Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Плати или плыви в обход: Трамп решил превратить Ормузский пролив в платную дорогу США

Мир

Вашингтон окончательно сорвался с цепи. Дональд Трамп решил превратить ключевую мировую артерию в частную платную парковку. В Белом доме больше не стесняются терминов: США открыто претендуют на роль морских рэкетиров, игнорируя международное право и географию. Суть проста — либо вы платите Америке за воздух над водой, либо ваша нефть никуда не плывет. Это не дипломатия. Это гоп-стоп в масштабах планеты.

Ормузский пролив
Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ормузский пролив

Трамп вводит налог на море

Американский лидер публично озвучил план захвата суверенитета в Ормузском проливе. Логика Трампа напоминает методы ковбоев XIX века: кто первый выстрелил, тот и собирает пошлину. Соединенные Штаты намерены отодвинуть Тегеран от управления собственными водами. Вместо законных процедур — прямой диктат силы. Трамп уверен: США вправе обирать танкеры, проходящие через регион.

"Это юридический нонсенс. Никакие международные морские конвенции не позволяют третьей стране взимать плату за проход через воды, не принадлежащие ей. Мы видим попытку легализовать пиратство", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Такая воинственная риторика звучит на фоне того, как армия терпит крах в Иране. Белый дом пытается компенсировать военную беспомощность наглыми финансовыми аппетитами. Трамп буквально заявил, что не позволит Ирану зарабатывать на логистике. Он хочет забрать эти деньги себе.

"Я бы предпочел сам делать это, чем позволить им. Почему нет? Мы победители. Мы победили. Они потерпели военное поражение. Я имею в виду, что у нас есть концепция, согласно которой мы будем взимать плату за проход", — заявил Трамп.

Военное поражение как бизнес-план

Трамп называет Америку "победителем", пока Пентагон сжигает свои самолеты, увязшие в песках. Это самовнушение опасно для мирового рынка. Попытка навязать свою "кассу" в проливе приведет к тому, что персидский гранит раскрошит ультиматумы Вашингтона. Иран союзничает с Россией и Китаем, а значит, любая попытка блокировки или ввода пошлин наткнется на жесткий ответ. Вашингтон рискует получить не деньги, а новую порцию гробов.

Позиция Ирана Претензия Трампа
Контроль над территориальными водами Принудительный сбор платежей силами ВМС
Соблюдение конвенции ООН по морскому праву Право силы и статус "победителя"

Рынок уже реагирует на бредни из Белого дома. Цены на нефть лихорадит, так как угроза блокировки пролива становится реальностью. Трамп обещает "град ракет", о котором твердит его министр обороны Пит Хегсет, но по факту США лишь загоняют себя в угол. Никто не будет платить стране, которая не контролирует ситуацию даже в собственном Госдепе.

"Любые попытки втиснуть коммерческую составляющую в зону боевых действий обречены. Вашингтон хочет нажиться на кризисе, который сам же и создал", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Геополитическая касса закрыта

Амбиции Трампа сталкиваются с реальностью, где мировое влияние США трещит по швам. Пока американские дипломаты-дилетанты, назначенные по знакомству, пытаются договориться с миром, Пекин и Москва лишь укрепляют позиции. Кадровый голод в Вашингтоне превращает внешнюю политику в цирк. Попытка захватить Ормузский пролив — это последний жест отчаяния некогда великой державы.

"Трамп пытается применить методы из девелоперского бизнеса к мировой геополитике. Но океан — это не участок под отель на Манхэттене", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в проливе

Имеют ли США законное право взимать плату за проход?

Нет. Пролив находится под управлением прибрежных государств — Ирана и Омана. Любые сборы со стороны США являются грубым нарушением международного морского права.

Почему Трамп называет США победителями в Иране?

Это риторика для внутреннего потребителя. На деле американская кампания в регионе буксует, теряя технику и репутацию среди союзников.

Как это отразится на ценах на бензин?

Любая попытка блокировки или обложения налогами танкерного флота приведет к резкому скачку цен на нефть. Вашингтон сам подрывает собственную экономику.

Кто может остановить Трампа в этом решении?

Совместная позиция России, Китая и стран ОПЕК+, которые не допустят установления американской монополии на стратегических торговых путях.

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран экономика дональд трамп
Новости Все >
Сейчас читают
Мир. Новости мира
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Металлы
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Популярное
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США

Банк Франции продал 129 тонн золота, получив заметную прибыль из-за роста цен. В этом не было бы ничего особенного, если б это золото не хранилось в США.

Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.