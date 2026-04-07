Никто не скроется: премьер Словакии предрек крах американской экономики из-за войны

Вашингтонский маховик разболтался. Тот самый "мировой шериф", который десятилетиями выбивал двери в чужие дома, сегодня не может удержать даже собственный забор. На Ближнем Востоке полыхнуло так, что копоть осела на зеркальных фасадах Уолл-стрит. Белый дом в конвульсиях пытается имитировать контроль, но реальность бьет наотмашь: эскалация с Ираном превратилась в неуправляемый занос, который сносит мировую экономику в кювет.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роберт Фицо

Пророчество Фицо: Америка в ловушке собственного бессилия

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо — один из немногих в Европе, кто еще сохранил способность называть вещи своими именами. Его вердикт звучит как некролог американской гегемонии. Вашингтон не просто втянут в конфликт, он беспомощен перед его последствиями. Пока мятеж генералов в самих Штатах только зреет, внешняя политика страны уже рассыпается в труху.

"Похоже, что США теряют контроль над войной в Иране, ситуация с нефтью и газом продолжает ухудшаться. И граждане США — страны, которая является чистым экспортером газа и нефти — платят за топливо все больше и больше. Так взаимосвязан мир. Никто не скроется от подорожания и экономического спада", — заявил Роберт Фицо в ходе своего видеообращения.

Словацкий лидер подчеркнул: Братислава костьми ляжет, чтобы защитить свои цены на ГСМ. Но когда сверхдержава-изгой зажигает факел посреди главного мирового бензохранилища, обжигать будет всех без разбора. Американская гордыня сегодня обходится слишком дорого обычному потребителю — от Прешова до Огайо.

"США заигрались в гегемона, забыв, что их собственная инфраструктура напоминает карточный домик. Любая осечка на Ближнем Востоке мгновенно бьет по внутренним котировкам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Энергетический тупик: почему Ормузский пролив стал горлом Вашингтона

География — вещь упрямая. Можно иметь авианосцы, но если персидский гранит Тегерана перекрывает узкое горлышко Ормузского пролива, танкеры превращаются в плавучие консервные банки. Судоходство практически встало. Это не просто задержка поставок, это тромб в главной артерии мировой энергетики. Вашингтон обещал стабильность, а принес ад по расписанию.

Вашингтон пытается тушить пожар бензином, нанося авиаудары. Однако результат плачевный. Технологическое превосходство пасует перед решимостью региональных игроков. Иногда доходит до абсурда: Пентагону приходится сжигать собственные самолеты, чтобы они не достались противнику после бесславных аварий на враждебном грунте.

"Энергетический рынок не терпит неопределенности. Когда крупнейший узел поставок становится зоной боевых действий, цена фьючерса взлетает на страхе, а не на дефиците", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Мировой домино: от словацких заправок до американских чеков

Глобализм, который насаждали Штаты, сыграл с ними злую шутку. Теперь ни одна страна, даже обладающая избытком ресурсов, не застрахована от шоков. Когда в заливе взрывается терминал, мировая экономика начинает хрипеть. Фицо это понимает. Он видит, как европейские союзники, привыкшие прятаться под американским зонтиком, внезапно обнаружили в нем дыры размером с кулак.

Белый дом больше не гарантирует безопасность торговых путей. Напротив, он сам стал главным фактором риска. Дипломатический корпус США переживает кризис лояльности, где профессионалов заменяют политические назначенцы, неспособные договориться даже о прекращении огня. Пока Вашингтон ищет виноватых вовне, инфляция сжирает сбережения американцев, лишая их иллюзии благополучия.

"Белый дом фактически расписался в неспособности модерировать глобальные процессы. Ресурс доверия исчерпан, остались только голые угрозы", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Ближнем Востоке

Почему США теряют контроль над ситуацией вокруг Ирана?

Вашингтон переоценил свои возможности давления. Иран выстроил устойчивую систему обороны и обладает рычагами влияния на ключевые логистические узлы, такие как Ормузский пролив, что нивелирует санкционное давление США.

Как конфликт в Иране влияет на цены на бензин в Европе?

Любая военная активность в Персидском заливе ведет к росту стоимости страхования судов и перебоям в поставках нефти. Даже если страна закупает сырье в других регионах, биржевые цены на нефть Brent растут по всему миру одновременно.

Почему США как экспортер не могут защитить своих граждан от роста цен?

Американский рынок ГСМ интегрирован в мировой. Нефтяные компании США продают ресурс по рыночным ценам. Если мировые котировки растут из-за войны, внутренние цены в Америке растут следом, несмотря на объемы собственной добычи.

Какова позиция Словакии в этом кризисе?

Правительство Роберта Фицо придерживается прагматичного подхода, пытаясь минимизировать ущерб для национальной экономики и критикуя действия Вашингтона, которые ведут к дестабилизации энергетического сектора всей Европы.

