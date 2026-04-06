Демократия закончилась на цене барреля: Украина внезапно ушла с радаров

Еще вчера Украина была главным словом мировой политики, обязательным элементом любой новостной ленты и почти религиозным символом коллективного Запада.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зеленский

Повестка, которая испарилась

День начинался с фронтовых сводок, продолжался отчетами о защите демократии и заканчивался обсуждением новых миллиардов помощи, которые уже никто не считал. Европейские лидеры соревновались в громкости заявлений, американцы — в масштабах бюджетов, а санкции против России штамповались с точностью конвейера. Казалось, что эта тема закреплена навсегда, как идеологическая опора всей системы, объявленная смыслом всей эпохи.

Но стоило появиться войне, где пахнет нефтью, — и вся эта "эпоха демократии" исчезла за несколько новостных циклов. Украина не закончилась, не победила и не проиграла — она просто перестала быть интересной. И в этом исчезновении оказалось больше правды о мире, чем во всех предыдущих заявлениях о ценностях и принципах.

Когда нефть важнее демократии

Оказалось, что демократия — ценность устойчивая, но не приоритетная, особенно когда речь идет об энергоресурсах. Как только возник риск дестабилизации Персидского залива и скачка цен на нефть, все разговоры о "последнем форпосте Европы" резко потеряли актуальность.

Биржи отреагировали быстрее политиков, и страх стал товаром, на котором начали зарабатывать миллиарды. Нефть взлетает, падает, снова взлетает — и вместе с ней колеблется моральная повестка Запада. В этот момент становится ясно, что есть вещи, при которых не существует ни демократии, ни автократии — есть только цена барреля.

Европа может сколько угодно говорить о независимости и ценностях, но ее энергетическая карта говорит обратное — нефть идет из США, Норвегии и стран Ближнего Востока, газ поступает из Норвегии, Алжира и все еще частично из России, а рынок сжиженного газа во многом контролируется американцами. И когда цены на энергоносители взлетели, выяснилось, что никакого "энергетического братства" не существует — каждый зарабатывает, как может.

Даже Норвегия, которую в ЕС любят воспринимать как почти внутреннего партнера, не стала вспоминать о солидарности и спокойно подняла цены, получив сверхдоходы. В итоге на одном и том же кризисе зарабатывают все — и США, и Россия, и та же Норвегия, а разговоры о ценностях в этот момент становятся лишь фоном для вполне прагматичного бизнеса.

Неплохо на кризисе зарабатывают и Италия с Испанией, через которые в Европу идет алжирский газ, и уже далее внутри европейского рынка этот ресурс перестает быть просто энергией и превращается в товар с добавленной стоимостью. Здесь вступают в силу не принципы солидарности, а логика торговли, где каждый следующий участник цепочки закладывает свою маржу.

В результате газ, который приходит как сырье, на выходе становится инструментом заработка для целого ряда стран, вовлеченных в его распределение. И в этой системе выигрывает не тот, кто громче говорит о единстве, а тот, кто ближе к трубе и умеет правильно выставить цену.

Не случайно энергетическая инфраструктура давно перестала быть просто экономикой и превратилась в инструмент политического давления, где любой сбой мгновенно становится аргументом в переговорах. И в этой логике перебои с транзитом уже выглядят не как авария, а как рычаг, которым пытаются дожать тех, кто вдруг решил проявить самостоятельность — прежде всего Венгрию и Словакию.

Для Украины это превращается в удобный способ напомнить о себе и одновременно решить вопрос с финансированием, переводя разговор из плоскости принципов в плоскость зависимости. Вот только возникает неудобный вопрос — если борьба за демократию требует таких методов, то где заканчиваются ценности и начинается обычный энергетический шантаж.

Европейское единство до первого счета

Пока Украина была символом, Европа демонстрировала единство, но как только вопрос стал денежным — трещины стали очевидны. Обещанные десятки миллиардов зависли в бюрократических и политических разборках, где каждый участник внезапно вспомнил о собственных интересах.

Венгрия превратилась из "одного из" в проблему, а попытки обойти ее позицию показали, что демократия внутри ЕС тоже имеет пределы. Единство оказалось условным, а принципы — гибкими, особенно когда речь идет о расходах. И в этой новой реальности украинская тема стала не приоритетом, а обременением.

