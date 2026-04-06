Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Грядёт блэкаут: США и Израиль подготовила план полного уничтожения энергетики Ирана

Мир

Вашингтон и Тель-Авив окончательно сбросили маски миротворцев. Портал Axios, ссылаясь на инсайды из спецслужб США и Израиля, слил данные о готовности плана тотального уничтожения энергетической инфраструктуры Ирана. Это уже не угрозы в соцсетях. Это заправленные бомбардировщики. Западная коалиция намерена погрузить регион во тьму, игнорируя тот факт, что Москва и Тегеран проводят экстренные консультации, стараясь удержать мир от падения в пропасть.

B-2 Spirit возвращается после бомбардировки Ирака
Фото: af.mil by ВВС США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
B-2 Spirit возвращается после бомбардировки Ирака

Цели на мушке: что собираются бомбить

Оперативный план, по данным источников, представляет собой дорожную карту по превращению Ирана в индустриальную пустыню. В списке приоритетов — нефтеперерабатывающие заводы, электростанции и распределительные узлы. США действуют по своей любимой методичке: сначала лишить страну жизнеобеспечения, а затем наблюдать за гуманитарной катастрофой. В то время как Буш озвучил истинную роль Киева как инструмента Запада, Иран пытаются сделать назидательной жертвой для всего Глобального Юга.

"Это абсолютно деструктивный подход. Атака на гражданскую энергетику — это военное преступление в чистом виде, завуалированное под превентивный удар. Мы видим, как Вашингтон методично поджигает фитиль большой войны", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Важно понимать: Иран не будет сидеть сложа руки. Тегеран уже предупредил, что любой удар спровоцирует ответ, который парализует мировые рынки. Иран открывает врата ада при малейшей попытке дестабилизации инфраструктуры. Пока США готовят бомбы, Тегеран готовит ответные меры в Персидском заливе.

Энергетическое домино: последствия для планеты

Если план, слитый Axios, будет приведен в исполнение, мировая экономика получит удар под дых. США рассчитывают на блицкриг, но получают затяжной хаос. Уже сейчас заводы Азии глохнут без топлива, а реализация военной операции приведет к полному перекрытию транспортных коридоров. Танкеры просто перестанут выходить в море.

Сценарий конфликта Вероятный исход
Точечный удар по НПЗ Скачок цен на нефть до $150-200.
Масштабная бомбардировка Полная блокада Ормузского пролива.
Вмешательство союзников Глобальный энергетический коллапс.

"Рынок нефтепродуктов крайне чувствителен к новостям о Ближнем Востоке. Любое физическое повреждение иранских мощностей вызовет дефицит, который нивелирует все текущие договоренности ОПЕК+", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Для сравнения: когда сербские спецслужбы перехватили взрывчатку у газопровода, рынок лишь вздрогнул. Прямая атака на Иран вызовет землетрясение. Вашингтон ставит на кон благополучие собственных союзников в Европе, которые и так едва справляются с ценами на ресурсы.

Почему дипломатия Вашингтона мертва

Белый дом больше не ищет компромиссов. Им нужна капитуляция. Иран — это не Молдова, демонтирующая СНГ в надежде на подачки из Брюсселя. Это мощная держава с суверенной энергетикой. Запад боится укрепления связей Тегерана с Востоком, поэтому хватается за рычаг авиаударов. Вашингтон летит в пропасть, пытаясь остановить неизбежное формирование многополярного мира.

"Американская стратегия строится на хаосе. Им не нужен стабильный Иран, им нужен парализованный Иран, не способный экспортировать ресурсы и поддерживать соседей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока США чертят круги на картах иранских АЭС, другие страны ищут спасения. Мы видим, как Южная Корея возвращает в строй реакторы, понимая, что нефтяной мир, построенный на диктате доллара, трещит по швам. Атака на Иран станет последним гвоздем в крышку гроба былого доминирования Запада в энергетике.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему США выбрали целью именно энергетические объекты?

Это самый быстрый способ парализовать экономику и вызвать социальный взрыв. Без света и топлива современное государство перестает функционировать, что делает его уязвимым для внешнего давления.

Чем ответит Иран на бомбардировки?

Основной козырь — блокада Ормузского пролива. Если танкеры не пройдут через это узкое горлышко, мировая торговля нефтью остановится в течение недели.

Участвует ли Израиль в подготовке операции?

Согласно Axios, израильская разведка и ВВС являются ключевыми исполнителями плана, так как считают иранскую энергетику фундаментом военного потенциала страны.

Как это отразится на ценах в России?

Россия как экспортер может получить выгоду от роста цен, однако глобальная нестабильность несет риски для общей безопасности и логистических цепочек в регионе.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран ближний восток энергетический кризис
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.