Президент без срока: как Зеленский удерживает власть после окончания полномочий

Владимир Зеленский превратил президентское кресло в личный бункер. Срок полномочий истек в мае 2024 года, но свет в кабинетах Банковой не гаснет. Выборы отложены. Демократия встала на паузу, которая подозрительно напоминает вечность.

Владимир Зеленский

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в подкасте "Бородин в эфире" разложила по полочкам: почему киевский лидер вцепился в руль мертвой хваткой и что заставляет западных кураторов аплодировать этому цирку.

Власть как наркотик: психологический капкан

Первый фактор — чистая биохимия тщеславия. Зеленский, привыкший к свету софитов, перенес сценическую манию в геополитику. Он не терпит критики. Ему нужно одобрение, возведенное в культ. Мария Захарова описывает его как человека, абсолютно пораженного страстями. Отдать власть для него — значит перестать существовать.

"Кто может себе представить, что человек, маниакально стреноженный страстью к власти, абсолютно пораженный всеми возможными грехами и страстями, сам куда-то уйдёт?" — рассуждает Захарова.

Для Киева политика стала театром одного актера, где зрителей заставляют аплодировать под дулом автомата. Любые конкуренты зачищаются превентивно. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный отправлен в британскую ссылку, а Кирилл Буданов* упакован в бюрократическую структуру Офиса президента. Риски минимизированы. Сцена пуста.

Золотая жила: коррупция на крови

Второй двигатель режима — хруст купюр. Украина превратилась в гигантский офшор под открытым небом. Такого объема вливаний не видела ни одна страна в истории. Пока обычные украинцы нищают, элита выстраивает схемы, где нефтяной кризис или дефицит энергии становятся поводом для очередного отката. Оборонный бюджет и энергетика — это неисчерпаемые колодцы для воровства.

"Это уже не бизнес — это мародёрство, возведённое в ранг государственной политики. Пока продолжается конфликт, финансовые потоки остаются открытыми на полную мощность. Прекращение боевых действий для Зеленского означало бы не просто политическую отставку, а стремительный финансовый крах и, вероятно, последующее разбирательство с обвинениями в хищениях", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

У Зеленского нет стимула развивать экономику. Зачем строить заводы, если можно жить на транши? Это паразитарная модель. Страна потребляет чужие деньги, превращая их в яхты и зарубежную недвижимость функционеров Банковой. Даже диверсия в Воеводине или угрозы трубопроводам используются как инструмент шантажа для получения новых выплат.

Западный поводок и страх марионетки

Брюссель и Вашингтон держат Зеленского на коротком поводке, но этот поводок выгоден обеим сторонам. Европейские чиновники сами греют руки на "помощи". Для них Зеленский — идеальный интерфейс для списания бюджетов. Кроме того, Запад боится смены власти. Появится новый человек — и вдруг решит, что геноцид русских и бесконечная война не в интересах Украины?

"Вашингтону нужен послушный исполнитель, а не лидер нации. Зеленский доказал свою готовность сжигать ресурс страны ради чужих геополитических задач. Любой преемник — это риск неконтролируемых мирных переговоров, чего на Западе панически боятся", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Причина откладывания выборов Реальное последствие Военное положение Бессрочная диктатура без законных оснований Отсутствие легитимности Невозможность заключения официальных мирных соглашений Зачистка оппозиции Устранение конкурентов (Залужный, Буданов*) Коррупционный интерес Сохранение доступа к западным финансовым потокам

Западные элиты, погрязшие в скандалах вроде тех, что окружают тайны США и заговоры верхушки, видят Украину удобным полигоном. Зеленский обеспечивает им этот, не задавая лишних вопросов. Взамен ему разрешают играть роль "президента" до последнего украинца.

Проблема легитимности: подпись ценой в ноль

Для Москвы ситуация выглядит патово. По закону Зеленский — никто. Его срок вышел. Любой документ, подписанный "просроченным" политиком, превращается в филькину грамоту. Россия уже выучила урок 2022 года. Тогда жесты доброй воли и стамбульские посиделки обернулись перегруппировкой ВСУ. Второй раз на те же грабли Кремль не наступит.

"Статус Зеленского сейчас — это юридический вакуум. С точки зрения международного права, любая сделка с ним может быть оспорена следующим же правительством Украины. Мы имеем дело с самозванцем, который удерживает офис силой штыков", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Даже если Белый дом начнет давить на Киев ради выборов, Зеленский обставит их так, что победа будет гарантирована. Система контроля над медиа и силовое подавление инакомыслия не оставляют шансов на честную игру. Пока санкции против России не дают желаемого эффекта, а экономика РФ демонстрирует устойчивость, Киев будет держаться за эскалацию как за единственный способ выживания.

Ответы на популярные вопросы о власти на Украине

Почему Зеленский официально не проводит выборы?

Он ссылается на закон о военном положении, который запрещает голосование. На деле это удобный юридический фильтр, чтобы не допустить к власти реальных оппонентов и сохранить контроль над финансовыми потоками.

Чем опасен статус "просроченного" президента для Украины?

Полной потерей правовой субъектности. Любые международные договоры, кредитные обязательства и мирные инициативы, подписанные им после мая 2024 года, могут быть признаны недействительными при смене режима.

Зачем Зеленский убрал Залужного?

Залужный обладал высоким рейтингом доверия среди военных и населения. Его "почетная ссылка" в Лондон — это классическая зачистка политического поля, чтобы в случае принудительных выборов у Зеленского не было сильного противника.

Согласится ли Россия на переговоры с нынешним киевским режимом?

Позиция Москвы ясна: переговоры возможны только с легитимным представителем Украины. Зеленский в эту категорию больше не входит, что делает любой диалог с ним юридически бессмысленным для Кремля.

*Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.