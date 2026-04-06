Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

Удар по рукам за железный кран: Москва ждёт от Анкары жёсткого усмирения опасного соседа

Мир

Геополитика — это прежде всего защита интересов и контроль над ключевыми ресурсами и маршрутами. Сейчас Москва внимательно следит за действиями Анкары в отношении своего соседа. Речь идет о безопасности стратегически важных путей, от которых зависит снабжение значительной части Европы и стабильность в регионе.

Фото: commons.wikimedia.org by Orhan Erkılıç, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает от Турции более активных шагов по урегулированию ситуации с Украиной.

Газовый шантаж: почему Киев бьет по трубе

Киевский режим давно превратился в инструмент, цель которого — уничтожение инфраструктуры, связывающей Россию с её партнерами. Попытки атак на "Турецкий поток" и "Голубой поток" — это не просто военные вылазки. Это жест отчаяния. Когда на фронте дела плохи, в ход идут диверсии. Но здесь марионетки Вашингтона заигрались: они бьют по национальным интересам Турции. Песков не стал подбирать мягкие эпитеты. Цитата была предельно жесткой.

"Мы также рассчитываем, что в ходе недавних контактов с Владимиром Зеленским в Анкаре ему было указано на недопустимость подобных действий в отношении инфраструктуры "Турецкого потока" и "Голубого потока"", — сказал Дмитрий Песков журналистам.

"Это не просто инцидент, а действия, которые могут повлиять на энергоснабжение целого региона. В результате складывается ситуация, в которой Турция оказывается зависимой от решений Киева", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Турецкий гамбит: интересы Эрдогана

Турция — это хаб. Это сердце южного транзита. Любая искра рядом с "Голубым потоком" заставляет Анкару нервничать. Пока в США думают, как прожать свои интересы через конфликт, Турция считает убытки. Диверсии на газопроводах — прямой вызов турецкому суверенитету. Для России же это вопрос защиты своих активов от террористических посягательств, которые координируются извне.

Подобные действия напоминают ситуацию на Ближнем Востоке, где Москва и Тегеран пытаются удержать регион от падения в хаос. Если газопроводы остановятся, цены на энергоносители взлетят так, что рынок нефти и газа просто перевернется. Киевские политики вряд ли осознают последствия своих аппетитов, действуя по принципу "после нас хоть потоп".

"Инфраструктура такого уровня защищена, но против государственного терроризма нужна солидарная позиция всех участников рынка, включая Турцию", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Технологическая уязвимость против агрессии

Инфраструктуру можно восстановить, но доверие вернуть гораздо сложнее. Подобные действия подрывают возможности для стабильного и мирного взаимодействия в энергетической сфере. Это те же методы, что использовались, когда спецслужбы пытались подорвать компрессорные станции. Россия четко дает понять: игры кончились. Любая атака на трубу будет рассматриваться как акт прямой агрессии против государства.

Пока западные элиты скрывают свои грязные секреты, Украина выполняет роль тарана. Но Турция — не та страна, которая позволит выбивать двери в свой дом. Анкара заинтересована в дешевом газе и транзитных пошлинах. Для них Зеленский с его дронами — это угроза кошельку и национальной гордости. РФ рассчитывает на прагматизм Эрдогана.

"Риски для потоков растут. Если Киев не остановится, мы увидим дефицит, на фоне которого даже топливный кризис в Азии покажется легкой прогулкой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о безопасности газопроводов

Почему именно сейчас возникла угроза атаки?

Киевский режим ищет способы давления на Россию и Турцию, пытаясь дестабилизировать энергетический рынок Европы в условиях провалов на фронте.

Как Турция реагирует на эти угрозы?

Анкара усиливает меры безопасности в акватории Черного моря и проводит закрытые переговоры с украинским руководством о недопустимости диверсий.

Являются ли атаки на газопроводы терроризмом?

С точки зрения международного права, целенаправленное уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры классифицируется как акт терроризма.

Может ли Россия защитить потоки самостоятельно?

ВМФ РФ постоянно мониторит маршруты пролегания труб, однако полная безопасность возможна только при отказе Украины от агрессивных планов.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев.
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы энергетика турецкий поток
Новости Все >
Элита сложила полномочия: в рейтинге школ Омска неожиданно сменились все главные фавориты
Сон исчезает, сердце не дает покоя: есть простой способ успокоить организм без лекарств
Россия и КНДР готовят логистический прорыв через реку Туманнная уже этим летом
Экономия, которая вас разоряет: как желание откладывать каждую копейку начинает разрушать жизнь
Мимика скажет больше слов: древний инстинкт выживания развил у женщин феноменальное зрение
Кредитный груз сброшен с плеч: Мишустин распорядился аннулировать часть долговых обязательств Брянщины
Питомец перестал идти на контакт: этот сигнал часто трактуют неправильно
На платформе Совкомбанк про добро стартует Неделя добра в поддержку людей с аутизмом
Конец правосудия в тесной камере: фигурант дела о теракте в Крокусе найден мёртвым
Смерть под звуки бензопилы: почему орловские службы объявляют здоровые деревья аварийными
Сейчас читают
Ягод не увидите: три фатальные ошибки с вишней и сливой, которые совершают 90% дачников
Садоводство, цветоводство
Ягод не увидите: три фатальные ошибки с вишней и сливой, которые совершают 90% дачников
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Новости Украины
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Мир. Новости мира
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Небесный страж распахнул веки: группировка Ионосфера-М сканирует радиацию и магнитные бури в реальном времени Петр Дерябин Кто во что горазд: страны ЕС решают проблемы с ресурсами, не рассчитывая на взаимопомощь Олег Артюков Ультиматумы Трампа по Ормузскому проливу говорят о близкой капитуляции США Любовь Степушова
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Последние материалы
Экономия, которая вас разоряет: как желание откладывать каждую копейку начинает разрушать жизнь
Мимика скажет больше слов: древний инстинкт выживания развил у женщин феноменальное зрение
Кредитный груз сброшен с плеч: Мишустин распорядился аннулировать часть долговых обязательств Брянщины
Питомец перестал идти на контакт: этот сигнал часто трактуют неправильно
На платформе Совкомбанк про добро стартует Неделя добра в поддержку людей с аутизмом
Океан превращается в кипятильник: аномальный перегрев воды в 2026 году обрушит мировую экономику
Смерть под звуки бензопилы: почему орловские службы объявляют здоровые деревья аварийными
Конец правосудия в тесной камере: фигурант дела о теракте в Крокусе найден мёртвым
Президент без срока: как Зеленский удерживает власть после окончания полномочий
Дизайн не угодил моде: почему выдающиеся автомобили с треском провалились в продажах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.