Персидский гранит крошит ультиматумы Трампа: Ормузский пролив держит нефть в железной хватке Тегерана

Геополитический движок Вашингтона зачихал на оборотах. 6 апреля 2026 года войдет в учебники как день, когда ультиматумы Дональда Трампа разбились о персидский гранит. США предложили Ирану перемирие — фактически признание своей неспособности разблокировать Ормуз силой. Тегеран ответил коротким "нет".

Фото: commons.wikimedia.org by Mina Noei, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Иранские военнослужащие

Теперь Белый дом пытается сохранить лицо, объявляя о продолжении банкета, но рынок уже видит: капитуляция США в войне с Ираном близка.

Логистика в тисках: почему Ормуз не отпустят

Система мирового судоходства гниет с головы. Пока дипломаты перебрасываются бумажками, страны Залива начали выставлять счета. ОАЭ внезапно вспомнили о суверенитете и потребовали "гарантированный доступ" через пролив в любой сделке. Это звучит комично, учитывая, что ключи от ворот — у КСИР.

Шейхи, кажется, перепутали реальную силу с эскорт-услугами, которыми они привыкли торговать. Главный козырь остается у Тегерана, и отдавать его за обещания Трампа никто не собирается.

"Это бред. Иран контролирует вентиль, и любое 'частичное открытие' - лишь иллюзия безопасности. Судовладельцы не пойдут в ловушку без железных страховок, которых нет", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Разведка США подтверждает: Иран не отпустит хватку. Даже если по проливу пустят пару барж с песком, свободная торговля мертва. Артерия нефти в иранских тисках превращает каждый танкер в заложника большой игры. Стоимость фрахта улетела в космос, а страховые премии съедают маржу быстрее, чем инфляция — доллар.

Энергетический нокдаун: удары по South Pars

Второй акт драмы — удары по инфраструктуре. Повторный налет на South Pars и объекты в Асалуйе вывел из строя экспорт нефтехимии. Израиль рапортует об успехах, но по факту он просто выдергивает шнур из розетки всей Юго-Восточной Азии. Индия, Китай и Турция уже чувствуют дефицит сырья.

Это не хирургическая операция, а попытка сжечь дом, чтобы выкурить соседа. План полного уничтожения энергетики Ирана запущен, но последствия накроют всех.

Показатель Текущее состояние (20:00 мск) Цена нефти Brent $109.26 (Военная премия сохранена) Цена бензина (США, отдельные штаты) $8.00 за галлон Запасы дизеля в Австралии 29 дней (Критический порог)

Рынок акций лихорадит. Индексы в США исполняют "флип-флоп" — прыгают от надежды к панике каждые полчаса. Джейми Даймон из JPMorgan уже не стесняется в выражениях: война разгоняет инфляцию, а ставки ФРС будут держать экономику за горло дольше, чем ожидалось. Демократия закончилась на цене барреля.

"Мы наблюдаем классический стагфляционный тупик. Рост цен на энергоносители бьет по производству, а высокая ставка ФРС добивает потребление. Это идеальный шторм", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Глобальные шоки: от пустых АЗС до урана

Сигналы кризиса лезут из всех щелей. В Австралии сотни АЗС "высохли". В США Business Insider прочит бензин по $5 повсеместно, хотя в реальности ценники уже пробили $8 в проблемных штатах. Энергетический голод заставляет даже самых осторожных игроков идти ва-банк. Япония, например, начала тайные вояжи в Москву ради спасения ресурсов. Гордость уступила место инстинкту выживания.

Удар нанесен и по сельскому хозяйству. Рынок удобрений парализован. Карбамид и сера из Персидского залива больше не текут на мировые рынки. Это значит, что завтра мы будем обсуждать не цену бензина, а отсутствие хлеба. Мир на грани, и Россия с Ираном пытаются остановить превращение региона в пепел, пока Вашингтон играет в покер с пустыми карманами.

"Разрыв логистических цепочек в Ормузе — это не только нефть. Это авиакеросин, это LNG, это удобрения. Европа уже чует запах гарного газа из-за дефицита поставок", — объяснил Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о кризисе

Почему США предложили перемирие Ирану?

Вашингтон признает, что прямая военная операция не гарантирует открытие Ормузского пролива, а цены на бензин внутри США уничтожают рейтинги Трампа. Это жест отчаяния, а не доброй воли.

Чем грозит блокада пролива обычному потребителю?

Ростом цен на все: от авиабилетов до продуктов питания. Дефицит авиационного топлива в Европе уже ведет к росту тарифов, а нехватка удобрений спровоцирует продовольственный кризис в течение года.

Как ситуация влияет на позиции России?

Российская нефть Urals внезапно обогнала по цене эталонные марки. Пока Запад блокирует сам себя, Москва становится ключевым поставщиком безопасности и ресурсов.

