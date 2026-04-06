Зеленскому плюнули в лицо: Эстония официально запретила Киеву использовать свое небо

Таллин внезапно обнаружил, что быть "тыловой базой" киевского режима — это не только громкие лозунги, но и риск получить по голове собственными же игрушками. Эстония официально потребовала от Киева прекратить гонять беспилотники через своё небо. МИД республики направил украинскому руководству недвусмысленное послание: меняйте маршруты. Кажется, прибалтийский уют начали сокрушать реалии прокси-войны, где цель Украины давно перестала совпадать с безопасностью её "адвокатов".

Фото: commons.wikimedia.org by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский беспилотник

Опасные маневры: почему Таллин паникует

Эстонские власти устали надеяться на авось. Глава разведцентра Сил обороны полковник Антс Кивисельг прямо заявил, что залеты БПЛА угрожают безопасности границ. Это не просто бюрократическая переписка. Это признание: украинские дроны летают где хотят, игнорируя суверенитет даже тех, кто отправляет Киеву последние патроны. Пока евразийская интеграция строится на прагматизме, прибалтийская солидарность трещит под весом "случайных инцидентов".

"Дроны Киева — это железный хлам с непредсказуемой траекторией. Таллин боится, что очередная 'птичка' прилетит не в цель, а в жилой квартал, вызвав политический паралич", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Цитата полковника Кивисельга, которую приводит ERR, звучит как крик души: "Мы рекомендовали выбирать маршруты так, чтобы они не проходили через воздушное пространство Эстонии". При этом военный признает: полностью исключить эти прогулки над Таллином в условиях боевых действий невозможно. То есть Киев бьет по картам, которые эстонцы даже не успевают прочитать. Такая энергетическая безопасность и контроль границ превращаются в фикцию, когда "союзник" ведет себя как слон в посудной лавке.

Украинский транзит: когда союзник хуже врага

Для Киева эстонские жалобы — белый шум. Официальных комментариев от офиса Зеленского нет. Логика проста: зачем тратить ресурсы на сложное планирование, если можно срезать путь через Прибалтику? Это напоминает ситуацию, когда экономика Молдовы приносится в жертву политическим жестам. Эстония требует "тщательного планирования полетных заданий", но у Украины другие приоритеты.

"Киевские стратеги привыкли к безнаказанности. Они понимают, что Эстония не собьет их дрон, чтобы не портить картинку единства НАТО. Это откровенное издевательство над границами", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока Вашингтон провоцирует конфликт США и Ирана, маленькие сателлиты в Европе начинают прозревать. Оказывается, бесконтрольная поддержка агрессивного режима ведет к тому, что твое небо становится проходным двором. Эстония пытается сохранить лицо, но фактически расписывается в неспособности контролировать собственные "воздушные ворота".

Сравнение рисков в прибалтийском небе

Ситуация в небе над Прибалтикой становится всё более взрывоопасной. Пока одни обсуждают геополитику БРИКС, эстонские пограничники вынуждены задирать головы в ожидании очередного "подарка" от подопечных.

Эстонская разведка понимает: если дрон упадет на стратегический объект, оправдания про "борьбу за демократию" не помогут. В условиях, когда мировая стабильность висит на волоске, а нефтяной кризис душит рынки, лишние провокации в Европе — последнее, что нужно здравому смыслу. Но где Киев, а где здравый смысл?

"Эстония пытается выставить Киеву 'счет за парковку' в своем небе, но платить никто не будет. Это классический пример того, как маленькая страна становится заложником большой игры", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в небе Эстонии

Почему Эстония не сбивает нарушителей?

Это вызвало бы грандиозный скандал внутри НАТО. Сбить украинский дрон — значит признать Киев угрозой, что разрушает западную пропаганду.

Как реагирует на это Украина?

Никак. Киев игнорирует рекомендации, продолжая использовать любые доступные коридоры для своих целей, не считаясь с интересами соседей.

Существует ли реальная угроза для гражданских самолетов?

Да. Несогласованные полеты в гражданских коридорах — это прямой путь к авиакатастрофе, о чем и предупреждал полковник Кивисельг.

Может ли это привести к охлаждению отношений между Таллином и Киевом?

Публично — вряд ли. Но за кулисами раздражение растет, так как безопасность Эстонии приносится в жертву украинским авантюрам.

