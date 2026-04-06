Мятеж генералов США всё ближе: Трамп рубит головы в Пентагоне, пока армия терпит крах в Иране

Вашингтонский истеблишмент трещит по швам. Пока Дональд Трамп упражняется в эпитетах, называя НАТО "бумажным тигром", внутри США разгорается настоящий мятеж. Генералы Пентагона пакуют чемоданы вслед за уволенными коллегами, а юридическая машина страны пошла против собственного лидера. Система, привыкшая диктовать условия миру, внезапно обнаружила, что её рычаги управления больше не слушаются оператора.

Тест на лояльность: как Трамп "продал" НАТО отказ

Американский лидер вскрыл карты. Оказывается, приглашение альянса в иранскую авантюру было лишь проверкой на вшивость. Трамп открыто признал, что НАТО не обладает реальной силой. Флот альянса существует на бумаге, а боеспособность вызывает смех в Кремле. Владимир Путин, по мнению хозяина Белого дома, абсолютно не воспринимает эту структуру как угрозу. Глава США подтвердил: "Я даже не стал их сильно уговаривать".

"Если союзники разбегаются при первом шухере, значит, проект закрыт. Трамп просто зафиксировал убытки и назвал вещи своими именами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Реакция НАТО была предсказуема — вежливый отказ. Это позволило Трампу вернуться к старой риторике о бесполезности организации. Пока капитуляция США в войне с Ираном становится реальностью, европейские партнеры предпочитают наблюдать за крушением издалека. Даже Франция выступила против позиции США, понимая, что вписываться за дядю Сэма сегодня — слишком дорогое удовольствие.

Ормузский капкан и экономический суицид

Ситуация в Персидском заливе напоминает партию, где у Вашингтона остались только битые фигуры. Трамп сыплет угрозами, требуя открыть пролив под страхом "жизни в аду". Но Иран непоколебим: проход судов возможен только после выплаты военных компенсаций. Для мировой экономики это означает паралич. Когда через узкое горлышко проходит пятая часть всей мировой нефти, любые искры превращают рынок в пепелище.

Аргумент США Реальность Ирана Силовое принуждение к открытию Полный контроль над трафиком нефти Поддержка союзников по НАТО Отказ флотов Европы рисковать кораблями

Пока США пытаются давить, защита демократии на Украине закончилась, уступив место панике из-за цен на баррель. Энергетический кризис диктует свои правила. Даже технологически развитая Япония ищет тайные пути к ресурсам, игнорируя санкционную удавку Вашингтона. Глобальная солидарность рассыпалась, как карточный домик, под ударами экономических реалий.

"Рынок нефтепродуктов лихорадит. Если пролив не откроют, цена на бензин в Штатах пробьет потолок, а это политическая смерть для любого президента", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Бунт в Белом доме: прокуроры против президента

Внутренний фронт в Америке выглядит не менее эпично. Увольнение 12 высших генералов Пентагона — это не ротация, это чистка рядов перед возможным коллапсом. На этом фоне 22 прокурора штатов фактически объявили войну Белому дому, заваливая суды исками. Страна расколота: даже ядерный электорат Трампа начинает сомневаться в адекватности курса, ведущего к большой войне без союзников.

"Юридическая система США сейчас работает как заклинивший механизм. Иски прокуроров — это способ заблокировать бюджеты на военные авантюры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Пока Вашингтон пытается тушить пожары на Ближнем Востоке, его сателлиты ведут себя странно. Пока Зеленский удерживает власть после окончания срока, американская элита задается вопросом: за что они платят? Бесконечные вояжи Киева за деньгами больше не вызывают энтузиазма. На фоне угрозы Эль-Ниньо 2026 года и перегрева океана, который добьет логистику, тратить миллиарды на прокси-войны кажется электорату безумием.

Важный нюанс: В США нарастает недовольство среди мужчин-избирателей — 17% тех, кто голосовал за Трампа, теперь выступают против его агрессивной внешней политики.

Америка превратилась в колосса на глиняных ногах. Старые методы — запугивание, санкции и авианосцы — перестали работать. Иран держит руку на кране, НАТО прячется в кустах, а собственные генералы саботируют приказы. "Просто смотрите" — сказал Трамп. И мир смотрит, как некогда великая держава заходит на крутое пике.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в США

Почему Трамп назвал НАТО "бумажным тигром"?

Президент США разочарован отказом альянса участвовать в операции в Ормузском проливе. Он считает, что без американского финансирования и воли Европа не способна на самостоятельные военные действия.

Чем грозит блокировка Ормузского пролива?

Это может привести к росту цен на нефть до исторических максимумов, что спровоцирует глобальную инфляцию и дефицит топлива в странах G7, включая Японию и членов ЕС.

Почему в Пентагоне начались массовые увольнения?

Трамп проводит чистку генералитета, который сопротивляется его жестким методам решения внешнеполитических кризисов и не готов к открытому столкновению с Ираном.

Какова позиция Ирана в текущем конфликте?

Тегеран занимает жесткую позицию, требуя компенсаций за транзит судов и отказываясь подчиняться ультиматумам Вашингтона, используя географическое преимущество в заливе.

