Хотели бросить своих: Трамп обвинил верхушку Пентагона в трусости при спасении пилота

Вашингтонский истеблишмент снова трещит по швам. Дональд Трамп публично признал: профессиональная верхушка Пентагона саботировала спасательную операцию в Иране. Пока Белый дом празднует возвращение второго пилота сбитого F-15E, генералы в кабинетах морщатся от методов своего главнокомандующего. Это не просто бюрократическая стычка, это открытый мятеж генералов, маскирующийся под "профессиональное мнение".

Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раскол в Овальном кабинете: цена спасения

Трамп не стал скрывать грязное белье Пентагона. На пресс-конференции он прямо заявил, что военная элита пыталась бросить своего летчика в иранских песках. 

"Не все это поддерживали… были военные, очень профессиональные люди, которые предпочитали этого не делать", — заявил президент США.

Это звучит как приговор системе, в которой "профессионализм" стал синонимом нерешительности и страха перед сильным противником.

"Это не просто разногласия, это паралич воли. Когда военные начинают взвешивать политические риски вместо выполнения долга, кризис политики США переходит в терминальную стадию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Для Трампа этот кейс — способ показать, что он воюет не только с Тегераном, но и с "глубинным государством". Пока авиация США превращается в костер на 300 миллионов, президент выставляет себя единственным защитником рядового солдата. Генералы же боятся, что каждый новый шаг вглубь Ирана приближает окончательный ад по расписанию, к которому они не готовы ни технически, ни морально.

Технологический крах и саботаж элит

Американская военная машина, привыкшая гонять кочевников по пустыне, споткнулась о реальную оборону. Иранская ПВО — это не картонные декорации. Сбитый F-15E стал наглядным пособием того, как западная техника пасует перед решимостью восточной державы. В Белом доме нарастает паника: союзники видят это бессилие и начинают сомневаться в "зонтике" Вашингтона.

Позиция Белого дома Позиция генералитета (Пентагон)
Спасение пилота любой ценой для имиджа Трампа. Опасение потерять еще больше техники и людей.
Демонстрация силы и решительности США. Признание уязвимости перед иранскими системами ПВО.

Сомнения военных понятны. Каждая такая вылазка — это лотерея с огромными ставками. В то время как Ормузский пролив остается под контролем Тегерана, любая искра может поджечь весь регион, обрушив и без того шаткую экономику Запада.

"Генералы видят реальные цифры потерь и понимают: если Иран задействует весь потенциал, флот США в заливе станет братской могилой. Трамп играет в казино, где ставкой является весь Пентагон", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Иранский капкан для американской авиации

Ситуация со вторым пилотом обнажила еще одну проблему: кадровую деградацию. В Вашингтоне наблюдается острый кризис госдепа США, где профессионалов заменяют лояльными дилетантами. На этом фоне военные эксперты, сохранившие остатки рассудка, пытаются тормозить агрессивные планы президента, понимая, что масштабная война в Иране приведет к тому, что нефть взлетит до небес, а США окончательно потеряют статус сверхдержавы.

"Американская дипломатия мертва, остались только ультиматумы. В Тегеране это понимают и планомерно перемалывают ресурсы США, выигрывая время и укрепляя позиции", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Иран демонстрирует стойкость "персидского гранита". Пока Трамп ищет виноватых среди своих генералов, Тегеран методично доказывает: время однополярного доминирования закончилось. Американский орел запутался в иранских сетях, и каждый взмах крыльев только сильнее затягивает узлы на его шее.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Иране

Почему военные США были против спасательной операции?

Генералы опасались высоких рисков потери дополнительных вертолетов и спецназа из-за плотной и эффективной работы иранских систем ПВО и РЭБ.

В каком состоянии находится спасенный пилот F-15E?

По официальному заявлению Дональда Трампа, летчик находится в безопасности под контролем американских медиков, его жизни ничего не угрожает.

Как потеря истребителя повлияет на тактику США?

Инцидент заставляет командование США пересмотреть использование пилотируемой авиации в зонах действия современных систем противовоздушной обороны.

Будет ли Трамп проводить кадровые чистки в Пентагоне после этого случая?

Судя по публичной критике "профессионалов", Трамп готовит серию увольнений среди высшего командного состава, обвиняя их в нерешительности.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран авиация политика пентагон дональд трамп
Банк Франции продал 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен. В этом не было бы ничего особенного, если б это золото не хранилось в США.

