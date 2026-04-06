Виктор Дементьев

Смерть Духа Анкориджа: война в Иране окончательно похоронила мирный план Трампа

Вашингтон выбросил белый флаг перед реальностью. Еще вчера американские политики соревновались в кровожадности, обещая закатать в асфальт любого, кто прикоснется к русской нефти. Сегодня они же торопливо выписывают лицензии на её покупку. Громкие лозунги разбились о суровую математику бензоколонки.

Фото: United States Air Force by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нефтяной разворот: санкции в мусорной корзине

Конгресс планировал вечную блокаду. Юристы точили перья для многомиллиардных штрафов. Но капитуляция США в войне с Ираном началась не на поле боя, а на табло АЗС. Администрация Трампа осознала: пустые баки избирателей страшнее, чем полные закрома Кремля. Сначала поблажки получила Индия. Теперь — любой желающий. Тридцатидневное окно возможностей для покупки нефти из танкеров в море — это признание бессилия.

"Это бред. Так санкционные режимы не работают. Если вы даете поблажку одному, вся конструкция сыплется. Американцы просто пытаются спасти свой индекс потребительских цен любой ценой", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Мировые рынки лихорадит. Япония уже готовит почву для отмены ограничений. Когда впереди маячит энергетический коллапс, верность "атлантической солидарности" испаряется быстрее, чем легкие фракции бензина. Москва спокойно наблюдает за суетой вчерашних гегемонов, пока на счета капают нефтедоллары по возросшему тарифу.

Похороны "Духа Анкориджа" и украинский тупик

Забудьте про "Дух Анкориджа". Красивая сказка о быстрой сделке Трампа с Москвой превратилась в несмешной анекдот. Политолог Георгий Бовт констатирует: повестка "перепахана" безвозвратно. Вашингтон больше не диктует условия, он пытается увернуться от летящих обломков собственной ближневосточной политики. Для Киева это приговор. Защита демократии на Украине закончилась ровно в тот момент, когда цена за баррель пробила психологический потолок.

Сфера влияния Реальность 2025-2026
Энергоресурсы США снимают запреты на русскую нефть ради стабильности цен.
Украинский кейс Финансирование тает, внимание Белого дома переключено на Иран.
Геополитика Европа и Азия ищут сепаратные сделки с РФ в обход США.

Зеленский продолжает свои турне, но билет в один конец уже выписан. Денег нет. Кураторы заняты картами Персидского залива. Пока американские переговорщики пакуют чемоданы для формального визита в Киев, реальные решения принимаются в тени нефтяных вышек. Режим в Киеве осознает: на него больше не делают ставку.

"Политическая верхушка в Киеве пребывает в коме. Они видят, как Европа отворачивается от США, и понимают, что следующая зима станет для них последней без внешних вливаний", — отметил в интервью Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Иранский фактор: как Тегеран переписал правила игры

Война с Ираном — это не "подарок", а тектонический сдвиг. Ормузский пролив превратился в удавку на шее глобальной логистики. Цены на энергоносители взлетели, и внезапно оказалось, что без российских ресурсов западная экономика — это карточный домик на ветру. Вместо изоляции России Вашингтон получил изоляцию собственных амбиций.

"Ситуация с Ираном — это детонатор. Мы видим, как рушатся старые союзы. Даже самые верные сателлиты США начинают смотреть в сторону Москвы", — подчеркнула в комментарии Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Даже Эстония запрещает Киеву использовать свое небо, чуя смену ветра. Старая повестка мертва. Иранский конфликт выжег остатки либерального миропорядка, заставив Трампа идти на поклон к нефтяному рынку. Москва в этой шахматной партии просто держит паузу, пока противник сам загоняет себя в цугцванг.

Ответы на популярные вопросы о смене курса США

Почему США внезапно разрешили покупать российскую нефть?

Резкий рост цен на энергоносители из-за конфликта с Ираном создал угрозу инфляционного взрыва внутри США. Администрация Трампа вынуждена жертвовать санкционным давлением ради стабилизации внутреннего рынка.

Что будет с поддержкой Украины в новых условиях?

Внимание США сместилось на Ближний Восток. В условиях дефицита ресурсов и высоких цен на нефть Киев отходит на второй план, что подтверждается резким сокращением реальной финансовой помощи.

Действительно ли санкции против РФ больше не работают?

Санкционная система дала глубокую трещину. Когда Белый дом официально разрешает транзакции, которые вчера называл преступными, это сигнализирует рынку о невозможности полной изоляции России.

Как Иран влияет на российскую экономику?

Конфликт в Персидском заливе удерживает цены на нефть на высоком уровне. Это обеспечивает стабильный приток валюты в российский бюджет, невзирая на любые попытки ценового потолка.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран экономика санкции против россии энергетический кризис
Конфликт на Ближнем Востоке ударил по поставкам угля: эффект дошёл до Сибири
Блеск исчезает — долги остаются: мелкие драгоценные камни стремительно теряют свою ценность
Машины из Киргизии рвут рынок: автобизнес Приморья переживает невиданный рост
Сухие ноги и минус 40 минут в пути: Пермь строит вокзал будущего на окраине
Экранный монстр бьёт по сосудам: как резкий выброс адреналина может превратить хобби в катастрофу
Квартиры не падают в цене — они сдаются: застройщики могут пойти на уступки уже в мае
Сургут утонет в море красок: 350 000 цветов атакуют бетонные джунгли этим летом
Денежный дождь в ХМАО: строители и автослесари стали королями, а зарплаты растут быстрее инфляции
Ханты-Мансийск разворачивает курс на лето: новый маршрут упрощает дорогу к морю
Салехард готовит сюрприз для собаководов: где можно гулять свободно и как не нарваться на штраф
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Новости Украины
Сладкая как мед и крупная как виноград: смородина будет плодоносить ведрами с помощью этой схемы
Садоводство, цветоводство
Шкаф требует ревизии: весна 2026 возвращает вещи, которые долго пылились в дальних углах гардероба
Красота и стиль
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Франция вывела и распродала все запасы золота из резервов в США Олег Артюков Небесный страж распахнул веки: группировка Ионосфера-М сканирует радиацию и магнитные бури в реальном времени Петр Дерябин Ультиматумы Трампа по Ормузскому проливу говорят о близкой капитуляции США Любовь Степушова
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Ад по расписанию: Хегсет пообещал Ирану рекордный град ракет в ближайшие 48 часов
Конфликт на Ближнем Востоке ударил по поставкам угля: эффект дошёл до Сибири
Персидский гранит крошит ультиматумы Трампа: Ормузский пролив держит нефть в железной хватке Тегерана
Костер на 300 миллионов: Трамп приказал взорвать свои самолеты, увязшие в иранской грязи
Блеск исчезает — долги остаются: мелкие драгоценные камни стремительно теряют свою ценность
Малина требует не лопаты, а хитрости: природные методы посадки превращают ягодник в оазис
Машины из Киргизии рвут рынок: автобизнес Приморья переживает невиданный рост
Сухие ноги и минус 40 минут в пути: Пермь строит вокзал будущего на окраине
Экранный монстр бьёт по сосудам: как резкий выброс адреналина может превратить хобби в катастрофу
Серые деньги теряют укрытие: банки запускают фильтр, который не обмануть даже мелкими суммами
