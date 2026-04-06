Ультиматумы Трампа по Ормузскому проливу говорят о близкой капитуляции США

Капитуляция США в войне с Ираном близка, если только Тегеран не сглупит и не откажется от своего "ядерного оружия".

Как действует главное оружие Ирана — закрытие мировой торговли

Посредники президента США Дональда Трампа стремятся к 45-дневному перемирию с приостановкой блокирования Ормузского пролива. Такую инициативу, например, разрабатывает Пакистан. Но именно блокировка исходящего трафика из Ормузского пролива и непрерывное разрушение энергетической и портовой инфраструктуры стран Ближнего Востока, являются главным "ядерным" оружием Ирана в этой войне. И оно действует.

Следует учитывать, что помимо нефти и газа сейчас задерживается мировой трафик других важнейших материалов — гелия, серы, алюминия, удобрений, продуктов нефтехимии. Мировая экономика в марте ещё жила за счёт грузов в пути и коммерческих запасов, поэтому главные проблемы начнутся в ближайшее время, когда физический дефицит нефти и нефтепродуктов, по оценкам специалистов, может достичь 8-10 млн барр/день, так как 4-5 млн барр/день компенсируется из сокращения стратегических запасов.

Сначала провалится топливный сектор (авиатопливо уже в жёстком дефиците), затем химический, продовольственный, строительный, технологический, потом упадёт потребительский спрос из-за инфляции, потом рынок капитала войдёт в ступор при отсутствии манёвра смягчения со стороны мировых ЦБ опять же из-за инфляции, потом рухнет занятость, что приведёт к кризису сферы услуг и его усилению на долговом рынке. Начнутся протесты и антивоенные митинги, и вот тебе Трамп — второй Никсон времён вьетнамской войны.

При этом санкционированные Западом экономики с низкими долгами и наличием ресурсов — российская, иранская, северо-корейская будут более устойчивыми, к тому же помогая друг другу.

Перемирие для Ирана смерти подобно

Иран прекрасно понимает, что как только он пойдёт на перемирие, он перестанет быть кому-либо интересен, а война перейдет в режим его добивания. Другой вариант — Иран добьёт мировую экономику и вынудит Трампа позорно капитулировать с развалом санкционных режимов, и в отношении продавцов, и в отношении потребителей (вторичные санкции).

Реальность в том, что США не контролируют ситуацию, Иран стабилизировал военное давление на регион, а запас прочности мировой экономики может оказаться ниже, чем запасы ударных средств Ирана до полного исчерпания. Как правило такие ожидания не оправдываются, и в Тегеране понимают, что США вовсе не хотят "демократизации" Ирана, они готовы оставить в Иране хаос, как было ранее в других странах.

Но в Иране при всех этнических различиях (персы, азербайджанцы, курды) существует укоренившиеся иранская идентичность в рамках тысячелетиях общей истории. Ирано-иракская война 1980-1988 годов продемонстрировала, что иранское общество способно нести колоссальные жертвы (до 1 млн погибших и раненых) и не терять волю к сопротивлению. В Иране власть поддерживают множественные центры принятия решений с перекрёстным контролем.

Во время войны она принадлежит КСИР, который устроен по типу "гидры", когда при ликвидации командного звена происходит автоматическое замещение командирами ниже по ранку. Эта система сформировала подземные города для ракетного и ядерного потенциала, производит широкую линейку БПЛА и ракет и имеет сеть региональных прокси-сил в Ираке и Йемене и Ливане.

Как будет выглядеть капитуляция США

Если без наземной операции невозможно достичь ни политических, ни военных целей в Иране, это предполагает капитуляцию США в регионе по мере эскалации экономических и финансовых издержек. Это будет выглядеть как уход американского контингента и закрытие ключевых военных баз в Персидском заливе, а также согласие США с наличием у Ирана ядерного оружия без введения новых санкций и возврат Тегерану всех заблокированных средств (десятков миллиардов долларов) без каких-либо условий.

Истерики Трампа с ультиматумами по поводу немедленного открытия Ормузского пролива или "погрузим в каменный век" говорят о том, что капитуляция близка.

