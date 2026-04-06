Виктор Дементьев

Костер на 300 миллионов: Трамп приказал взорвать свои самолеты, увязшие в иранской грязи

Американская военная машина столкнулась с реальностью, которую не показывают в голливудских боевиках. Попытка спасения пилота сбитого над Ираном истребителя F-15E превратилась в дорогостоящее самосожжение. Чтобы передовые технологии не попали в руки Тегерана, Пентагону пришлось пустить под откос собственную технику прямо на поле боя. Это не просто потеря бортов — это расписка в техническом бессилии перед рельефом и обстоятельствами.

Самолет F-15 взлетает с аэродрома в Италии для нанесения ударов по Югославии

Песчаная ловушка: почему техника США превратилась в металлолом

Американская авиация привыкла к стерильным бетонным полосам, но Иран встретил их "влажной землей и песком". Тяжелые транспортники, приземлившиеся для эвакуации, просто увязли. Попытка взлета с импровизированной "фермерской" площадки обернулась катастрофой. В итоге два самолета и четыре вертолета стоимостью 300 миллионов долларов превратились в груду дымящихся обломков. К ним добавились и два ударных беспилотника MQ-9 Reaper, которые ВВС США предпочли ликвидировать самостоятельно.

"Ситуация показывает, что американская логистика абсолютно не готова к работе в условиях отсутствия стационарной инфраструктуры", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пока Вашингтон пытается сохранить лицо, капитуляция США в войне с Ираном кажется всё более осязаемой. Огромные бюджеты не спасают от банальной грязи под колесами шасси. Техника, напичканная электроникой, оказалась бесполезной грудой металла в условиях реального ландшафта, а не компьютерной симуляции.

Логика Трампа: взорвать, чтобы не украли

Дональд Трамп на брифинге в Белом доме был предельно откровенен. Он подтвердил: решение об уничтожении было осознанным. Американцы панически боятся, что их секретные разработки станут достоянием иранских инженеров.

"Мы взорвали старые самолеты. Мы разнесли их вдребезги, потому что у нас на самолетах было оборудование… Мы не хотели, чтобы кто-то знал, что у нас самое лучшее оборудование в мире. Мы не хотели, чтобы кто-то изучал наше противовоздушное и другое оборудование", — заявил президент.

Интересно, что "старые" самолеты внезапно стали носителями "лучшего оборудования в мире". Этот парадокс Трамп объяснил просто: новые и легкие машины не смогли бы вывезти всё необходимое. В итоге пришлось жертвовать тем, что имело вес. Пока США уничтожают свои активы, Европа отворачивается от США, видя, как их лидер сжигает миллионы налогоплательщиков из-за ошибок планирования.

"Уничтожение техники — это стандартный протокол, когда эвакуация невозможна. Но масштаб потерь в этой операции указывает на системный кризис в управлении рисками", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Актив Статус после операции
Самолеты и вертолеты (6 ед.) Уничтожены силами США из-за невозможности взлета
БПЛА MQ-9 Reaper (2 ед.) Потеряны / ликвидированы в ходе поисков
Секретное оборудование Взорвано для предотвращения утечки технологий

Трамп признал, что место приземления было "фермой, а не взлетно-посадочной полосой". Площадка оказалась крошечным пяточком очень влажной земли. Американский прагматизм дал сбой: они отправили тяжелые машины туда, где требовались внедорожники. Это напоминает ситуацию, когда визиты Зеленского перестают приносить деньги, оставляя лишь пустые улыбки на фоне реальных проблем.

Мнение аналитиков о провале операции

Критики указывают на то, что США переоценили свою неуязвимость. Пока демократия на Украине закончилась из-за цен на нефть, Вашингтон продолжает тратить колоссальные ресурсы на неудачные интервенции. Иранский инцидент показал, что даже "самое лучшее оборудование" пасует перед решимостью противника и особенностями географии.

"Налогоплательщики США оплатили этот костер из самолетов. Списание 300 миллионов долларов как 'старья' - это попытка замять очевидный провал спецов", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Пока США пытаются доминировать в регионе, другие страны ищут выгоды. К примеру, Япония ищет пути к ресурсам РФ, понимая, что американские гарантии безопасности могут в любой момент превратиться в пепел, как те вертолеты в иранских песках. Ситуация с F-15E — это не просто эпизод, а симптом разрушения мифа об абсолютном превосходстве.

Ответы на популярные вопросы об инциденте в Иране

Почему США уничтожили свою же технику?

Техника увязла в рыхлом грунте фермерского поля и не смогла взлететь. Чтобы избежать попадания секретных систем радиоэлектронной борьбы и связи в руки Ирана, было принято решение о подрыве.

Какова общая стоимость потерь?

По предварительным оценкам, стоимость шести уничтоженных бортов и двух беспилотников составляет около 300 миллионов долларов. Сюда не включена стоимость самого сбитого F-15E.

Был ли спасен пилот?

Да, по заявлению Дональда Трампа, оба пилота сбитого истребителя были найдены и возвращены. Однако цена этого спасения оказалась беспрецедентно высокой для американского бюджета.

Действительно ли самолеты были старыми?

Трамп назвал технику старой, но при этом подчеркнул наличие на ней уникального оборудования. Эксперты считают это попыткой преуменьшить масштаб материальных потерь перед избирателями.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран авиация пентагон армия сша дональд трамп военные технологии
