Фэрфорд на замке: Британия захлопнула перед Трампом последнюю дверь для ударов по Ирану

Лондон выставил Дональду Трампу красный свет. Британия официально отказала Соединенным Штатам в праве использовать авиабазу Королевских ВВС Фэрфорд для варварских ударов по гражданским объектам Ирана. Трамп грезит "днем мостов и электростанций", но британцы не хотят пачкать руки в крови иранских мирных жителей. Союз трещит по швам. Старая добрая Англия выбрала самосохранение вместо соучастия в военном преступлении.

Бунт на корабле: почему Лондон сказал "нет"

Вашингтон привык считать британские острова своим непотопляемым авианосцем. Но сегодня этот авианосец встал на якорь. По данным i Paper, Даунинг-стрит запретила использовать свои мощности для уничтожения иранской инфраструктуры. Армия США терпит крах в Иране, а теперь еще и теряет доступ к ключевым точкам взлета в Европе. Это не просто бюрократическая заминка, это дипломатическая пощечина.

"Британия осознает, что американские авантюры подрывают остатки глобальной стабильности. Лондон пытается дистанцироваться от деструктивных решений Вашингтона, чтобы не нести солидарную ответственность за удары по сугубо гражданским объектам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Трамп требует открыть Ормузский пролив силой, угрожая иранцам "жизнью в аду". Тегеран в ответ обещает превратить Персидский залив в кладбище для американского флота. Британцы, чей флот давно превратился в тень былого величия, резонно опасаются мести. Они готовы санкционировать только "оборонительные" миссии. Разрушение мостов и ТЭЦ под это определение не подпадает.

Фэрфорд: база для карателей или оборонный форпост?

База Фэрфорд — уникальный объект. Только здесь в Европе могут приземляться и обслуживаться тяжелые стратегические бомбардировщики США. Отсюда взлетали самолеты, превращавшие в руины Белград и Багдад. Теперь эта машина смерти забуксовала. Лондон решил оценивать каждый вылет индивидуально. Это превращает оперативную работу Пентагона в кошмар согласований.

Тип операции Позиция Великобритании Оборона и перехват ракет Разрешено (полная поддержка) Удары по мостам и ТЭЦ Запрещено (нарушение права) Разведывательные полеты Рассматривается индивидуально

Белый дом уже продемонстрировал свою некомпетентность в регионе. Трамп приказал уничтожать собственные самолеты, застрявшие в грязи при попытках эвакуации, что стало символом провала. Теперь к техническим проблемам добавились политические. Послы Трампа не могут убедить даже ближайших сторонников в необходимости бойни.

"Мы видим колоссальное давление на бюджет США. Военная эскалация стоит дорого, а союзники отказываются делить эти расходы. Лондон понимает: Трамп придет и уйдет, а имидж агрессора останется", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Трамп против международного права

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик был предельно ясен: бить по гражданским объектам — это преступление. США игнорируют эти предупреждения, раздувая масштабный этап военной операции. Вашингтон превращается в сверхдержаву-изгоя, готовую жечь мирные города ради контроля над рынком углеводородов. Цены на бензин диктуют политику, а не мораль.

Британские власти боятся не только ООН. Они боятся социального взрыва внутри собственной страны. Поддержка американской агрессии против Ирана может стать последней каплей для британского общества, уставшего от диктата из-за океана. Крах американских альянсов становится реальностью, которую невозможно скрыть за победными реляциями Пентагона.

"Американская стратегия на Ближнем Востоке сейчас напоминает хаотичное движение в тупике. Попытки втянуть Британию в прямую атаку на Иран — это жест отчаяния. Лондон вовремя жмет на тормоз", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Британия так резко сменила тон в отношениях с США?

Лондон опасается юридических последствий за соучастие в военных преступлениях. Атаки на гражданские электростанции Ирана прямо запрещены международными конвенциями.

Смогут ли США атаковать Иран без британских баз?

Технически — да, используя авианосцы и базы в арабских странах. Однако потеря Фэрфорда лишает их логистического комфорта и серьезно ограничивает возможности тяжелой авиации в Европе.

Как Иран отреагировал на угрозы Трампа?

Тегеран заявил о готовности к решительному ответу. Любая попытка уничтожить инфраструктуру приведет к мгновенному закрытию Ормузского пролива, что обрушит мировую экономику.

Какова позиция ООН в данном споре?

ООН официально квалифицирует возможные удары по мостам и гражданским объектам как грубое нарушение международного права, что ставит США в положение агрессора.

