуляции США Любовь Степушова
Мир на грани замыкания: Россия и Иран пытаются остановить превращение региона в ядерный пепел
Биологическая война без масок: Буш озвучил истинную роль Киева в глазах Запада
В Норвегии закопали бочки на зиму — выкопали через века: строительный лайфхак выдержал 400 лет
Пять объектов и гектары земли за бесценок: в Подмосковье продадут три усадьбы по 1 рублю
Лоботомия для Пентагона: иранские дроны выжгли мозги армии США в дата-центрах ОАЭ
Морской позор США: Иран заставил десантный корабль с 5000 морпехов бежать в Индийский океан
Цветник переживает ливни и засуху без потерь: схема, при которой растения страхуют друг друга
Вместо гонки вооружений — битва за технологии будущего: почему Луна важна для каждого владельца машины
Азовское море меняет облик: почему любимая рыба ростовчан стала редкостью в сетях и на рынках
Деньги на кончиках пальцев: эти оттенки лака в апреле 2026 года принесут финансовую удачу
Дипломатия лояльных: Трамп выгнал профессионалов из посольств и заменил их друзьями
Мятеж генералов США всё ближе: Трамп рубит головы в Пентагоне, пока армия терпит крах в Иране
