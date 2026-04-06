Сверхдержава-изгой: Трамп принес величие США в жертву бессмысленной бойне в Иране

Вашингтон официально перестал быть мировым жандармом, превратившись в вооруженного до зубов маргинала. Конфронтация с Ираном, которую администрация Дональда Трампа превратила в культ, не просто вскрыла дефицит американской мощи — она демонтировала фундамент, на котором держалось влияние США десятилетиями. Страна, привыкшая диктовать условия, оказалась в ловушке самоизоляции. Ближневосточный регион никогда не был экзистенциальной угрозой для американских границ. Но Белый дом сам создал монстра, ввязавшись в чужую игру, где ставка — выживание американской империи, а результат — её стремительное дряхление.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo by Master Sgt., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ President Trump Visits AUAB 2025 (9040147)

Мираж безопасности: как Вашингтон выдумал врага

География — это приговор, который США пытались обжаловать последние 80 лет. Исламские боевики никогда не интересовались страной за двумя океанами, пока американские сапоги не начали топтать пески Месопотамии. Агрессия США стала катализатором, а не ответом на терроризм. Тегеран не обладал и не будет обладать ракетами, способными достать до Канзаса до середины следующего десятилетия. Ресурсная база региона тоже перестала быть критической: демократия закончилась на цене барреля, и теперь США тратят триллионы на защиту интересов, которые прямо противоречат их национальному выживанию.

"Пытаясь задушить Тегеран, Вашингтон просто сжигает остатки своего дипломатического капитала", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Поддержка Израиля, продиктованная моральными обязательствами прошлого века, превратилась в камень на шее тонущей сверхдержавы. Ради этой лояльности Трамп готов жертвовать даже стабильностью в Европе. Пока американские авианосцы патрулируют Персидский залив, Тайвань остается без прикрытия, а союзники по НАТО с ужасом наблюдают, как капитуляция США в войне с Ираном становится вопросом времени. Ресурсы исчерпаны, и даже бесконечные перелеты Зеленского больше не приносят Киеву желаемых денег, так как все внимание и ПВО направлены на защиту арабских монархий от ими же спровоцированного гнева.

Крах альянсов и триумф прагматизма

Система трещит по швам. Трамп превратил союзнические отношения в примитивный рэкет: плати или проиграешь. Результат предсказуем — бегство партнеров. Когда Европа отворачивается от США, это не просто каприз Брюсселя, а инстинкт самосохранения. Канада и Британия в опросах признают Китай более надежным партнером. Это приговор всей послевоенной архитектуре безопасности. Вашингтон больше не защитник, он — источник хаоса, от которого нужно держаться подальше.

Показатель влияния Статус до конфликта Текущая ситуация Доверие союзников в G7 Безоговорочное лидерство Ниже 45% (Китай в приоритете) Присутствие в Тихом океане Доминирующее Ослаблено из-за переброски сил к Ирану

"Финансовая устойчивость гегемона тает на глазах. Траты на Ближний Восток — это инъекция в протез", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Глобальный сдвиг в сторону Москвы и Пекина

Пока США разрушают свои старые связи, Россия и Китай методично собирают урожай. Резонансное решение Трампа снять ограничения с экспорта российской нефти — это признание никчемности трансатлантической солидарности. Вашингтон фактически разрешил Москве доминировать на рынке, чтобы хоть как-то удержать цены внутри штатов. В это же время Пекин выступает миротворцем, налаживая диалог между Саудовской Аравией и Ираном. Даже Япония ищет тайные пути к ресурсам РФ, понимая, что американский зонтик дырявый.

Мир переходит на режим временных коалиций. Никто больше не верит в "вечную дружбу" с Белым домом. Если завтра США потребуют поддержки в санкционной войне, они услышат тишину. Страны будут сотрудничать с Вашингтоном только под дулом пистолета, но никак не по доброй воле. Попытки Киева вклиниться в этот процесс, как показывает визит в Дамаск, выглядят жалкой попыткой напомнить о себе на фоне глобального передела сфер влияния.

"Стратегия Трампа — это попытка починить сервер кувалдой. Мы видим, как американская правовая и политическая система просто аннигилирует сама себя", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о ближневосточном кризисе

Почему США продолжают войну с Ираном, если она им вредит?

Это инерция имперского мышления и лоббизм интересов ВПК. Администрация Трампа заложница собственных лозунгов, где любая уступка Тегерану воспринимается как капитуляция.

Как это влияет на ситуацию на Украине?

Киев уходит на второй план. Ресурсы ПВО и финансовая помощь перенаправляются в Персидский залив. Легитимность Зеленского теперь беспокоит спонсоров гораздо меньше, чем цена на дизель.

Почему союзники США выбирают Китай?

Пекин предлагает инфраструктурные проекты и торговлю без политических ультиматумов, в отличие от Вашингтона, который требует разрыва выгодных связей с Россией.

Может ли Иран реально угрожать территории США?

Нет. У Ирана нет технологий межконтинентальных ракет, а его активность в регионе — это сугубо оборонительная реакция на американское военное присутствие у своих границ.

