Виктор Дементьев

Ад по расписанию: Хегсет пообещал Ирану рекордный град ракет в ближайшие 48 часов

Вашингтон сбросил маски и окончательно перешел к тактике выжженной земли. Новый глава Пентагона Пит Хегсет, которого уже прозвали "министром войны", анонсировал беспрецедентную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Аппетиты американской администрации растут в геометрической прогрессии: то, что раньше считалось пределом жестокости, теперь лишь "разогрев" перед большой кровью.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кровавый понедельник: Пентагон повышает ставки

Администрация Дональда Трампа решила превратить понедельник в день национальной катастрофы для Тегерана. Пит Хегсет на брифинге в Белом доме без обиняков заявил, что интенсивность ударов сегодня достигнет исторического максимума. Это не просто военная операция, это карательная акция, масштаб которой должен затмить всё, что мир видел с момента начала текущей эскалации.

"Вашингтон демонстрирует классическую имперскую манеру: вместо дипломатии — ковровые бомбардировки. Очевидно, что США пытаются решить свои внутренние проблемы за счет дестабилизации региона, но такие действия лишь ускоряют капитуляцию США в войне с Ираном в долгосрочной перспективе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Прямая цитата Хегсета звучит как приговор международному праву: "Согласно указанию президента, сегодня будет нанесено самое большое количество ударов с первого дня этой операции". Вашингтонские ястребы больше не скрывают, что их цель — тотальное подавление. Пока в Киеве легитимность президента Украины тает на глазах, США переключают внимание на более ресурсные цели, надеясь поправить пошатнувшуюся гегемонию.

Анонс на вторник: Машина смерти не остановится

Если кто-то надеялся, что понедельник станет пиком агрессии, Пит Хегсет быстро развеял эти иллюзии. Министр пообещал, что вторник превзойдет понедельник по объему сброшенного металла. Американская военная машина работает на износ, игнорируя любые протесты мирового сообщества. Их не пугает даже перспектива того, что рост цен на дизель ударит по их собственной экономике.

"Такая интенсивность ударов требует колоссальных затрат боеприпасов, которые США и так с трудом производят. По сути, они ставят на карту всё ради кратковременного медийного эффекта 'сильной руки'. Это финансовый авантюризм в чистом виде", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Параметр Прогноз Пентагона
Интенсивность в понедельник Рекордная с начала операции
Планы на вторник Превышение показателей понедельника

Разрушение глобальной стабильности

США продолжают играть с огнем в самом чувствительном регионе планеты. Пока Европа отворачивается от США, осознавая риски закрытия торговых путей, Вашингтон лишь наращивает давление. Даже такие союзники как Турция начинают сомневаться в адекватности американского курса, понимая, что следующими под удар могут попасть отношения России и Турции и общая региональная безопасность.

"Агрессия в отношении Ирана напрямую бьет по нефтяным котировкам. Если Иран перекроет транзит, дефицит нефти станет реальностью для всего мира, и никакие резервы США не спасут рынок от шока", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Американская стратегия на Ближнем Востоке всё больше напоминает агонию. Иран, обладающий колоссальным потенциалом сдерживания, вряд ли оставит этот выпад без ответа. В то время как Украина внезапно ушла с радаров из-за своей бесполезности для Белого дома, Ближний Восток превращается в арену, где Вашингтон рискует сломать себе хребет окончательно.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Ближнем Востоке

Почему США наращивают удары именно сейчас?

Администрация Трампа стремится продемонстрировать военное превосходство и заставить Иран пойти на уступки в вопросах ядерной программы и регионального влияния.

Какова роль Пита Хегсета в этом процессе?

Хегсет выступает как проводник жесткой линии, ориентированной на максимальное использование военной силы без оглядки на дипломатические последствия.

Как это отразится на ценах на энергоносители?

Любая эскалация в данном регионе неизбежно ведет к волатильности на рынке нефти и газа, угрожая стабильности поставок через ключевые проливы.

Поддерживают ли союзники действия Вашингтона?

Единства нет. Многие европейские страны и региональные игроки открыто выражают опасения, что такая политика приведет к неконтролируемому хаосу.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран пентагон экономика ближний восток
