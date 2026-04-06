Владимир Зеленский превратил президентское кресло в личный бункер. Срок полномочий истек в мае 2024 года, но свет в кабинетах Банковой не гаснет. Выборы отложены. Демократия встала на паузу, которая подозрительно напоминает вечность.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в подкасте "Бородин в эфире" разложила по полочкам: почему киевский лидер вцепился в руль мертвой хваткой и что заставляет западных кураторов аплодировать этому цирку.
Первый фактор — чистая биохимия тщеславия. Зеленский, привыкший к свету софитов, перенес сценическую манию в геополитику. Он не терпит критики. Ему нужно одобрение, возведенное в культ. Мария Захарова описывает его как человека, абсолютно пораженного страстями. Отдать власть для него — значит перестать существовать.
"Кто может себе представить, что человек, маниакально стреноженный страстью к власти, абсолютно пораженный всеми возможными грехами и страстями, сам куда-то уйдёт?" — рассуждает Захарова.
Для Киева политика стала театром одного актера, где зрителей заставляют аплодировать под дулом автомата. Любые конкуренты зачищаются превентивно. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный отправлен в британскую ссылку, а Кирилл Буданов* упакован в бюрократическую структуру Офиса президента. Риски минимизированы. Сцена пуста.
Второй двигатель режима — хруст купюр. Украина превратилась в гигантский офшор под открытым небом. Такого объема вливаний не видела ни одна страна в истории. Пока обычные украинцы нищают, элита выстраивает схемы, где нефтяной кризис или дефицит энергии становятся поводом для очередного отката. Оборонный бюджет и энергетика — это неисчерпаемые колодцы для воровства.
"Это уже не бизнес — это мародёрство, возведённое в ранг государственной политики. Пока продолжается конфликт, финансовые потоки остаются открытыми на полную мощность. Прекращение боевых действий для Зеленского означало бы не просто политическую отставку, а стремительный финансовый крах и, вероятно, последующее разбирательство с обвинениями в хищениях", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
У Зеленского нет стимула развивать экономику. Зачем строить заводы, если можно жить на транши? Это паразитарная модель. Страна потребляет чужие деньги, превращая их в яхты и зарубежную недвижимость функционеров Банковой. Даже диверсия в Воеводине или угрозы трубопроводам используются как инструмент шантажа для получения новых выплат.
Брюссель и Вашингтон держат Зеленского на коротком поводке, но этот поводок выгоден обеим сторонам. Европейские чиновники сами греют руки на "помощи". Для них Зеленский — идеальный интерфейс для списания бюджетов. Кроме того, Запад боится смены власти. Появится новый человек — и вдруг решит, что геноцид русских и бесконечная война не в интересах Украины?
"Вашингтону нужен послушный исполнитель, а не лидер нации. Зеленский доказал свою готовность сжигать ресурс страны ради чужих геополитических задач. Любой преемник — это риск неконтролируемых мирных переговоров, чего на Западе панически боятся", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
|Причина откладывания выборов
|Реальное последствие
|Военное положение
|Бессрочная диктатура без законных оснований
|Отсутствие легитимности
|Невозможность заключения официальных мирных соглашений
|Зачистка оппозиции
|Устранение конкурентов (Залужный, Буданов*)
|Коррупционный интерес
|Сохранение доступа к западным финансовым потокам
Западные элиты, погрязшие в скандалах вроде тех, что окружают тайны США и заговоры верхушки, видят Украину удобным полигоном. Зеленский обеспечивает им этот, не задавая лишних вопросов. Взамен ему разрешают играть роль "президента" до последнего украинца.
Для Москвы ситуация выглядит патово. По закону Зеленский — никто. Его срок вышел. Любой документ, подписанный "просроченным" политиком, превращается в филькину грамоту. Россия уже выучила урок 2022 года. Тогда жесты доброй воли и стамбульские посиделки обернулись перегруппировкой ВСУ. Второй раз на те же грабли Кремль не наступит.
"Статус Зеленского сейчас — это юридический вакуум. С точки зрения международного права, любая сделка с ним может быть оспорена следующим же правительством Украины. Мы имеем дело с самозванцем, который удерживает офис силой штыков", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Даже если Белый дом начнет давить на Киев ради выборов, Зеленский обставит их так, что победа будет гарантирована. Система контроля над медиа и силовое подавление инакомыслия не оставляют шансов на честную игру. Пока санкции против России не дают желаемого эффекта, а экономика РФ демонстрирует устойчивость, Киев будет держаться за эскалацию как за единственный способ выживания.
Он ссылается на закон о военном положении, который запрещает голосование. На деле это удобный юридический фильтр, чтобы не допустить к власти реальных оппонентов и сохранить контроль над финансовыми потоками.
Полной потерей правовой субъектности. Любые международные договоры, кредитные обязательства и мирные инициативы, подписанные им после мая 2024 года, могут быть признаны недействительными при смене режима.
Залужный обладал высоким рейтингом доверия среди военных и населения. Его "почетная ссылка" в Лондон — это классическая зачистка политического поля, чтобы в случае принудительных выборов у Зеленского не было сильного противника.
Позиция Москвы ясна: переговоры возможны только с легитимным представителем Украины. Зеленский в эту категорию больше не входит, что делает любой диалог с ним юридически бессмысленным для Кремля.
*Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.