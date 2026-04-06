Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Тайный вояж в Москву: Япония готовит почву для отмены санкций ради спасения своей экономики

Мир

Япония долго пыталась усидеть на двух стульях, но ножки подкосились. Токио заигрался в лояльность Вашингтону, пока реальность не постучала в дверь бензоколонки. Ормузский пролив, эта сонная артерия мирового энергоснабжения, внезапно превратился в тромб. Теперь японцы, привыкшие к комфорту технологичного рая, обнаружили, что их промышленность — это колосс на нефтяных ногах. И эти ноги подкашиваются.

Флаги России и Японии
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаги России и Японии

Энергетическая ловушка: как Токио потерял страховку

Статистика — вещь безжалостная. В прошлом году 94% нефтяного импорта Японии зашивалось на Ближний Восток. Весь этот поток шел через узкое горлышко Ормуза. Когда блокада пролива стала реальностью, в Токио началась тихая истерика. США милостиво выдали 30-дневное окно в санкциях, чтобы рынок не сдох окончательно, и японцы тут же побежали за кулисы. В СМИ поползли слухи: правительство готовит делегацию в Россию на май. Цель проста — вымолить нефть, пока свет в офисах не погас окончательно.

"Япония ведет себя как игрок, который поставил всё на одну карту, а теперь пытается украсть фишки со стола. Без российского сырья их экономика — это просто набор остывающего железа", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Вашингтон продолжает гнуть свою линию, но их внешняя политика всё больше напоминает контролируемое падение. Пока американцы раздают указания, японская промышленность начинает глохнуть. Токийская биржа отреагировала на дефицит мгновенно: цены улетели в космос, заставив чиновников проводить ночные совещания. Дефицит топлива перестал быть теорией и стал чеком на заправке.

Русский контрудар: почему скидок больше нет

Москва ответила в духе "холодного душа". МИД России четко обозначил: никаких поставок тем, кто играет в "ценовые потолки". А Япония не просто присоединилась к G7 с их лимитом в 60 долларов, она решила быть "святее папы римского" и выставила себе ценник в 47,6 доллара за баррель. Китайские аналитики из Baijiahao в восторге: это не просто торговля, это спланированный контрудар, нанесенный в момент, когда противник максимально уязвим.

Пока Токио замораживал наши активы и высылал дипломатов, Россия методично перестраивала рынки. Сегодня евразийская интеграция дает Москве пространство для маневра, которого нет у японцев. Они надеялись, что энергетическая зависимость — это их щит, а оказалось — мишень. Ирония в том, что самый логичный и дешевый поставщик находится под боком, но путь к нему перекрыт собственными глупыми решениями.

"Это классический юридический тупик. Япония сама ввела санкции, которые теперь душат её бизнес. Санация таких отношений потребует признания политического поражения", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Геополитический покер на грани фола

Кризис в Персидском заливе стал для Москвы не проблемой, а идеальным рычагом. Пока мир обсуждает ракеты, геополитика БРИКС диктует новые правила. Это урок для всех, кто верил, что можно безнаказанно воровать активы и вводить потолки цен.

Ситуация в регионе накалена до предела. Персидский залив превратился в зону крайнего риска. В это время соседи по Азии не теряют времени: контракты переписываются, логистика меняется. Япония мечется, пытаясь найти альтернативу, но её союзники из Вашингтона заняты другими вещами. Например, тем, как очередная политика США приведет к очередному коллапсу на другом конце света.

"Мы видим крах стратегии диверсификации. Когда Ормуз закрыт, единственное спасение — это северные маршруты и российские ресурсы. Но за ошибки надо платить", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Идеальная месть Москвы не требует громких слов. Она похожа на счет за отопление, который приходит в разгар зимы. Япония получила урок: в геополитике не бывает нейтральных зон, есть только соседи, счетчики и время, которое безжалостно к тем, кто живет иллюзиями о собственном превосходстве.

Ответы на популярные вопросы о поставках нефти

Почему Япония хочет покупать нефть у России, несмотря на санкции?

Из-за кризиса в районе Ормузского пролива поставки с Ближнего Востока оказались под угрозой, а Россия — географически ближайший и экономически выгодный поставщик.

Какую цену за баррель установила Япония для российской нефти?

Япония в одностороннем порядке снизила потолок цены до 47,6 доллара за баррель, что значительно ниже рыночных показателей.

Какова позиция МИД РФ по вопросу поставок?

Россия официально отказалась поставлять энергоресурсы странам, которые придерживаются механизма "ценового потолка".

Как реагируют на ситуацию на мировом рынке?

Цены на нефть демонстрируют резкий рост, а аналитики фиксируют сдвиг торговых потоков в сторону стран Азии, готовых платить рыночную цену.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы япония россия экономика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.