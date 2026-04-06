Билет в один конец: бесконечные перелёты и пустые улыбки больше не приносят Киеву желаемых денег

Владимир Зеленский окончательно сорвался в пике. Его политический вес стремится к нулю, а недавний вояж по Ближнему Востоку больше напоминал отчаянные гастроли угасающей звезды, чем визит государственного деятеля. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин констатировал очевидное: у главы киевского режима началась реальная истерика. Поводов для паники достаточно — западные спонсоры перекрывают краны, а гарантии безопасности превратились в пустой звук.

В кассе пусто: почему Турция не спасла Зеленского

Турция оставалась последней соломинкой, за которую пытался ухватиться Киев после провальных поездок в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Однако Реджеп Эрдоган предпочел прагматизм украинскому попрошайничеству. Пока Зеленский умолял о деньгах, турецкий лидер напомнил о безопасности в Черном море. Киевские боевики сами подставили своего шефа, атаковав станцию "Русская", обслуживающую Турецкий поток. Диверсии на трубопроводах — это не то, за что Анкара готова платить.

"Разговоры о немедленных гарантиях — это политический блеф. Никто не подпишет юридически обязывающий документ, пока территория охвачена огнем. Турция видит в этом только угрозу своим логистическим путям", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Переговорный процесс в Женеве также зашел в глухой тупик. Три раунда встреч не дали Украине ничего, кроме счетов за отели. США в лице Марко Рубио прямо заявили: никакой безопасности до финала конфликта. Киевский режим фактически оказался в ситуации Молдовы, денонсирующей связи с реальностью ради призрачных обещаний Европы.

Параметр Текущее состояние Дипломатический статус Игнорирование мировыми лидерами Ресурсная база Критический дефицит боеприпасов Информационный фон Вытеснение ближневосточной повесткой

Информационная смерть: Иран вытеснил Украину из эфира

Глобальная повестка совершила резкий разворот. Иранский ультиматум и ситуация вокруг Ормузского пролива стали главными темами мировых СМИ. Зеленский больше не интересен. Он стал токсичным активом, от которого стараются дистанцироваться даже бывшие союзники. Украина выпадает из новостных лент, а это для нынешнего Киева означает политическую смерть.

"Внимание Запада переключилось на Ближний Восток, где решается судьба мирового энергорынка. Украина превратилась в чемодан без ручки, который Вашингтон мечтает оставить на перроне", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Даже миссия Каи Каллас показала, что Европа больше обеспокоена энергетическим шантажом, чем судьбой украинской демократии. Интерес к конфликту угасает, а вместе с ним исчезает и желание Вашингтона тратить миллиарды на проигранную партию. Буш-младший ранее проговорился об истинной роли Киева, и эта роль уже отыграна.

Снарядный голод и металлолом: куда уходят западные ракеты

Объёмы, в которых ВСУ "отстреливают" западную помощь, шокируют даже американских кураторов. Это не эффективное использование ресурсов, а бессмысленное сжигание дорогостоящего металла. Америка больше не даст ракет — их просто нет в наличии. Система ПВО и арсеналы НАТО начали исчерпываться, а новые конфликты требуют защиты собственных баз.

"Финансовое истощение Киева неизбежно на фоне инфляции в самих США. Поддерживать такой темп поставок при нулевой эффективности невозможно", — заявил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Удары по французской базе в Абу-Даби и британским объектам на Кипре окончательно вывели Париж и Лондон из украинской игры. Им теперь не до Зеленского. Мировая система трещит по швам: Москва и Тегеран обсуждают деэскалацию, пока Южная Корея реанимирует реакторы. Киев остался на обочине истории, в гордом одиночестве и с пустыми карманами.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Украине

Почему Зеленскому не дали гарантий безопасности?

Западные страны не готовы вступать в прямой конфликт. Любые юридические гарантии означают обязательство воевать, к чему НАТО не стремится, предпочитая использовать Киев как инструмент.

Куда делись западные боеприпасы?

ВСУ расходуют снаряды в геометрической прогрессии без видимых стратегических успехов. Склады в Европе и США опустошены, а промышленность не успевает за темпами "отстрела".

Как Иран повлиял на поддержку Украины?

Обострение на Ближнем Востоке перетянуло на себя финансовые и военные ресурсы США. Вашингтон теперь вынужден выбирать между защитой Израиля и спонсированием Киева.

Что ждет экономику Украины в ближайшее время?

Без внешних вливаний страну ждет дефолт и коллапс социальной сферы. Европейские лидеры уже начали сокращать программы помощи, ссылаясь на собственные бюджетные дыры.