Война, которая не называется мировой

Парадокс современности в том, что мир уже живет в состоянии глобального конфликта, но отказывается это признавать. В украинском противостоянии участвуют десятки стран, в ближневосточном — еще несколько десятков, но это по-прежнему называют "региональными кризисами".

Настоящей мировой войной считается только ядерный апокалипсис, а все остальное — лишь фон. При этом выясняется, что даже без ядерного оружия ресурсов для длительного конфликта не хватает.

Боеприпасы заканчиваются, склады пустеют, а промышленность не успевает за темпом войны. Как показывают события на Ближнем Востоке, даже у США этот ресурс не бесконечен — по оценкам, запаса хватает примерно на месяц интенсивных действий, после чего придётся буквально переворачивать все склады и вытаскивать резервы со всего мира, включая Европу.

Первой это уже начинает ощущать Украина, где задержки поставок и пересмотр контрактов становятся новой нормой. Парадокс в том, что следом это может коснуться и Израиля, который традиционно рассчитывал на стабильную поддержку и пополнение арсеналов. Остается лишь надеяться, что до этой точки дело не дойдет и военный баланс будет восстановлен раньше, чем дефицит станет системным.

Америка, НАТО и обида как фактор политики

На этом фоне начинает трещать и архитектура безопасности, которая считалась незыблемой, но уже держится скорее на привычке, чем на реальной силе. В Европе все отчетливее понимают, что обида Трампа на союзников за нежелание поддерживать его ближневосточную кампанию может закончиться не риторикой, а хлопком двери.

Если США действительно дистанцируются, НАТО рискует превратиться в декоративную конструкцию — бумажного змея, не способного ни к сдерживанию, ни к самостоятельным действиям. Именно поэтому Евросоюз сегодня предпочитает не раздражать Вашингтон, аккуратно убирая украинскую тему с переднего плана и избегая громких заявлений.

Говорить о поддержке Украины в ситуации, когда под вопросом оказывается собственная безопасность, становится политически невыгодно и даже опасно. В результате повестка смещается с принципов на выживание, а с деклараций — на осторожное молчание.

Европа делает вид, что проблема не исчезла, но старается о ней не говорить, чтобы не провоцировать того, от кого зависит ее военная защита. И в этой логике снова проявляется простая формула — когда дело касается личного, все разговоры о демократии уступают место страху и расчету.

Попытка вернуться в кадр

Осознавая исчезновение с первых полос, Зеленский пытается вернуть Украину не просто в новости, а обратно в повестку парламентов ЕС и США, где решаются деньги и оружие. Его визиты на Ближний Восток, предложения помощи и отправка специалистов по борьбе с дронами — это уже не дипломатия, а борьба за внимание, где каждая встреча должна напомнить: Украина еще существует.

При этом возникает неудобный вопрос — если ключевые специалисты снимаются с украинского фронта и направляются защищать монархии Персидского залива, то что для Киева сегодня приоритет, собственная война или демонстрационный экспорт военных услуг. Все это больше похоже на рекламную кампанию, оплачиваемую ресурсами самой Украины, чем на стратегию выживания.

Однако на этой площадке уже есть хозяин, и этот хозяин — Трамп, для которого Ближний Восток остается зоной влияния, рынком оружия и инструментом управления энергетикой. Ему не нужны ни посредники, ни конкуренты, особенно в лице страны, которая сама зависит от американской поддержки.

Именно поэтому подобная активность Киева вызывает раздражение и формирует новое напряжение между Трампом и Зеленским, где благодарность сменяется холодным расчетом. И вполне вероятно, что в ближайший момент этот конфликт проявится жестко — когда за дроны еще скажут спасибо, но за самостоятельную игру просто "ударят по рукам".

Мир, в котором своя рубашка ближе

Итог всей этой истории предельно прост и потому неудобен для всех, кто четыре года говорил о ценностях с трибун и экранов. Пока война оставалась далекой и оплачивалась чужими бюджетами, ее можно было называть борьбой за демократию и даже за будущее Европы. Но стоило цене на энергию качнуться — и вся эта риторика закончилась быстрее, чем очередной пакет помощи дошел до голосования.

Украина в этой конструкции оказалась не проигравшей, а списанной — как проект, который перестал приносить политическую прибыль. Ее не предали и не бросили, ее просто убрали с повестки, потому что появились темы дороже и ближе к телу.

И это, пожалуй, главный диагноз современного мира, где принципы работают ровно до тех пор, пока не начинают мешать зарабатывать и платить по собственным счетам.