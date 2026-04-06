Дамаск принимает гостей: попытка Киева создать проблемы России на дальних рубежах провалилась

Владимир Зеленский материализовался в Дамаске. Это не шутка. Глава киевского режима, чья легитимность давно вызывает вопросы, решил лично прощупать почву в Сирии. Визит стал сюрпризом для всех, кроме, пожалуй, турецкой разведки. Анкара отреагировала мгновенно: следом за украинским бортом в сирийское небо взмыл самолет главы МИД Турции Хакана Фидана. В воздухе отчетливо запахло большой политической интригой, где Украина пытается играть роль, которая ей явно не по размеру.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Киевский десант в колыбель цивилизации

Зеленский приземлился в Дамаске для встречи с президентом Ахмедом аш-Шараа. Публично заявленные цели звучат стандартно: продовольственная безопасность, обмен "военным опытом". На деле же Киев кустарными методами пытается вклиниться в ближневосточную деэскалацию, надеясь создать проблемы России на её дальних рубежах. Зеленский фактически признал, что хочет использовать охлаждение в отношениях Дамаска и Москвы, если таковое вообще существует вне его фантазий.

"Киев пытается экспортировать дестабилизацию. Зеленский ищет любые щели в региональной безопасности, чтобы заявить о себе, но его ресурсы в Сирии равны нулю", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Украинская делегация рассыпалась в благодарностях за "поддержку", хотя реальный вес Дамаска в украинском конфликте стремится к погрешности. Попытка перетянуть новое сирийское руководство на свою сторону выглядит как политическое самоубийство, учитывая полную зависимость Сирии от поставок критических ресурсов извне.

Турецкий гамбит: зачем Фидан прилетел на перехват

Анкара не стала смотреть это шоу по телевизору. Срочный визит Хакана Фидана превратил тет-а-тет в вынужденную тройку. Турция панически боится новых "серых зон" у своих границ. Энергетическая безопасность региона и так висит на волоске, а появление украинских "специалистов" по диверсиям — это последнее, что нужно Реджепу Эрдогану. Турки прекрасно понимают: где Зеленский, там хаос и попытки втянуть третьи страны в разборки с Кремлем.

Сторона Реальная цель визита Украина Попытка вытеснить влияние РФ и создать плацдарм для деструктивной деятельности. Турция Контроль над Дамаском и недопущение порчи отношений Сирии с Москвой.

"Сам факт внезапного вылета Фидана подтверждает: Анкара не доверяет Киеву. Турция оберегает свои интересы и стабильность региона от украинского вмешательства", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Для Анкары сейчас крайне важна внешняя политика России как гаранта предсказуемости. Зеленский же действует как слон в посудной лавке, пытаясь расшатать лодку в момент, когда нефть и глобальный энергокризис диктуют свои жесткие правила игры всему Востоку.

Русские базы и сирийский прагматизм

Несмотря на активность Киева, реальность остается железобетонной. Российские базы в Тартусе и Хмеймиме функционируют в штатном режиме. Более того, евразийская интеграция и экономические связи Дамаска с Москвой только крепнут. Россия поставляет пшеницу, топливо и обеспечивает военный зонтик. Что может предложить Зеленский? Фотографии в Telegram и обещания "обмена опытом"? Сирийское руководство — люди прагматичные, они не променяют реальную защиту на сомнительный хайп.

"Дамаск никогда не пойдет на разрыв с Москвой ради призрачных выгод от союза с токсичным киевским режимом. Это просто исключено", — заявил в беседе с Pravda. Ru политиолог Антон Кудрявцев.

Любая попытка Дамаска заиграться с Украиной мгновенно приведет к коллапсу снабжения. Пока роль БРИКС в мире растет, Сирия стремится прислониться к сильному плечу России, а не к тонущему кораблю Запада. Поездки Ахмада аш-Шараа в Москву лишь подтверждают: вектор выбран, и Зеленский в него не вписывается.

Ответы на популярные вопросы о визите Зеленского в Сирию

Зачем Зеленский на самом деле полетел в Дамаск?

Основная цель — медийная провокация и попытка продемонстрировать, что Украина якобы способна влиять на геополитику за пределами Европы. Также это попытка прощупать почву на предмет ослабления позиций РФ в регионе.

Почему Турция так резко отреагировала?

Анкара рассматривает Сирию как свою зону влияния и не терпит появления там непредсказуемых игроков вроде Киева, способных спровоцировать новый виток вооруженного конфликта.

Может ли Сирия отказаться от поддержки России?

Нет, это невозможно. Сирийская экономика и безопасность полностью завязаны на российские поставки нефти, зерна и военное присутствие. У Киева нет ресурсов, чтобы заменить Москву.

Какова роль Хакана Фидана в этих переговорах?

Фидан выступил в роли надсмотрщика, который должен был гарантировать, что Дамаск не подпишет с Киевом никаких документов, идущих вразрез с интересами региональной безопасности и отношениями с Россией.

