Удар по рукам за железный кран: Москва ждёт от Анкары жёсткого усмирения опасного соседа

Геополитика — это прежде всего защита интересов и контроль над ключевыми ресурсами и маршрутами. Сейчас Москва внимательно следит за действиями Анкары в отношении своего соседа. Речь идет о безопасности стратегически важных путей, от которых зависит снабжение значительной части Европы и стабильность в регионе.

Фото: commons.wikimedia.org by Orhan Erkılıç, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Реджеп Тайип Эрдоган

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает от Турции более активных шагов по урегулированию ситуации с Украиной.

Газовый шантаж: почему Киев бьет по трубе

Киевский режим давно превратился в инструмент, цель которого — уничтожение инфраструктуры, связывающей Россию с её партнерами. Попытки атак на "Турецкий поток" и "Голубой поток" — это не просто военные вылазки. Это жест отчаяния. Когда на фронте дела плохи, в ход идут диверсии. Но здесь марионетки Вашингтона заигрались: они бьют по национальным интересам Турции. Песков не стал подбирать мягкие эпитеты. Цитата была предельно жесткой.

"Мы также рассчитываем, что в ходе недавних контактов с Владимиром Зеленским в Анкаре ему было указано на недопустимость подобных действий в отношении инфраструктуры "Турецкого потока" и "Голубого потока"", — сказал Дмитрий Песков журналистам.

"Это не просто инцидент, а действия, которые могут повлиять на энергоснабжение целого региона. В результате складывается ситуация, в которой Турция оказывается зависимой от решений Киева", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Турецкий гамбит: интересы Эрдогана

Турция — это хаб. Это сердце южного транзита. Любая искра рядом с "Голубым потоком" заставляет Анкару нервничать. Пока в США думают, как прожать свои интересы через конфликт, Турция считает убытки. Диверсии на газопроводах — прямой вызов турецкому суверенитету. Для России же это вопрос защиты своих активов от террористических посягательств, которые координируются извне.

Подобные действия напоминают ситуацию на Ближнем Востоке, где Москва и Тегеран пытаются удержать регион от падения в хаос. Если газопроводы остановятся, цены на энергоносители взлетят так, что рынок нефти и газа просто перевернется. Киевские политики вряд ли осознают последствия своих аппетитов, действуя по принципу "после нас хоть потоп".

"Инфраструктура такого уровня защищена, но против государственного терроризма нужна солидарная позиция всех участников рынка, включая Турцию", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Технологическая уязвимость против агрессии

Инфраструктуру можно восстановить, но доверие вернуть гораздо сложнее. Подобные действия подрывают возможности для стабильного и мирного взаимодействия в энергетической сфере. Это те же методы, что использовались, когда спецслужбы пытались подорвать компрессорные станции. Россия четко дает понять: игры кончились. Любая атака на трубу будет рассматриваться как акт прямой агрессии против государства.

Пока западные элиты скрывают свои грязные секреты, Украина выполняет роль тарана. Но Турция — не та страна, которая позволит выбивать двери в свой дом. Анкара заинтересована в дешевом газе и транзитных пошлинах. Для них Зеленский с его дронами — это угроза кошельку и национальной гордости. РФ рассчитывает на прагматизм Эрдогана.

"Риски для потоков растут. Если Киев не остановится, мы увидим дефицит, на фоне которого даже топливный кризис в Азии покажется легкой прогулкой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о безопасности газопроводов

Почему именно сейчас возникла угроза атаки?

Киевский режим ищет способы давления на Россию и Турцию, пытаясь дестабилизировать энергетический рынок Европы в условиях провалов на фронте.

Как Турция реагирует на эти угрозы?

Анкара усиливает меры безопасности в акватории Черного моря и проводит закрытые переговоры с украинским руководством о недопустимости диверсий.

Являются ли атаки на газопроводы терроризмом?

С точки зрения международного права, целенаправленное уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры классифицируется как акт терроризма.

Может ли Россия защитить потоки самостоятельно?

ВМФ РФ постоянно мониторит маршруты пролегания труб, однако полная безопасность возможна только при отказе Украины от агрессивных планов.

