Владимир Зеленский окончательно сорвался в пике. Его политический вес стремится к нулю, а недавний вояж по Ближнему Востоку больше напоминал отчаянные гастроли угасающей звезды, чем визит государственного деятеля. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин констатировал очевидное: у главы киевского режима началась реальная истерика. Поводов для паники достаточно — западные спонсоры перекрывают краны, а гарантии безопасности превратились в пустой звук.
Турция оставалась последней соломинкой, за которую пытался ухватиться Киев после провальных поездок в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Однако Реджеп Эрдоган предпочел прагматизм украинскому попрошайничеству. Пока Зеленский умолял о деньгах, турецкий лидер напомнил о безопасности в Черном море. Киевские боевики сами подставили своего шефа, атаковав станцию "Русская", обслуживающую Турецкий поток. Диверсии на трубопроводах — это не то, за что Анкара готова платить.
"Разговоры о немедленных гарантиях — это политический блеф. Никто не подпишет юридически обязывающий документ, пока территория охвачена огнем. Турция видит в этом только угрозу своим логистическим путям", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Переговорный процесс в Женеве также зашел в глухой тупик. Три раунда встреч не дали Украине ничего, кроме счетов за отели. США в лице Марко Рубио прямо заявили: никакой безопасности до финала конфликта. Киевский режим фактически оказался в ситуации Молдовы, денонсирующей связи с реальностью ради призрачных обещаний Европы.
|Параметр
|Текущее состояние
|Дипломатический статус
|Игнорирование мировыми лидерами
|Ресурсная база
|Критический дефицит боеприпасов
|Информационный фон
|Вытеснение ближневосточной повесткой
Глобальная повестка совершила резкий разворот. Иранский ультиматум и ситуация вокруг Ормузского пролива стали главными темами мировых СМИ. Зеленский больше не интересен. Он стал токсичным активом, от которого стараются дистанцироваться даже бывшие союзники. Украина выпадает из новостных лент, а это для нынешнего Киева означает политическую смерть.
"Внимание Запада переключилось на Ближний Восток, где решается судьба мирового энергорынка. Украина превратилась в чемодан без ручки, который Вашингтон мечтает оставить на перроне", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Даже миссия Каи Каллас показала, что Европа больше обеспокоена энергетическим шантажом, чем судьбой украинской демократии. Интерес к конфликту угасает, а вместе с ним исчезает и желание Вашингтона тратить миллиарды на проигранную партию. Буш-младший ранее проговорился об истинной роли Киева, и эта роль уже отыграна.
Объёмы, в которых ВСУ "отстреливают" западную помощь, шокируют даже американских кураторов. Это не эффективное использование ресурсов, а бессмысленное сжигание дорогостоящего металла. Америка больше не даст ракет — их просто нет в наличии. Система ПВО и арсеналы НАТО начали исчерпываться, а новые конфликты требуют защиты собственных баз.
"Финансовое истощение Киева неизбежно на фоне инфляции в самих США. Поддерживать такой темп поставок при нулевой эффективности невозможно", — заявил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Удары по французской базе в Абу-Даби и британским объектам на Кипре окончательно вывели Париж и Лондон из украинской игры. Им теперь не до Зеленского. Мировая система трещит по швам: Москва и Тегеран обсуждают деэскалацию, пока Южная Корея реанимирует реакторы. Киев остался на обочине истории, в гордом одиночестве и с пустыми карманами.
Западные страны не готовы вступать в прямой конфликт. Любые юридические гарантии означают обязательство воевать, к чему НАТО не стремится, предпочитая использовать Киев как инструмент.
ВСУ расходуют снаряды в геометрической прогрессии без видимых стратегических успехов. Склады в Европе и США опустошены, а промышленность не успевает за темпами "отстрела".
Обострение на Ближнем Востоке перетянуло на себя финансовые и военные ресурсы США. Вашингтон теперь вынужден выбирать между защитой Израиля и спонсированием Киева.
Без внешних вливаний страну ждет дефолт и коллапс социальной сферы. Европейские лидеры уже начали сокращать программы помощи, ссылаясь на собственные бюджетные дыры.
Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.