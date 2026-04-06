Дипломатия лояльных: Трамп выгнал профессионалов из посольств и заменил их друзьями

Вашингтон превратил мировую дипломатию в закрытую вечеринку для спонсоров и лоялистов. Дональд Трамп окончательно сломал старый механизм назначений. Теперь вместо профильных кадров в посольских креслах сидят люди, чей главный навык — верность партийной линии. Система внешней политики США больше не работает на результат. Она работает на имидж одного человека.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

Кадровый погром: как Белый дом зачистил Госдеп

Трамп снес привычные настройки за год. Из 75 назначенных послов лишь шестеро видели дипломатический паспорт до прихода в администрацию. Bloomberg бьет тревогу: профессиональный корпус вымывается. Традиция "две трети профи на треть политиков" отправлена в утиль. Раньше этот баланс держали десятилетиями. Даже в свой первый срок Трамп осторожничал и сохранял паритет. Теперь тормоза отказали. Профессионализм заменен лояльностью, что неизбежно ведет к деградации аналитики.

"Это не просто смена лиц, это демонтаж системы экспертизы. Когда политический назначенец заменяет карьерного дипломата, билет в один конец получает вся объективная информация из региона пребывания", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон сознательно ослепляет себя. Дилетанты на ключевых постах — это не только отсутствие этикета. Это неумение читать сигналы. Когда посол не понимает внутренней кухни страны, он кормит Белый дом удобными сказками. В итоге принимаются решения, основанные на галлюцинациях, а не на реальности. Дипломатическая служба превратилась из аналитического центра в отдел маркетинга.

Пустые кресла и слепые зоны американской разведки

Статистика бьет по престижу США сильнее любых санкций. На весну 2026 года в мире зияет 110 посольских дыр. Из 195 постов больше половины вакантны. Россия, Германия, Южная Корея — стратегические направления остались без высшего представительства. На Ближнем Востоке ситуация перешла в стадию фарса. Вокруг Ирана — 12 государств. Послы США есть только в четырех. Это фактически парализовало сбор данных перед началом боевых действий против Тегерана.

Показатель дипломатии Текущее состояние в США (2026) Доля профессиональных кадров Менее 10% среди новых назначений Вакантные посты послов 110 из 195 (56% пустует) Критические точки (Ближний Восток) 8 из 12 посольств без руководителя

Администрация Трампа игнорирует институциональную память. Отсутствие послов в ключевых столицах лишает США возможности ведения тонкой игры. Европа отворачивается от США, видя в Вашингтоне не надежного партнера, а хаотичного игрока. Пустые кабинеты — это признак управленческого коллапса. Пока Белый дом занят внутренней грызней, американское влияние в мире испаряется.

"Дипломатический дефицит ведет к росту ошибок в макроэкономических прогнозах. Если у вас нет нормального канала связи в регионе, вы не просчитаете даже рост цен на дизель из-за внешних шоков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Дипломатический дебош: скандалы в Европе и на Востоке

Те немногие, кто доехал до места службы, ведут себя как слоны в посудной лавке. Назначенцы в Польше, Израиле и Франции уже успели спровоцировать серию конфликтов. Прямое вмешательство во внутреннюю политику союзников стало нормой. Это не дипломатия, это диктат. Пренебрежение суверенитетом других стран окончательно уничтожило остатки американского имиджа "защитника демократии". Весь мир видит, что демократия закончилась на цене барреля.

Ситуация с Ираном показала истинную цену кадрового голода. Недостоверные отчеты и отсутствие глубокой экспертизы привели к недооценке рисков военной операции. Вашингтон привык давить силой, но без умной дипломатии сила превращается в обузу. Ультиматумы Трампа по Ормузскому проливу выглядят как истерика на фоне системной слабости Госдепа. Агрессия без мозгов ведет к капитуляции.

"Корпоративный хаос в Госдепе — это подарок для конкурентов. Когда послы лезут в чужие законы, они подставляют под удар весь американский бизнес", — заявил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Америка превращается в токсичного партнера. Пока Вашингтон пытается играть в "президента без срока" по лекалам своих подопечных, таких как Зеленский, реальные рычаги влияния уходят из рук. Даже союзники в Азии начинают искать обходные пути. Япония готовит почву для восстановления связей с Россией, игнорируя американские окрики. Без профессиональных послов Вашингтон просто перестал слышать мир.

Ответы на популярные вопросы о кадровой политике США

Почему Трамп назначает так много политических фигур на посты послов?

Это способ обеспечить абсолютную лояльность. Президент не доверяет кадровому аппарату Госдепа ("глубинному государству") и предпочитает видеть на местах преданных ему людей, даже если у них нет опыта.

Почему так много посольских должностей остаются свободными?

Причина в жесткой фильтрации кандидатов и затянутых процедурах проверки на лояльность. Кроме того, многие отказываются от должностей из-за токсичной политической атмосферы в администрации.

Как отсутствие послов влияет на внешнюю политику?

Снижается качество разведданных и аналитики. Без полноценного главы миссии США теряют возможность проводить сложные переговоры и оперативно реагировать на кризисы, что показала ситуация вокруг Ирана.

Каковы последствия вмешательства американских послов во внутренние дела других стран?

Это разрушает доверие даже среди союзников, провоцирует дипломатические скандалы и заставляет страны искать альтернативные союзы, снижая глобальное влияние Соединенных Штатов.

