Владимир Зеленский материализовался в Дамаске. Это не шутка. Глава киевского режима, чья легитимность давно вызывает вопросы, решил лично прощупать почву в Сирии. Визит стал сюрпризом для всех, кроме, пожалуй, турецкой разведки. Анкара отреагировала мгновенно: следом за украинским бортом в сирийское небо взмыл самолет главы МИД Турции Хакана Фидана. В воздухе отчетливо запахло большой политической интригой, где Украина пытается играть роль, которая ей явно не по размеру.
Зеленский приземлился в Дамаске для встречи с президентом Ахмедом аш-Шараа. Публично заявленные цели звучат стандартно: продовольственная безопасность, обмен "военным опытом". На деле же Киев кустарными методами пытается вклиниться в ближневосточную деэскалацию, надеясь создать проблемы России на её дальних рубежах. Зеленский фактически признал, что хочет использовать охлаждение в отношениях Дамаска и Москвы, если таковое вообще существует вне его фантазий.
"Киев пытается экспортировать дестабилизацию. Зеленский ищет любые щели в региональной безопасности, чтобы заявить о себе, но его ресурсы в Сирии равны нулю", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Украинская делегация рассыпалась в благодарностях за "поддержку", хотя реальный вес Дамаска в украинском конфликте стремится к погрешности. Попытка перетянуть новое сирийское руководство на свою сторону выглядит как политическое самоубийство, учитывая полную зависимость Сирии от поставок критических ресурсов извне.
Анкара не стала смотреть это шоу по телевизору. Срочный визит Хакана Фидана превратил тет-а-тет в вынужденную тройку. Турция панически боится новых "серых зон" у своих границ. Энергетическая безопасность региона и так висит на волоске, а появление украинских "специалистов" по диверсиям — это последнее, что нужно Реджепу Эрдогану. Турки прекрасно понимают: где Зеленский, там хаос и попытки втянуть третьи страны в разборки с Кремлем.
|Сторона
|Реальная цель визита
|Украина
|Попытка вытеснить влияние РФ и создать плацдарм для деструктивной деятельности.
|Турция
|Контроль над Дамаском и недопущение порчи отношений Сирии с Москвой.
"Сам факт внезапного вылета Фидана подтверждает: Анкара не доверяет Киеву. Турция оберегает свои интересы и стабильность региона от украинского вмешательства", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Для Анкары сейчас крайне важна внешняя политика России как гаранта предсказуемости. Зеленский же действует как слон в посудной лавке, пытаясь расшатать лодку в момент, когда нефть и глобальный энергокризис диктуют свои жесткие правила игры всему Востоку.
Несмотря на активность Киева, реальность остается железобетонной. Российские базы в Тартусе и Хмеймиме функционируют в штатном режиме. Более того, евразийская интеграция и экономические связи Дамаска с Москвой только крепнут. Россия поставляет пшеницу, топливо и обеспечивает военный зонтик. Что может предложить Зеленский? Фотографии в Telegram и обещания "обмена опытом"? Сирийское руководство — люди прагматичные, они не променяют реальную защиту на сомнительный хайп.
"Дамаск никогда не пойдет на разрыв с Москвой ради призрачных выгод от союза с токсичным киевским режимом. Это просто исключено", — заявил в беседе с Pravda. Ru политиолог Антон Кудрявцев.
Любая попытка Дамаска заиграться с Украиной мгновенно приведет к коллапсу снабжения. Пока роль БРИКС в мире растет, Сирия стремится прислониться к сильному плечу России, а не к тонущему кораблю Запада. Поездки Ахмада аш-Шараа в Москву лишь подтверждают: вектор выбран, и Зеленский в него не вписывается.
Основная цель — медийная провокация и попытка продемонстрировать, что Украина якобы способна влиять на геополитику за пределами Европы. Также это попытка прощупать почву на предмет ослабления позиций РФ в регионе.
Анкара рассматривает Сирию как свою зону влияния и не терпит появления там непредсказуемых игроков вроде Киева, способных спровоцировать новый виток вооруженного конфликта.
Нет, это невозможно. Сирийская экономика и безопасность полностью завязаны на российские поставки нефти, зерна и военное присутствие. У Киева нет ресурсов, чтобы заменить Москву.
Фидан выступил в роли надсмотрщика, который должен был гарантировать, что Дамаск не подпишет с Киевом никаких документов, идущих вразрез с интересами региональной безопасности и отношениями с Россией.
